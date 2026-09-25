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So bekommt ihr Tickets für Schachtar Donezk gegen AEK Athen: Preise für die Champions League, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Schachtar Donezk trifft in der Champions League auf AEK Athen. So könnt ihr euch Tickets sichern

Schachtar Donezk trifft am Mittwoch, 14. Oktober 2026, an der Stamford Bridge in London auf AEK Athen.

Dieses Spiel ist das erste offizielle europäische Pflichtspielduell zwischen dem ukrainischen Meister und dem griechischen Spitzenklub. Beide Vereine gehen in die Partie und wollen sich früh in der единlichen Ligaphase wichtige Punkte sichern, um ihre Hoffnungen auf die Qualifikation für die K.-o.-Runde zu stärken.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Schachtar Donezk gegen AEK Athen wissen müssen, einschließlich der Bezugsquellen und der Preise.

Wann ist der Anstoß bei Schachtar Donezk gegen AEK Athen in der Champions League?

Schachtar Donezk gegen AEK Athen wird am Mittwoch, 14. Oktober 2026, an der Stamford Bridge in London angepfiffen.

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Champions League - Spielwoche 2
Stamford Bridge

Wie kann man Tickets für Schachtar Donezk gegen AEK Athen in der Champions League kaufen?

Um Tickets für das Champions-League-Spiel zwischen Schachtar Donezk und AEK Athen zu kaufen, können Sie diese Hauptoptionen nutzen:

  • Offizielle Klubkanäle: Prüfen Sie die offiziellen Ticketportale von Schachtar Donezk oder AEK Athen, sobald der Ticketverkauf für Klubmitglieder, Dauerkarteninhaber oder die Allgemeinheit beginnt.
  • Verkauf über den neutralen Austragungsort/das Gastgeberstadion: Da Schachtar Donezk ausgewählte europäische Heimspiele an festgelegten neutralen Spielorten austrägt, etwa an der Stamford Bridge in London, sollten Sie das offizielle Ticketsystem oder die Website des Gastgeberstadions im Blick behalten, um Ankündigungen zum freien Verkauf nicht zu verpassen.

Wie viel kosten Tickets für Schachtar Donezk gegen AEK Athen in der Champions League?

Die Ticketpreise für das Champions-League-Spiel zwischen Schachtar Donezk und AEK Athen an der Stamford Bridge variieren je nach Sitzplatzkategorie, Verkaufsphase und Plattform:

  • Offizieller freier Verkauf: Standardtickets, die über offizielle Kanäle der Klubs und des Gastgeberstadions vertrieben werden, kosten je nach Sitzplatzkategorie in der Regel zwischen 50 € und 150 € (Shortside im Vergleich zu Longside/Zentral).
  • VIP- und Hospitality-Pakete: Offizielle Hospitality-Pakete, etwa gepolsterte Westview-Sitze, Zugang zu Suiten oder Zugang zu einer Executive Box, kosten pro Ticket zwischen 200 € und mehr als 600 €+.
  • Sekundärer Wiederverkaufsmarkt: Auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub beginnen Standardtickets für den freien Verkauf derzeit bei etwa 50 € bis 120 € für günstige Shortside-Plätze und steigen auf 180 € bis 400 €+ für Plätze auf der zentralen Longside im unteren Rang.

Schachtar Donezk gegen AEK Athen in der Champions League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Schachtar Donezk gegen AEK Athen

Schachtar Donezk hat in den vergangenen fünf Spielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verzeichnet. Der jüngste Auftritt endete am 10. September in der Champions League mit einem 1:1 gegen PSV Eindhoven, zudem gab es in der ukrainischen Premier League einen 2:1-Sieg gegen Karpaty. Die einzige Niederlage in diesem Lauf war ein 0:2 gegen Polissja Schytomyr am 29. August.

AEK Athen hat drei der vergangenen fünf Spiele gewonnen und zwei unentschieden gespielt. Das jüngste Ergebnis war am 13. September ein 1:1 gegen Asteras Tripolis in der Super League, nachdem am 8. September in der Champions League ein 1:0 gegen LASK gelungen war. AEK feierte in diesem Zeitraum auch einen 5:0-Sieg gegen Aris Thessaloniki und unterstrich damit seine Offensivgefahr im nationalen Wettbewerb.

SHK

SHK - Form

POL
N0-2
KAR
S1-2
PSV
U1-1
CHO
S2-0
LNZ
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
8/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
AEK

AEK - Form

ARI
S5-0
LAS
S1-0
ATT
U1-1
PAF
S8-1
VOL
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
17/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Schachtar Donezk gegen AEK Athen: Direkter Vergleich der jüngeren Vergangenheit

In den verfügbaren Daten zum direkten Vergleich sind keine vorherigen Duelle zwischen Schachtar Donezk und AEK Athen verzeichnet. Diese Partie ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Klubs.

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
S
2
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
110050+53
S
3
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
110051+43
S
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
S
5
ComoComoCOM
110041+33
S
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
S
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
S
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
S
9
LensLensRCL
110032+13
S
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
S
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
S
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
S
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
S
15
FC ArsenalFC ArsenalARS
110010+13
S
16
AEK AthenAEK AthenAEK
110010+13
S
17
AS RomAS RomROM
10101101
U
17
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
10101101
U
19
PSVPSVPSV
10101101
U
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
U
21
FC VillarrealFC VillarrealVIL
100123-10
N
22
Club BrüggeClub BrüggeCLB
100123-10
N
22
Sl. PragSl. PragSLP
100123-10
N
22
LilleLilleLIL
100123-10
N
25
Inter MailandInter MailandINT
100112-10
N
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
N
27
LASKLASKLAS
100101-10
N
27
SSC NeapelSSC NeapelNAP
100101-10
N
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
N
29
VikingVikingVIK
100113-20
N
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
N
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
N
33
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
100115-40
N
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
N
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
N
36
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
100105-50
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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