Die irischen Fans sehnen sich nach Länderspielfußball, und das Warten hat am Donnerstag, 1. Oktober, endlich ein Ende, wenn die Republik Irland im Aviva Stadium auf Österreich in der UEFA Nations League trifft. Das folgt direkt auf zwei Auswärtsspiele in dem Wettbewerb gegen Kosovo (in Pristina) und Israel (ausgetragen in Ungarn).

Die Republik Irland spielt in der Ligaphase gegen alle drei Gegner jeweils zu Hause und auswärts, also insgesamt sechs Partien. Sichern Sie sich noch heute Ihre Tickets für die kommenden Spiele Irlands.

Die Gewinner jeder Gruppe der Liga B steigen in die UEFA Nations League A 2028/29 auf, und das jeweils viertplatzierte Team jeder Gruppe steigt in die UEFA Nations League C 2028/29 ab. Außerdem ziehen die zweit- und drittplatzierten Teams jeder Gruppe in die Auf-/Abstiegs-Playoffs ein, die in Hin- und Rückspiel ausgetragen werden.

GOAL hat alles, was Sie wissen müssen, um sich jetzt Tickets für das UEFA-Nations-League-Spiel Republik Irland gegen Österreich zu sichern, einschließlich Preise, Verfügbarkeit und der besten Kaufmöglichkeiten.

Wann findet das UEFA-Nations-League-Spiel Republik Irland gegen Österreich statt?

Republik Irland gegen Österreich findet am Donnerstag, 1. Oktober, im Aviva Stadium in Dublin statt. Anpfiff ist planmäßig um 19.45 Uhr (IST).

UEFA Nations League B - Spielwoche 3 1. Okt. 2026 - 14:45 Aviva Stadium

So kaufen Sie Tickets für Republik Irland gegen Österreich in der UEFA Nations League

Offizielle Spieltickets für das UEFA-Nations-League-Duell Republik Irland gegen Österreich wurden über Ticketmaster Ireland angeboten, den offiziellen Ticketpartner des Football Association of Ireland (FAI).

Der Vorverkauf begann zunächst über einen exklusiven Fan-Republic-Presale am 27. Juni um 10 Uhr, gefolgt vom freien Verkauf am 28. Juni.

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch über Zweitplattformen wie Ticombo kaufen.

Garantierte Übertragungen: Ticombo schützt alle Ticketübertragungen und Käufe durch das integrierte Sicherheitsprogramm namens TixProtect. Dieses Programm garantiert, dass Sie Ihre Tickets rechtzeitig erhalten und dass sie für Ihre Veranstaltung gültig sind, oder Sie bekommen eine Rückerstattung in Höhe von 100 %.

Wie viel kosten Tickets für Republik Irland gegen Österreich in der UEFA Nations League?

Offizielle Standardtickets für das UEFA-Nations-League-Spiel Republik Irland gegen Österreich gab es ab 50,00 € für den einfachen Erwachseneneintritt, während offizielle Premium-Hospitality-Optionen ab 275,00 € pro Person erhältlich waren.

Die Sitzplätze im Aviva Stadium sind in bestimmte Bereiche unterteilt:

Längsseite (Ost- und Westtribüne) : Diese Bereiche verlaufen parallel zu den Seitenlinien. Die unteren Ebenen (300er-Bereiche) bieten erstklassige, freie Sicht auf das gesamte Spielfeld und sind am teuersten. Die oberen Ebenen (500er-Bereiche) bieten einen Panoramablick auf das Geschehen zu einem günstigeren Einstiegspreis.

Kurze Seite (Nord- und Südtribüne) : Diese Bereiche befinden sich hinter den Toren. Auf der Südtribüne stehen die lautesten Heimfans, was für eine unglaubliche Atmosphäre sorgt, während die Nordtribüne bekanntermaßen ein einstöckiger Bereich ist.

Behalten Sie kurz vor dem Termin die offiziellen Seiten der Nationalmannschaft im Blick, um weitere Informationen zu erhalten, und schauen Sie auch auf Zweitmarktplätzen wie Ticombo nach der aktuellen Verfügbarkeit.

Alles, was Sie über das Aviva Stadium wissen müssen

Das Aviva Stadium, auch als Lansdowne Road oder Dublin Arena bekannt, ist ein Sportstadion in Dublin. Es wurde auf dem Gelände des früheren Lansdowne Road Stadium errichtet, das 2007 abgerissen wurde, und ersetzte dieses als Heimstätte sowohl der irischen Fußballnationalmannschaft als auch der irischen Rugby-Union-Nationalmannschaft. Das Stadion wurde im Mai 2010 offiziell eröffnet und verfügt heute über 51.711 Sitzplätze.

Denkwürdige Momente im Aviva Stadium

Fußball-Feiern : Im November 2011 explodierte das Stadion vor Freude, als die Republik Irland mit einem 1:1 gegen Estland in einem Playoff zur Europameisterschaft das Ticket löste. Papierflieger füllten den Nachthimmel, als die Fans die Qualifikation für das erste große internationale Turnier seit einem Jahrzehnt feierten.

Die Rugby-Festung : Das irische Rugby-Team hat das Stadion in einen extrem schwierigen Ort für Gastmannschaften verwandelt. Hier gab es große Meilensteine, darunter der Gewinn der Guinness Men's Six Nations nach einem Sieg gegen England im Jahr 2023 sowie die erfolgreiche Titelverteidigung gegen Schottland 2024.

Europäischer Fußballruhm : Als einziges UEFA-Kategorie-4-Stadion Irlands war es Gastgeber großer Vereinsduelle, darunter das rein portugiesische Finale der UEFA Europa League 2011, in dem Porto Braga mit 1:0 besiegte, sowie das Europa-League-Finale 2024, in dem Atalanta Bayer Leverkusen mit 3:0 schlug.

Konzert-Mega-Location: Wenn es für Musikkonzerte statt für Sportveranstaltungen genutzt wird, steigt die Kapazität von 52.000 auf bis zu 65.000 Fans. Es war Gastgeber für legendäre globale Ikonen wie Michael Jackson und Frank Sinatra in früheren Zeiten bis hin zu modernen Spektakeln von Madonna, AC/DC und Lady Gaga.

Anreise

Mit dem Zug / DART: Der DART (Dublin Area Rapid Transit) ist der einfachste und schnellste Weg, direkt zum Stadion zu gelangen.

Bahnhof Lansdowne Road: Dieser Bahnhof liegt direkt vor dem Stadion. Aus dem Stadtzentrum von Dublin nehmen Sie jeden DART in südlicher Richtung, also Richtung Bray oder Greystones, von großen Bahnhöfen wie Dublin Connolly, Tara Street oder Dublin Pearse. Die Fahrt dauert etwa sieben bis zehn Minuten.

Mit dem Bus: Mehrere Buslinien bringen Sie in kurzer Gehentfernung zum Stadionbereich.

Dublin-Buslinien: Die Linien 4, 7, 7a und 18 setzen Fahrgäste an der Pembroke Road oder Northumberland Road in Ballsbridge ab, was etwa fünf bis zehn Gehminuten entfernt ist. Sie können auch Linien wie C1, C2, 39 und 70 nutzen.

Vom Flughafen Dublin: Sie können die Dublin Express Route 782 bis George's Quay (Tara Street Station) nehmen und dann in den DART Richtung Süden bis Lansdowne Road umsteigen. Alternativ fährt die Aircoach Route 701 direkt vom Flughafen zur Haltestelle Ballsbridge Hotel, die acht Gehminuten vom Veranstaltungsort entfernt ist.

Zu Fuß: Ein Fußweg wird von den Stadionverantwortlichen ausdrücklich empfohlen, weil man so alle Warteschlangen bei den Verkehrsmitteln nach der Veranstaltung vermeidet.

Vom Stadtzentrum von Dublin: Das Stadion ist vom Herzen der Stadt, etwa von Stephen's Green oder Trinity College, in ungefähr 25 bis 35 Minuten zu Fuß erreichbar. Eine beliebte Route führt über die Baggot Street (Lower und Upper) direkt auf die Lansdowne Road.

Mit dem Auto: An Spieltagen nicht empfohlen. An Spiel- oder Veranstaltungstagen gibt es wegen Straßensperrungen keine öffentlichen Parkplätze am Stadion. Falschparker werden sofort abgeschleppt oder mit einer Parkkralle versehen. Wenn Sie unbedingt mit dem Auto kommen müssen, sollten Sie Park-and-Ride-Optionen nutzen oder einen privaten Stellplatz im Voraus buchen.

Republik Irland gegen Österreich in der UEFA Nations League: Alles, was Sie wissen müssen

Republik Irland gegen Österreich: Aktuelle Form

FIFA-Weltrangliste: Republik Irland (#55) gegen Österreich (#23)

Trotz eines starken Endspurts in der WM-Qualifikation, zu dem Siege gegen Portugal und Ungarn gehörten, erlitt die Republik Irland in den WM-Playoffs einen Rückschlag, als sie im Elfmeterschießen gegen Tschechien verlor. Seitdem sind die Irinnen und Irinnen ungeschlagen geblieben, mit 2 Siegen und 2 Unentschieden in mehreren Freundschaftsspielen, auch wenn ihre Gegner in diesen Partien in der FIFA-Weltrangliste jeweils auf Platz 69, 163, 59 und 30 standen.

Österreich kehrt erstmals wieder in den Spielbetrieb zurück, seit das Team bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 im Zweiunddreißigstelfinale vom späteren Sieger Spanien ausgeschaltet wurde. Der 3:1-Auftaktsieg in der Gruppe gegen Jordanien war dort der einzige Erfolg in Nordamerika, denn danach folgten eine Niederlage gegen Argentinien (0:2) und ein Unentschieden gegen Algerien (3:3), bevor die Niederlage gegen Spanien kam.

Republik Irland gegen Österreich: Jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Österreich hat im direkten Duell insgesamt die Nase vorn, nachdem es 9 der insgesamt 16 Begegnungen mit der Republik Irland gewonnen hat. Die Republik Irland hat 3-mal gewonnen, die übrigen 4 Spiele endeten unentschieden.

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams fand im Juni 2017 in Dublin statt. Das WM-Qualifikationsspiel für 2018 endete im Aviva Stadium 1:1. Österreich ging in der ersten Halbzeit durch ein Tor von Martin Hinteregger in Führung, aber Irland kämpfte sich spät in der Partie zurück und sicherte sich dank des Ausgleichs von Jonathan Walters in der 85. Minute einen Punkt.