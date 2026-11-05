Die UEFA Nations League ist zurück: Rumänien empfängt Polen zu einem internationalen Duell in der Arena Națională in Bukarest. Für beide europäischen Nationen steht in diesem Gruppenspiel viel auf dem Spiel, denn es geht um wichtige Punkte für die Tabelle und den Aufstieg.

GOAL liefert alle wichtigen Informationen zum Ticketverkauf, zu den Platzkategorien und Preisen sowie dazu, wie Ihr Euch Karten sichern könnt.

Wann beginnt Rumänien gegen Polen in der UEFA Nations League B?





UEFA Nations League B - Spielwoche 5 14. Nov. 2026 - 14:45 Arena Nationala

Wo kann man Tickets für Rumänien gegen Polen kaufen?

Offizielle Tickets werden direkt über Bilete FRF verkauft, das offizielle Ticketportal des rumänischen Fußballverbands für Heimspiele in Bukarest. Fans sollten dort nachsehen, sobald der öffentliche Verkauf regulärer Eintrittskarten beginnt.

Sollten die offiziellen Tickets vollständig ausverkauft oder bestimmte Platzkategorien im offiziellen Portal nicht mehr verfügbar sein, bieten Zweitmarktplattformen wie StubHub eine weitere Möglichkeit, an Karten zu kommen.

Wie viel kosten Tickets für Rumänien gegen Polen?

Reguläre Einzeltickets im offiziellen Ticketportal kosten für Plätze hinter den Toren der Arena Națională ab etwa 15 Euro.

Auf Zweitmarktplattformen wie StubHub beginnen die Preise bei etwa 45 Euro, wenn die regulären Tickets über die offiziellen Verkaufsstellen ausverkauft sind.

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