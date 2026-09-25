In 12 offiziellen Duellen in der Champions League hat Real Madrid mit 8 Siegen die bessere Bilanz, verglichen mit 3 Erfolgen der Roma und 1 Unentschieden. Die Roma warf Real Madrid im Achtelfinale 2007/08 denkwürdig aus dem Wettbewerb, doch Real Madrid hat die vergangenen fünf Europapokalduelle gegen den italienischen Klub allesamt gewonnen.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Roma gegen Real Madrid wissen müssen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Roma gegen Real Madrid in der Champions League?

Roma gegen Real Madrid wird am Mittwoch, 14. Oktober 2026, im Stadio Olimpico in Rom angepfiffen.

Champions League - Spielwoche 2 14. Okt. 2026 - 15:00 Stadio Olimpico, Rome

Wie kann man Tickets für Roma gegen Real Madrid in der Champions League kaufen?

Tickets für das Champions-League-Spiel AS Roma gegen Real Madrid im Stadio Olimpico können über primäre und sekundäre Vertriebswege gesichert werden.

1. Offizieller Primärverkauf (AS Roma Ticket Office)

Besuchen Sie die offizielle Website der AS Roma oder laden Sie die App Il Mio Posto herunter und registrieren Sie ein kostenloses Konto.

2. Offizielle VIP- & Reisepakete

Offizielle Reseller: Autorisierte Fußball-Reisepartner bieten Optionen nur mit Ticket oder Ticket-und-Hotel-Pakete an, die sich an internationale Fans richten.

AS Roma VIP Hospitality: Direkt auf der Website der AS Roma im Premium-Bereich verfügbar, mit Plätzen in der Tribuna d'Onore in Verbindung mit Speisen und Getränken vor dem Spiel.

Wie viel kosten Tickets für Roma gegen Real Madrid in der Champions League?

Die Ticketpreise für AS Roma gegen Real Madrid variieren je nach Sitzbereich und danach, ob Sie direkt beim offiziellen Ticketbüro oder über Wiederverkaufsplattformen kaufen.

1. Offizielle Preise zum Nennwert (AS Roma direkt)

Beim Direktkauf über die offiziellen Kanäle der AS Roma bewegen sich die Ticketpreise zum Nennwert in der Regel je nach Stadionbereich in folgenden Spannen:

Curva Sud / Curva Nord: 35 € bis 55 € (Hinter den Toren; niedrigste Preiskategorie, hohe Nachfrage)

Distinti (Sud/Nord): 50 € bis 80 € (Eckbereiche)

Tribuna Tevere: 90 € bis 160 € (Blick von der Seitenlinie)

Tribuna Monte Mario: 150 € bis 280 € (Blick von der Haupttribüne)

VIP & Executive Hospitality: 350 € bis 1.200 €+ (Inklusive Lounge-Zugang und Catering)

2. Sekundärmarkt- & Wiederverkaufspreise

Bei hochkarätigen Champions-League-Spielen, die auf der offiziellen Website schnell ausverkauft sind, schwanken die Preise auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub je nach Nachfrage in Echtzeit:

Einstiegsniveau / Allgemeiner Verkauf: ~160 € bis 230 €

Kategorie 1 (Blick von der Seitenlinie / zentrale Sicht): ~300 € bis 550 €

VIP-Hospitality-Wiederverkauf: ~1.200 € bis 1.400 €+

Roma gegen Real Madrid in der Champions League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Roma gegen Real Madrid

Die Roma geht mit einer starken jüngsten Bilanz in dieses Spiel und hat vier ihrer vergangenen fünf Partien in allen Wettbewerben gewonnen sowie einmal unentschieden gespielt. Die einzigen liegengelassenen Punkte in diesem Lauf gab es beim 1:1 gegen Fenerbahce in der Champions League. Die Giallorossi besiegten Torino im jüngsten Spiel mit 2:0 und holten in dieser Fünf-Spiele-Phase zudem Siege gegen Atalanta (2:1), Lecce (4:0) und Fiorentina (4:0). In diesen fünf Spielen erzielte die Roma 13 Tore und kassierte nur drei.

Real Madrid hat vier seiner vergangenen fünf Spiele gewonnen, die einzige Niederlage gab es gegen Real Betis, ein 0:1 in La Liga. Mourinhos Team besiegte zuletzt Rayo Vallecano mit 4:1 und setzte sich in der Champions League mit 2:1 gegen Inter durch. Zudem gelangen 4:0- und 4:1-Siege gegen Malaga beziehungsweise Real Sociedad. Madrid erzielte in diesen fünf Partien 15 Tore und kassierte vier.

Roma gegen Real Madrid: Jüngste direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand in einem Testspiel in der Vorbereitung im August 2019 statt und endete 2:2. Davor fanden alle vier Duelle in der Champions League statt. Real Madrid gewann im November 2018 mit 2:0 im Stadio Olimpico und feierte im September desselben Jahres einen 3:0-Sieg im Bernabeu. Die beiden Teams trafen zudem im Achtelfinale der Champions League 2015/16 aufeinander, wobei Real Madrid beide Spiele mit 2:0 gewann. In den vergangenen fünf erfassten Duellen blieb Real Madrid ungeschlagen, mit vier Siegen und einem Unentschieden.