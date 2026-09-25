Real Sociedad trifft am Sonntag, den 11. Oktober 2026, in der Reale Arena in San Sebastian auf Deportivo de A Coruna.

Real Sociedad und Deportivo de A Coruña teilen eine lange LaLiga-Geschichte, die von umkämpften Duellen geprägt ist. In ihren offiziellen Aufeinandertreffen fielen im Schnitt 2,8 Tore pro Spiel. Im letzten direkten Duell in der höchsten Spielklasse im Februar 2018 feierte Real Sociedad zu Hause einen dominanten 5:0-Sieg gegen Deportivo.

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Wann ist der Anstoß bei Real Sociedad gegen Deportivo de A Coruna in der LaLiga?

Real Sociedad gegen Deportivo de A Coruna wird am Sonntag, den 11. Oktober 2026, in der Reale Arena in San Sebastian angepfiffen.

La Liga - Spielwoche 8 11. Okt. 2026 - 10:15 Reale Arena

Wie kann man Tickets für Real Sociedad gegen Deportivo de A Coruna in der LaLiga kaufen?

Um Tickets für das LaLiga-Spiel zwischen Real Sociedad und Deportivo de A Coruña in der Reale Arena zu kaufen, folgen Sie diesen Schritten:

Offizielle Klub-Website: Der zuverlässigste Weg, Tickets zu kaufen, führt direkt über die offizielle Website von Real Sociedad. Tickets werden in der Regel einige Wochen vor dem Spiel für die Allgemeinheit freigegeben, nachdem Klubmitglieder und Dauerkarteninhaber vorrangigen Zugang erhalten haben. Offizielle Stadionkasse: Sie können Tickets in den Tagen vor dem Spiel oder am Spieltag persönlich an der Kasse der Reale Arena in San Sebastián kaufen, vorbehaltlich der Verfügbarkeit.

Wie viel kosten Tickets für Real Sociedad gegen Deportivo de A Coruna in der LaLiga?

Die Ticketpreise für das LaLiga-Spiel zwischen Real Sociedad und Deportivo de A Coruña in der Reale Arena hängen von der Sitzplatzkategorie und dem Kaufkanal ab:

Offizielle Direkttickets (Real Sociedad)

Standardtickets: Liegen typischerweise zwischen 25 € und 90 € .

Hinter den Toren (Fondo Norte & Fondo Sur): 20 € bis 50 € Seitentribünen (Tribuna Este): 40 € bis 75 € Haupttribüne (Tribuna Principal): 60 € bis 90 €

VIP- & Hospitality-Pakete: Liegen zwischen 120 € und 400 €+ (einschließlich Catering, Lounge-Zugang und Premium-Sitzplätzen).

Sekundäre Ticketplattformen

Auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub schwanken die Preise je nach Nachfrage:

Startpreise: Beginnen für Plätze in den Basiskategorien in der Regel bei etwa 50 € bis 80 € .

Durchschnittspreise: Plätze der Kategorie 1 oder Premium-Weiterverkaufsplätze auf den Längsseiten kosten typischerweise zwischen 95 € und 250 €+ , abhängig von der Sitzplatzlage und der Marktnachfrage.

Real Sociedad gegen Deportivo de A Coruna in der LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Real Sociedad gegen Deportivo de A Coruna

Real Sociedad hat in den letzten fünf Spielen wettbewerbsübergreifend zwei Siege geholt, einmal unentschieden gespielt und zweimal verloren. Der jüngste Auftritt endete am 7. September mit einem 3:2-Auswärtssieg in der LaLiga bei Elche, zudem wurde Espanyol zu Beginn der Saison mit 2:1 besiegt. Die beiden Niederlagen gab es gegen Real Madrid mit 1:4 und gegen Real Betis mit 0:1. Die Mannschaft von Matarazzo erzielte in diesem Lauf sechs Tore und kassierte fünf.

Deportivo de A Coruna hat in den letzten fünf Spielen zwei Siege gefeiert, zweimal unentschieden gespielt und einmal verloren. Das jüngste Ergebnis war ein 3:2-Auswärtssieg in der LaLiga bei Villarreal am 5. September, nachdem am 30. August ein 3:1-Sieg gegen Valencia gelungen war. Die ersten beiden Ligaspiele endeten jeweils 1:1, gegen Malaga und Elche. Die einzige Niederlage war ein 0:1 gegen Real Madrid in einem Testspiel der Saisonvorbereitung. Deportivo erzielte in den fünf Spielen acht Tore und kassierte fünf.

Real Sociedad gegen Deportivo de A Coruna: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Pflichtspiel zwischen diesen Klubs fand am 2. Februar 2018 in der LaLiga statt, als Real Sociedad Deportivo zu Hause mit 5:0 besiegte. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen kommt Real Sociedad auf drei Siege, Deportivo auf einen, dazu gab es ein Unentschieden. Real Sociedad erzielte in diesen fünf Begegnungen 11 Tore, Deportivo kam auf 9.