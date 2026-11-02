Real Sociedad empfängt Rayo Vallecano am Sonntag, 8. November 2026, in der Reale Arena in San Sebastián.

Die Duelle zwischen Real Sociedad und Rayo Vallecano waren häufig torreich. Das jüngste Aufeinandertreffen in LaLiga am 26. April 2026 endete mit einem packenden 3:3. Vor diesem Remis mit sechs Toren hatte Real Sociedad Rayo Vallecano im Achtelfinale der Copa del Rey deutlich mit 3:1 besiegt.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über Tickets für Real Sociedad gegen Rayo Vallecano wissen müssen: wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das LaLiga-Spiel zwischen Real Sociedad und Rayo Vallecano?

Real Sociedad gegen Rayo Vallecano findet am Sonntag, 8. November 2026, in der Reale Arena in San Sebastián statt.

La Liga - Spielwoche 12 8. Nov. 2026 - 10:15 Reale Arena

Wie kann man Tickets für das LaLiga-Spiel zwischen Real Sociedad und Rayo Vallecano kaufen?

Wo man Tickets für ein LaLiga-Spiel zwischen Real Sociedad und Rayo Vallecano kaufen kann, hängt vom Austragungsort ab, denn der jeweilige Heimverein verkauft die Karten direkt.

1. Offizielle Vereinskanäle

Heimspiele von Real Sociedad (Reale Arena, San Sebastián): Tickets sind über das offizielle Online-Ticketportal von Real Sociedad erhältlich. Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber können Karten bevorzugt kaufen, bevor verbleibende Plätze für alle anderen in den Verkauf gehen.

Tickets sind über das offizielle Online-Ticketportal von Real Sociedad erhältlich. Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber können Karten bevorzugt kaufen, bevor verbleibende Plätze für alle anderen in den Verkauf gehen. Heimspiele von Rayo Vallecano (Campo de Fútbol de Vallecas, Madrid): Tickets sind über die offizielle Website von Rayo Vallecano erhältlich. Da Vallecas ein kleineres Stadion mit einer persönlicheren Atmosphäre ist, sind Karten im freien Verkauf dort im Vergleich zu größeren LaLiga-Stadien oft nur sehr begrenzt verfügbar.

2. Zweitmarkt für Tickets

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn über die offiziellen Vereinskanäle alle Karten ausverkauft sind, lassen sich Tickets für reguläre Plätze oft auf Zweitmarktplattformen wie StubHub finden. Auf diesen Plattformen können Fans Tickets für bevorstehende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist.

Wie viel kosten Tickets für das LaLiga-Spiel zwischen Real Sociedad und Rayo Vallecano?

Hier sind die Ticketpreise für ein LaLiga-Spiel zwischen Real Sociedad und Rayo Vallecano, aufgeschlüsselt nach offiziellen Vereinskanälen und Zweitmarktplattformen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Sitzplätze (hinter den Toren und in den Ecken): Plätze in Bereichen wie Fondo Norte und Fondo Sur kosten üblicherweise 25 bis 50 Euro .

Plätze in Bereichen wie Fondo Norte und Fondo Sur kosten üblicherweise . Plätze an den Längsseiten (Ost- und Haupttribüne): Je nach Nähe zur Mittellinie und Höhe des Rangs kosten sie in der Regel 40 bis 90 Euro .

Je nach Nähe zur Mittellinie und Höhe des Rangs kosten sie in der Regel . VIP- und Hospitality-Pakete: Premiumangebote des Vereins mit Zugang zu einer Lounge und Bewirtung kosten üblicherweise 120 bis über 400 Euro.

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die Tickets über den offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarktplattformen wie StubHub Karten zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Reguläre Plätze und Plätze im Oberrang: Die günstigsten Tickets beginnen je nach Nachfrage und Verfügbarkeit meist bei etwa 45 bis über 60 Euro .

Die günstigsten Tickets beginnen je nach Nachfrage und Verfügbarkeit meist bei etwa . Plätze an den Längsseiten und Premiumplätze: Plätze der mittleren Preisklasse und in beliebten Blöcken an den Längsseiten kosten häufig 90 bis über 250 Euro .

Plätze der mittleren Preisklasse und in beliebten Blöcken an den Längsseiten kosten häufig . VIP-Hospitality und besonders gefragte Wiederverkaufstickets: Exklusive Firmenplätze, ausverkaufte Plätze in bester Lage an den Längsseiten oder besonders gefragte Angebote kosten häufig mehr als 300 bis über 500 Euro.

Real Sociedad gegen Rayo Vallecano in LaLiga: Alles Wissenswerte

Die Form von Real Sociedad und Rayo Vallecano

Real Sociedad hat in den letzten fünf Spielen über alle Wettbewerbe hinweg zwei Siege, kein Unentschieden und drei Niederlagen verbucht. Dabei erzielte die Mannschaft acht Tore und kassierte neun Gegentreffer. Das jüngste Spiel endete am 2. Oktober mit einer 0:1-Niederlage gegen Athletic Bilbao in einem Testspiel. In LaLiga gewann Real Sociedad auswärts bei Valencia und bei Elche jeweils mit 3:2, verlor zu Hause gegen Atletico Madrid aber mit 0:3.

Rayo Vallecano hat aus den letzten fünf LaLiga-Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen geholt. Dabei erzielte die Mannschaft elf Tore und kassierte 13 Gegentreffer. Das jüngste Spiel gegen Osasuna endete zu Hause 1:1. Der 2:1-Sieg gegen Espanyol war das beste Ergebnis in diesem Zeitraum. Die Niederlagen gegen Barcelona und Real Madrid mit einem Gesamtergebnis von 3:9 zeigen jedoch den Abstand zu den Spitzenteams der Liga.

Real Sociedad gegen Rayo Vallecano: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Vereine endete am 26. April 2026 mit einem 3:3, als Rayo Vallecano Real Sociedad in LaLiga empfing. In den letzten fünf Aufeinandertreffen über alle Wettbewerbe hinweg liegt Real Sociedad mit zwei Siegen gegenüber Rayos zwei Siegen und einem Unentschieden vorn. Dazu zählt auch ein Spiel in der Copa del Rey im Januar 2025, das Real Sociedad in der Reale Arena mit 3:1 gewann.