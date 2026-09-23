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So bekommt ihr Tickets für Rumänien gegen Polen: Preise für die UEFA Nations League B, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Rumänien trifft in der UEFA Nations League B auf Polen. So könnt ihr euch eure Tickets sichern

Die UEFA Nations League kehrt mit einem elektrisierenden Länderspiel zurück, wenn Rumänien sich darauf vorbereitet, Polen in der Arena Națională in Bukarest zu empfangen. Beide europäischen Nationen treffen in einem richtungsweisenden Gruppenspiel aufeinander, das große Auswirkungen auf den Aufstieg und die Punkte in der Turnierwertung hat.

GOAL liefert alle wichtigen Details zu Tickets für den Spieltag, Sitzplatzkategorien, Preisstufen sowie direkte Hinweise dazu, wie ihr euch eure Plätze sichern könnt.


Wann ist der Anstoß bei Rumänien gegen Polen in der UEFA Nations League B?


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UEFA Nations League B - Spielwoche 5
Arena Nationala

Wo kann man Tickets für Rumänien gegen Polen kaufen?

Offizielle Tickets aus dem Erstverkauf werden direkt über Bilete FRF vertrieben, das als offizielles Ticketportal des rumänischen Fußballverbands für Heimspiele in Bukarest dient. Fans sollten die offizielle Plattform prüfen, um sich reguläre Eintrittskarten zu sichern, sobald die Kontingente für die Öffentlichkeit freigeschaltet werden.

Falls der Erstverkauf komplett ausverkauft ist oder bestimmte Sitzplatzkategorien im offiziellen Portal nicht mehr verfügbar sind, sind Sekundärmarktplattformen wie StubHub die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind.

Wie viel kosten Tickets für Rumänien gegen Polen?

Standard-Einzeltickets im offiziellen Ticketportal beginnen bei ungefähr 15 € für Plätze im allgemeinen Zuschauerbereich hinter den Toren in der Arena Națională.

Die Einstiegspreise auf dem Zweitmarkt bei Anbietern wie StubHub starten bei rund 45 €, wenn die regulären Kontingente im Erstverkauf ausverkauft sind.

Rumänien gegen Polen in der UEFA Nations League B: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Rumänien und Polen

ROU

ROU - Form

SMR
S7-1
TUR
N1-0
SVK
N2-0
GEO
U1-1
WAL
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
10/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
POL

POL - Form

MAL
S2-3
ALB
S2-1
SWE
N3-2
UKR
N0-2
NGA
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
9/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Rumänien gegen Polen: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Head to Head

RumänienUnentschiedenPolen
2
0
3
WM-Qualifikation
Polen badge
Polen
POL
3
Rumänien badge
Rumänien
ROU
1
END
WM-Qualifikation
Rumänien badge
Rumänien
ROU
0
Polen badge
Polen
POL
3
END
Freundschaftsspiele
Polen badge
Polen
POL
4
Rumänien badge
Rumänien
ROU
1
END
Freundschaftsspiele
Polen badge
Polen
POL
0
Rumänien badge
Rumänien
ROU
1
END
Freundschaftsspiele
Polen badge
Polen
POL
1
Rumänien badge
Rumänien
ROU
2
END
5Erzielte Tore11
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5



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