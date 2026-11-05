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So bekommt ihr Tickets für Rumänien gegen Polen: Preise für die Liga B der UEFA Nations League, Spielinformationen, Last-Minute-Verkauf und mehr

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Polen

Rumänien trifft in der UEFA Nations League B auf Polen. So sichern Sie sich Tickets.

Die UEFA Nations League ist zurück: Rumänien empfängt Polen zu einem internationalen Duell in der Arena Națională in Bukarest. Für beide europäischen Nationen steht in diesem Gruppenspiel viel auf dem Spiel, denn es geht um wichtige Punkte für die Tabelle und den Aufstieg.

GOAL liefert alle wichtigen Informationen zum Ticketverkauf, zu den Platzkategorien und Preisen sowie dazu, wie Ihr Euch Karten sichern könnt.

Wann beginnt Rumänien gegen Polen in der UEFA Nations League B?


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UEFA Nations League B - Spielwoche 5
Arena Nationala

Wo kann man Tickets für Rumänien gegen Polen kaufen?

Offizielle Tickets werden direkt über Bilete FRF verkauft, das offizielle Ticketportal des rumänischen Fußballverbands für Heimspiele in Bukarest. Fans sollten dort nachsehen, sobald der öffentliche Verkauf regulärer Eintrittskarten beginnt.

Sollten die offiziellen Tickets vollständig ausverkauft oder bestimmte Platzkategorien im offiziellen Portal nicht mehr verfügbar sein, bieten Zweitmarktplattformen wie StubHub eine weitere Möglichkeit, an Karten zu kommen.

Wie viel kosten Tickets für Rumänien gegen Polen?

Reguläre Einzeltickets im offiziellen Ticketportal kosten für Plätze hinter den Toren der Arena Națională ab etwa 15 Euro.

Auf Zweitmarktplattformen wie StubHub beginnen die Preise bei etwa 45 Euro, wenn die regulären Tickets über die offiziellen Verkaufsstellen ausverkauft sind.

Rumänien gegen Polen in der UEFA Nations League B: Alles, was Ihr wissen müsst

Rumänien gegen Polen: Die Form

ROU

ROU - Form

WAL
S2-1
SWE
N2-1
BIH
N2-4
POL
N6-0
SWE
N0-1
Tor erzielt (kassiert)
5/14
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
POL

POL - Form

NGA
U2-2
BIH
U0-0
SWE
N3-1
ROU
S6-0
BIH
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
9/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Rumänien gegen Polen: Die jüngsten direkten Duelle



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