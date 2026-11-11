Schalke 04 empfängt Borussia Dortmund am Sonntag, dem 6. Desember 2026, in der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen.

In den jüngsten Bundesliga-Duellen vor Schalkes Zeit außerhalb der höchsten Spielklasse hatte Borussia Dortmund die Oberhand und blieb in den letzten mehreren Begegnungen ungeschlagen. Das bislang letzte direkte Duell fand im März 2023 in der VELTINS-Arena statt und endete nach einem umkämpften Spiel 2:2. Schalke holte dabei zweimal einen Rückstand auf und sicherte sich einen Punkt.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über Tickets für Schalke 04 gegen Borussia Dortmund wissen müssen, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann beginnt das Bundesliga-Spiel Schalke 04 gegen Borussia Dortmund?

Schalke 04 gegen Borussia Dortmund wird am Sonntag, dem 6. Desember 2026, in der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen angepfiffen.

Wie kann man Tickets für das Bundesliga-Spiel Schalke 04 gegen Borussia Dortmund kaufen?

Für den Ticketkauf zum Bundesliga-Spiel Schalke 04 gegen Borussia Dortmund gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Der direkte Kauf über das offizielle Ticketportal des FC Schalke 04 oder während der Verkaufsphasen für Mitglieder ist die sicherste Möglichkeit, sich Plätze in der VELTINS-Arena zum regulären Preis zu sichern.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Vereinsangebote vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub zu finden. Auf diesen Plattformen können Fans Tickets für anstehende Bundesliga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Karten aus dem Erstverkauf vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für das Bundesliga-Spiel Schalke 04 gegen Borussia Dortmund?

Hier sind die geschätzten Ticketpreise für das Bundesliga-Spiel Schalke 04 gegen Borussia Dortmund:

1. Offizielle Vereinskanäle

Stehplatzbereiche: Die Preise liegen in der Regel bei etwa 15 bis 20 € .

Die Preise liegen in der Regel bei etwa . Reguläre Sitzplatzkategorien (Ober- und Unterrang): Die Preise liegen normalerweise bei etwa 35 bis 85 € .

Die Preise liegen normalerweise bei etwa . VIP- und Hospitality-Pakete: Die Preise beginnen bei deutlich mehr als 300 € und reichen bis über 1.000 €.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Wenn die offiziellen Tickets im Erstverkauf des Vereins ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Marktnachfrage richten:

Reguläre Eintrittskarten und Weiterverkauf für den Oberrang: Die Preise beginnen in der Regel bei etwa 200 € .

Die Preise beginnen in der Regel bei etwa . Plätze im mittleren Preissegment und mit Blick von der Seitenlinie: Die Preise liegen normalerweise zwischen 450 und 600 € .

Die Preise liegen normalerweise zwischen . Weiterverkauf von Premium- und VIP-Tickets: Die Preise reichen häufig von 1.000 € bis über 1.500 €.

Schalke 04 gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga: Alles Wissenswerte

Schalke 04 gegen Borussia Dortmund: Die Form

Schalke 04 hatte in den vergangenen Wochen große Schwierigkeiten und holte in den letzten fünf Pflichtspielen ein Unentschieden bei vier Niederlagen. Zuletzt verlor Schalke in der Bundesliga mit 0:2 gegen RB Leipzig. Zudem unterlag der Verein Dynamo Dresden im DFB-Pokal. In diesen fünf Spielen erzielte Schalke lediglich drei Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Borussia Dortmund geht in deutlich besserer Verfassung in die Partie und gewann vier der letzten fünf Pflichtspiele bei einem Unentschieden. Zuletzt gab es einen 2:1-Sieg in der Champions League gegen Real Betis. In der Bundesliga spielte Dortmund zudem 2:2 beim FC Bayern München. In diesen fünf Partien erzielte Dortmund neun Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Schalke 04 gegen Borussia Dortmund: Die jüngsten direkten Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften, ein Bundesliga-Spiel im März 2023 in der VELTINS-Arena, endete 2:2. In den letzten fünf direkten Duellen des Datensatzes war Borussia Dortmund überlegen: Der BVB gewann drei Partien und spielte einmal unentschieden, während Schalke keinen Sieg holte. Dortmund erzielte in diesem Zeitraum deutlich mehr Tore als der Rivale, darunter bei einem 4:0-Sieg im Mai 2020 und einem 3:0-Erfolg im darauffolgenden Oktober.