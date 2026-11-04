Schachtar Donezk empfängt Fenerbahçe am Mittwoch, dem 25. November 2026, an der Stamford Bridge in London.

Die bislang bedeutendsten Pflichtspielduelle der beiden Klubs fanden in der dritten Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League 2015/16 statt. Nach einem umkämpften 0:0 im Hinspiel in Istanbul gewann Schachtar das Rückspiel deutlich mit 3:0 und zog in die nächste Runde ein.

Von GOAL erfahren Sie alles, was Sie über Tickets für Schachtar Donezk gegen Fenerbahçe wissen müssen, darunter, wo sie erhältlich sind und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß beim Champions-League-Spiel Schachtar Donezk gegen Fenerbahçe?

Das Spiel zwischen Schachtar Donezk und Fenerbahçe wird am Mittwoch, dem 25. November 2026, an der Stamford Bridge in London angepfiffen.

Champions League - Spielwoche 5 25. Nov. 2026 - 15:00 Stamford Bridge

Wie kann man Tickets für das Champions-League-Spiel Schachtar Donezk gegen Fenerbahçe kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das anstehende Champions-League-Spiel zwischen dem FC Schachtar Donezk und Fenerbahçe stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Auf den offiziellen Websites des FC Schachtar Donezk und von Fenerbahçe SK finden Sie Informationen zu möglichen Ticketkontingenten für Fans, Verkaufsphasen für Mitglieder und dem freien Verkauf für ihre Europapokalspiele.

2. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Champions-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglich verfügbaren Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Champions-League-Spiel Schachtar Donezk gegen Fenerbahçe?

Für das UEFA-Champions-League-Spiel zwischen Schachtar Donezk und Fenerbahçe gelten folgende Preisschätzungen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten: Die Preise liegen je nach Rang und Kategorie üblicherweise bei etwa 40 bis 110 Euro.

2. Ticket-Zweitmarkt

Sind die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Standardplätze und Oberrang: Die Preise beginnen bei etwa 125 bis 145 Euro .

Die Preise beginnen bei etwa . Premiumplätze, Plätze an der Längsseite und im Unterrang: Die Preise liegen in der Regel zwischen 160 und 330 Euro .

Die Preise liegen in der Regel zwischen . VIP-Pakete und Hospitality-Logen: Je nach Verfügbarkeit können die Preise auf 550 bis über 600 Euro steigen.

Schachtar Donezk gegen Fenerbahçe in der Champions League: Alles Wissenswerte

Schachtar Donezk gegen Fenerbahçe: Die Form

Schachtar Donezk hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen vier Siege und eine Niederlage verbucht, dabei neun Tore erzielt und vier Gegentore kassiert. Zuletzt verlor Schachtar in der Champions League mit 0:1 gegen Inter Mailand. Damit endete eine Serie, zu der ein 3:1-Sieg in der Champions League gegen AEK Athen und ein 2:1-Erfolg gegen den FC Kolos Kovalivka in der ukrainischen Premier League gehörten. Vor der Niederlage gegen Inter hatte Schachtar vier Spiele in Folge gewonnen.

Fenerbahçe hat aus den letzten fünf Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage geholt. Zuletzt gab es in der Champions League ein 2:2 gegen Slavia Prag. Zuvor hatte Fenerbahçe in Europa eine deutliche 0:6-Niederlage gegen Aston Villa kassiert. Ein 3:0-Sieg gegen Alanyaspor in der Süper Lig zeigte allerdings, dass die Mannschaft in der heimischen Liga überzeugen kann. In diesen fünf Spielen erzielte Fenerbahçe sieben Tore und kassierte elf Gegentore.

Schachtar Donezk gegen Fenerbahçe: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs fand im April 2022 statt, als Fenerbahçe Schachtar Donezk in einem Freundschaftsspiel mit 1:0 besiegte. Zuvor trafen die Mannschaften 2015 zweimal in der Champions-League-Qualifikation aufeinander. Nach einem torlosen Hinspiel in Istanbul gewann Schachtar das Rückspiel zu Hause mit 3:0. In den vier erfassten direkten Duellen siegten Fenerbahçe und Schachtar jeweils einmal, zwei Spiele endeten unentschieden.