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So bekommt Ihr Tickets für Real Sociedad gegen Sevilla: Preise in LaLiga, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Real Sociedad trifft in der LaLiga auf Sevilla. So sichert ihr euch eure Tickets.

Real Sociedad empfängt Sevilla am Sonntag, 29. November 2026, in der Reale Arena in San Sebastián.

Im jüngsten Ligaduell im Mai 2026 setzte sich Sevilla im Ramón Sánchez Pizjuán knapp mit 1:0 gegen Real Sociedad durch. Zuvor hatte Real Sociedad in der Saison 2025/26 im Oktober 2025 einen überzeugenden 2:1-Heimsieg gegen Sevilla in der Reale Arena gefeiert.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Real Sociedad gegen Sevilla wissen müsst, darunter, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das LaLiga-Spiel Real Sociedad gegen Sevilla?

Das LaLiga-Spiel zwischen Real Sociedad und Sevilla beginnt am Sonntag, 29. November 2026, in der Reale Arena in San Sebastián.

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La Liga - Spielwoche 14
Reale Arena

Wie kann man Tickets für Real Sociedad gegen Sevilla in LaLiga kaufen?

Für den Ticketkauf zum LaLiga-Spiel zwischen Real Sociedad und Sevilla gibt es folgende übliche Möglichkeiten:

1. Offizielle Kanäle der Vereine

  • Offizielle Website von Real Sociedad: Am direktesten und zuverlässigsten lassen sich offizielle Tickets über das Ticketportal von Real Sociedad kaufen, insbesondere wenn Ihr reguläre Plätze in der Reale Arena sucht.
  • Offizielle Kanäle des Sevilla FC: Auswärtsfans, die nach San Sebastián reisen, können Tickets aus dem Gästekontingent häufig über das offizielle Ticketsystem von Sevilla anfragen oder kaufen.

2. Ticket-Zweitmarkt

  • Ticket-Zweitmarktplattformen: Wenn die offiziellen Vereinsangebote vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Tickets häufig auf Ticket-Zweitmarktplattformen wie StubHub finden. Auf diesen Plattformen können Fans Tickets für anstehende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Real Sociedad gegen Sevilla in LaLiga?

Für das anstehende LaLiga-Spiel zwischen Real Sociedad und Sevilla gibt es folgende Ticketpreise:

1. Offizielle Kanäle der Vereine

  • Reguläre Plätze (Oberrang): Kosten üblicherweise zwischen 25 € und 50 €.
  • Reguläre Plätze (Unterrang): Kosten in der Regel zwischen 50 € und 90 €.
  • Begehrte Plätze im Unterrang oder in der Mitte: Kosten üblicherweise zwischen 90 € und 120 €.
  • VIP- und Hospitality-Pakete: Beginnen bei etwa 250 € und reichen darüber hinaus.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die offiziellen Tickets beim Erstverkauf über die Vereine ausverkauft sind, bieten Ticket-Zweitmarktplattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Marktnachfrage richten:

  • Weiterverkaufte Plätze im Oberrang: Beginnen üblicherweise bei etwa 40 € bis 65 €.
  • Weiterverkaufte reguläre Plätze im Unterrang: Kosten meist zwischen 70 € und 140 €.
  • Weiterverkaufte Plätze an der Längsseite: Kosten häufig zwischen 110 € und 220 €.
  • Weiterverkaufte VIP- und Corporate-Hospitality-Angebote: Kosten zwischen 350 € und über 800 €.

Real Sociedad gegen Sevilla in LaLiga: Alles Wissenswerte

Die Form von Real Sociedad und Sevilla

Real Sociedad geht in hervorragender Form in dieses Spiel: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte die Mannschaft vier Siege und ein Unentschieden. Zuletzt gewann sie in LaLiga mit 2:1 gegen Levante, nachdem sie zuvor in der Europa League Lillestroem mit 6:0 besiegt hatte. Matarazzos Mannschaft gewann in dieser Phase auch in LaLiga mit 5:2 bei Malaga. In den fünf Partien erzielte Real Sociedad 15 Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Diese Bilanz unterstreicht den Aufschwung in der Offensive.

Sevilla kommt in den letzten fünf Spielen auf einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Zuletzt gewann die Mannschaft in LaLiga mit 2:0 gegen Osasuna. Davor hatte sie allerdings mit 1:4 gegen Real Madrid und mit 1:3 gegen Barcelona verloren. Zuvor spielte Sevilla in dieser Phase 3:3 gegen Levante. Garcias Mannschaft erzielte in den fünf Partien sieben Tore und kassierte zehn Gegentreffer. Die Defensive gibt damit klar Anlass zur Sorge.

RSO

RSO - Form

LIL
S0-6
LEV
S2-1
ATH
N2-1
OL
U1-1
RAY
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
11/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
SEV

SEV - Form

RMA
N4-1
OSA
S2-0
SHO
S0-3
GET
N3-1
ALA
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
7/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Real Sociedad gegen Sevilla: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Vereine fand im Mai 2026 statt. Damals besiegte Sevilla Real Sociedad in einem LaLiga-Spiel im Ramón Sánchez Pizjuán mit 1:0. Davor hatte Real Sociedad im Oktober 2025 zu Hause mit 2:1 gegen Sevilla gewonnen. In den letzten fünf direkten Duellen in LaLiga holten beide Mannschaften jeweils zwei Siege, hinzu kam ein Unentschieden. Die Spiele waren durchweg umkämpft, die Ergebnisse verteilen sich nahezu gleichmäßig auf beide Vereine.

Head to Head

Real SociedadUnentschiedenFC Sevilla
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6Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

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