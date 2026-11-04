Sabah FK empfängt Barcelona am Mittwoch, dem 25. November 2026, im Baku Olimpiya Stadionu in Baku.

Vor der Partie in der Ligaphase liegt Barcelona auf einem der vorderen Plätze und will seine Vormachtstellung auf europäischer Ebene unterstreichen. Sabah FK hingegen hofft auf eine historische Überraschung gegen einen der erfolgreichsten Klubs Spaniens.

Bei GOAL erfahren Sie alles, was Sie über Tickets für Sabah FK gegen Barcelona wissen müssen, einschließlich der Verkaufsstellen und Preise.

Wann beginnt das Champions-League-Spiel zwischen Sabah FK und Barcelona?

Sabah FK gegen Barcelona wird am Mittwoch, dem 25. November 2026, im Baku Olimpiya Stadionu in Baku, Aserbaidschan, angepfiffen.

Champions League - Spielwoche 5 25. Nov. 2026 - 12:45 Baku Olimpiya Stadionu

Wie kann man Tickets für Sabah FK gegen Barcelona in der Champions League kaufen?

Für Fans, die Tickets für das Champions-League-Spiel zwischen Sabah FK und Barcelona kaufen möchten, gibt es vor allem diese Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielle Vereinskanäle (Sabah FK): Über die offiziellen Ticketportale oder Vorverkaufsstellen von Sabah FK können Sie prüfen, welche Karten für das Heimspiel verfügbar sind, wann der freie Verkauf beginnt und welche Plätze in Baku zum Originalpreis angeboten werden.

Über die offiziellen Ticketportale oder Vorverkaufsstellen von Sabah FK können Sie prüfen, welche Karten für das Heimspiel verfügbar sind, wann der freie Verkauf beginnt und welche Plätze in Baku zum Originalpreis angeboten werden. Offizielles Gästekontingent des FC Barcelona (Penyes): Der FC Barcelona stellt eine bestimmte Anzahl an Auswärtstickets bereit, die in erster Linie für offizielle Fanclubs (Penyes) und registrierte Vereinsmitglieder vorgesehen sind. Dabei gelten die Antragsfristen des Vereins und gegebenenfalls entscheidet das Los über die Zuteilung.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Champions-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Karten aus den ursprünglichen Kontingenten vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für Sabah FK gegen Barcelona in der Champions League?

Das sind die geschätzten Ticketpreise für das UEFA-Champions-League-Spiel zwischen Sabah FK und Barcelona:

1. Offizielle Vereinskanäle

Kontingent für Fanclubs (Penyes): Der FC Barcelona bot registrierten Fanclubmitgliedern offizielle Auswärtstickets zum stark subventionierten Preis von 7,50 € an.

Der FC Barcelona bot registrierten Fanclubmitgliedern offizielle Auswärtstickets zum stark subventionierten Preis von an. Freier Verkauf / reguläres Heimkontingent: Reguläre Tickets, die direkt über die offiziellen Vorverkaufsstellen von Sabah FK gekauft werden, kosten je nach Sitzplatzbereich und Kategorie üblicherweise 60 bis 150 €.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die offiziellen Tickets im Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu nachfrageabhängigen Preisen an:

Oberrang / reguläre Eintrittskarten im Weiterverkauf: Tickets für den Oberrang oder reguläre Sitzplatzbereiche sind ab etwa 63 € erhältlich.

Tickets für den Oberrang oder reguläre Sitzplatzbereiche sind ab etwa erhältlich. Längsseite und Premium-Sitzplätze: Je nach genauem Block liegen die Preise in der Regel zwischen 100 und 370 € oder mehr .

Je nach genauem Block liegen die Preise in der Regel zwischen . VIP- und Hospitality-Pakete: Die Preise reichen von 1.000 bis über 1.400 €.

Sabah FK gegen Barcelona in der Champions League: Alles Wissenswerte

Sabah FK gegen Barcelona: Die aktuelle Form

Sabah FK geht mit einer wechselhaften Bilanz in die Partie: Von den letzten fünf Spielen gewann der Klub drei, spielte einmal unentschieden und verlor einmal. Zuletzt gab es in der Champions League eine 1:2-Heimniederlage gegen Borussia Dortmund. Außerdem verbuchte Sabah einen 2:0-Sieg gegen Slavia Prag und einen deutlichen 4:0-Auswärtssieg gegen FK Qabala im nationalen Wettbewerb. In diesen fünf Spielen erzielte Sabah acht Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Barcelonas jüngste Form ist von starken Leistungen im nationalen Wettbewerb geprägt, die nur durch einen Rückschlag auf europäischer Ebene unterbrochen wurden. Die Mannschaft von Flick gewann vier ihrer letzten fünf Spiele. Die einzige Niederlage gab es in Paris, wo sie PSG mit 2:4 unterlag. Zuvor besiegte Barcelona Real Betis mit 5:2 und Galatasaray in der Gruppenphase der Champions League mit 4:1. In den letzten fünf Partien erzielte Barcelona 15 Tore und kassierte sieben Gegentreffer, wobei der Großteil davon auf das Spiel gegen PSG entfiel.

Sabah FK gegen Barcelona: Die jüngsten direkten Duelle

Für frühere Begegnungen zwischen Sabah FK und Barcelona liegen keine Daten zu direkten Duellen vor. Bei der Einschätzung dieser Partie zählen daher allein die aktuelle Form und die Umstände.