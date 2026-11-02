Schalke 04 empfängt den VfB Stuttgart am Samstag, 21. November 2026, in der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen.

Im letzten Pflichtspiel der beiden Teams am 25. Februar 2023 setzte sich der FC Schalke 04 in der VELTINS-Arena knapp mit 2:1 gegen Stuttgart durch. Zuvor hatten sich die beiden Mannschaften in der Hinrunde der Bundesliga-Saison 2022–23 in Stuttgart nach einem umkämpften Spiel 1:1 getrennt.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Schalke 04 gegen den VfB Stuttgart wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß beim Bundesliga-Spiel Schalke 04 gegen den VfB Stuttgart?

Schalke 04 gegen den VfB Stuttgart am Samstag, 21. November 2026, in der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen.

Wie kann man Bundesliga-Tickets für Schalke 04 gegen den VfB Stuttgart kaufen?

Für das anstehende Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und dem VfB Stuttgart in der VELTINS-Arena gibt es in der Regel einige Möglichkeiten, an Tickets zu kommen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Am direktesten und zuverlässigsten ist der Kauf über die offiziellen Online-Ticketportale des FC Schalke 04 oder des VfB Stuttgart. Dort können Mitglieder und andere Fans je nach Verkaufsphase Karten zum regulären Preis erwerben.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Bundesliga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Schalke 04 gegen den VfB Stuttgart?

Die Ticketpreise für das anstehende Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und dem VfB Stuttgart unterscheiden sich je nachdem, ob Ihr die Karten über die offiziellen Vereinskanäle oder auf dem Zweitmarkt kauft:

1. Offizielle Vereinskanäle

Stehplätze: Reguläre Tickets für die allgemeinen Stehplatzbereiche der VELTINS-Arena kosten normalerweise 15 bis 20 Euro .

Reguläre Tickets für die allgemeinen Stehplatzbereiche der VELTINS-Arena kosten normalerweise . Reguläre Sitzplatzkategorien: Reguläre Tickets kosten in der Regel 26 bis 62 Euro, abhängig von der Kategorie, der Lage des Blocks und der Einstufung des Gegners.

2. Zweitmarkt für Tickets

Sind die Karten im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, richten sich die Preise auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub nach der Nachfrage:

Unterrang und reguläre Stehplätze im Weiterverkauf: Die Preise beginnen je nach Angebot und genauer Lage des Bereichs bei etwa 80 bis 140 Euro .

Die Preise beginnen je nach Angebot und genauer Lage des Bereichs bei etwa . Längsseite und Premium-Sitzplätze im Weiterverkauf: Tickets in besonders gefragten Blöcken oder mit Blick von der Längsseite kosten 150 bis über 270 Euro. Premium-Hospitality-Angebote oder Plätze in zentraler Lage können noch teurer sein.

Schalke 04 gegen den VfB Stuttgart in der Bundesliga: Alles Wissenswerte

Die Form von Schalke 04 und dem VfB Stuttgart

Schalke 04 geht nach zuletzt schwachen Ergebnissen in die Partie: In den vergangenen drei Bundesliga-Spielen gab es zwei Niederlagen und ein Unentschieden. Zuletzt verlor Schalke in der Liga mit 0:1 gegen Mainz 05, nachdem es zuvor eine 1:2-Niederlage gegen Freiburg gegeben hatte. Die einzigen Lichtblicke in den vergangenen fünf Spielen waren zwei Testspielsiege gegen Austria Lustenau und Oberhausen. Der Mannschaft von Muslic fehlte es an Konstanz. Um aus diesem Spiel etwas mitzunehmen, muss sie sich steigern.

Die vergangenen fünf Spiele des VfB Stuttgart ergeben ein gemischteres Bild. Der VfB feierte einen souveränen 3:0-Sieg bei Slovan Bratislava in der Champions League und gewann in der Bundesliga mit 2:0 gegen Paderborn. Zuletzt unterlag er jedoch dem Hamburger SV mit 0:1; zuvor hatte er bereits mit 0:1 gegen Borussia Dortmund verloren. In diesen fünf Spielen erzielte Stuttgart acht Tore und kassierte zwei Gegentreffer. Das zeigt eine Mannschaft, die offensiv gefährlich sein kann, aber noch nicht durchweg konstant spielt.

Schalke 04 gegen den VfB Stuttgart: Die jüngsten direkten Duelle

Das letzte Bundesliga-Duell der beiden Vereine fand am 25. Februar 2023 statt. Schalke gewann zu Hause mit 2:1. In den letzten fünf erfassten Begegnungen hat Stuttgart mit zwei Siegen gegenüber einem Schalker Erfolg die bessere Bilanz; zwei Partien endeten unentschieden. Die Bilanz der direkten Duelle deutet auf umkämpfte Begegnungen hin, in denen sich keine der beiden Mannschaften klar gegen die andere durchsetzen konnte.