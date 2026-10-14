River Plate empfängt Racing Club am Sonntag, dem 25. Oktober 2026, im Estadio Mâs Monumental. Anstoß ist für 19.15 Uhr ART (Ortszeit) angesetzt.

Die Begegnung ist als El Clásico Más Antiguo (der älteste Klassiker im argentinischen Fußball) bekannt. In diesem Duell treffen zwei Gründungsmitglieder der Cinco Grandes aufeinander, deren Rivalität bis ins Jahr 1908 zurückreicht.

Das Aufeinandertreffen zwischen River Plate und Racing Club findet im größten Fußballstadion Südamerikas statt, das mit mehr als 84.500 Plätzen eine einschüchternde Kulisse bietet. Es zählt zu den Höhepunkten des argentinischen Fußballs.

Wann ist Anstoß bei River Plate gegen Racing Club in der Liga Profesional?

Wie kann man Tickets für River Plate gegen Racing Club kaufen?

Offizieller Mitgliederverkauf (RiverID): Tickets werden ausschließlich online über das Vereinsportal RiverID verkauft. Am Spieltag gibt es keine Kartenverkaufsstellen vor Ort. Zuerst können Vereinsmitglieder ohne Dauerkarten (Socios sin TLM) Tickets kaufen, gefolgt von der internationalen Fangemeinschaft Somos River drei bis vier Tage vor dem Anstoß. Ein freier Verkauf wird bei großen Klassikern nur selten eröffnet.

Freigabe von Sitzplätzen (Liberá Tu Lugar): Dauerkarteninhaber (TLM-Inhaber), die nicht zum Spiel kommen können, müssen ihre Plätze bis zu 48 Stunden vor dem Spieltag an den Verein zurückgeben. Dadurch werden in den 24 bis 48 Stunden vor dem Anstoß fortlaufend zurückgegebene Sitzplätze auf RiverID verfügbar.

Spieltagspakete und VIP-Hospitality: Da reguläre Tickets nur für bestimmte Mitgliederkategorien erhältlich sind, sichern sich Touristen und Nichtmitglieder üblicherweise über geprüfte Fußballreiseanbieter wie LandingPadBA oder Tangol Zugang. Deren Pakete umfassen Spieltickets, Betreuung vor Ort und privaten Transport. Eine weitere Möglichkeit sind die offiziellen Hospitality-Pakete des Vereins (Hospitality Monumental).

Digitaler Zugang und Ausweispflicht: Der Zugang ist vollständig digital und direkt mit dem RiverID-Profil oder dem physischen Carnet Único verknüpft. Nach den argentinischen Tribuna-Segura-Regeln für Spieltage muss an den äußeren Polizeikontrollen ein Reisepass oder Personalausweis im Original vorgelegt werden, um das Stadiongelände betreten zu dürfen.

River Plate gegen Racing Club in der Liga Profesional: Alles Wissenswerte

Die Form von River Plate und Racing Club

River Plate hat vier seiner letzten fünf Spiele in der Liga Profesional gewonnen und eines verloren. Die Mannschaft von Ponzio schlug Estudiantes de Rio Cuarto zuletzt mit 1:0 und feierte in diesem Zeitraum auch Siege gegen Atletico Tucuman und Independiente Rivadavia. Die einzige Niederlage gab es beim 1:2 gegen Huracan, das eine ansonsten konstante Serie kurz unterbrach. In den fünf Partien erzielte River neun Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Racing Club hat zwei seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und drei verloren. Das jüngste Ergebnis in der Liga Profesional war eine 0:2-Niederlage gegen Belgrano. Zudem verlor Racing in der Copa Argentina mit 2:3 gegen Boca Juniors. Der jüngste Sieg war ein 2:1 auswärts bei Estudiantes de Rio Cuarto. Die Mannschaft von Romero erzielte in diesen fünf Partien acht Tore und kassierte ebenso viele Gegentreffer. Das zeigt eine Mannschaft, die Chancen herausspielt, zugleich aber anfällig bleibt.

River Plate gegen Racing Club: Die jüngsten direkten Duelle

River Plate hat in den jüngsten Duellen der beiden Klubs die bessere Bilanz. Das letzte Aufeinandertreffen fand im April 2026 statt, als River in der Liga Profesional auswärts bei Racing mit 2:0 gewann. Von den letzten fünf direkten Duellen gewann River drei und Racing zwei. In den vergangenen Spielzeiten fiel die Bilanz dabei deutlich zugunsten der Gäste aus. Racings letzter Sieg in dieser Begegnung war ein 1:0 zu Hause im Dezember 2024. Der Klub muss einen Trend umkehren, der zuletzt gegen ihn lief.