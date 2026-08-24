Real Sociedad trifft am Sonntag, den 13. September 2026, in der Reale Arena in San Sebastián auf Atletico Madrid.

Die beiden Teams lieferten sich in der Saison 2025/26 eine intensive Rivalität und trafen dabei vor allem in der Copa del Rey aufeinander, wo sich Real Sociedad nach einem packenden 2:2 mit 4:3 im Elfmeterschießen gegen Atlético durchsetzte. Mit hochkarätigen Spielern auf beiden Seiten ist dieses Duell ein wichtiger Härtetest für die frühen Saisonambitionen beider Teams in Spaniens höchster Spielklasse.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Real Sociedad gegen Atletico Madrid wissen müssen, einschließlich wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Real Sociedad gegen Atletico Madrid in LaLiga?

Real Sociedad gegen Atletico Madrid findet in der Reale Arena in San Sebastián statt. Die Details zur Anstoßzeit sind oben aufgeführt.

La Liga - Spielwoche 5 13. Sept. 2026 - 15:00 Reale Arena

Wie kann man Tickets für Getafe gegen Deportivo de A Coruna in LaLiga kaufen?

Um Tickets für Getafe CF gegen Deportivo de La Coruña im Estadio Coliseum in Getafe zu kaufen, gehen Sie wie folgt vor:

Offizieller Direktkanal

Besuchen Sie das offizielle Ticketportal von Getafe CF: Gehen Sie zum offiziellen Ticketbereich auf Getafes Website ( entradas.getafecf.com ). Da Getafe das Heimteam ist, wird der gesamte allgemeine Ticketverkauf direkt über diese Plattform abgewickelt.

Auswärtsfans (Unterstützung für Deportivo de La Coruña)

Wenn Sie im Auswärtsblock bei den Deportivo-Anhängern sitzen möchten, werden Käufe in der Regel direkt über die offiziellen Vereinskanäle von RC Deportivo für registrierte Mitglieder (socios) oder Fanclubs (peñas) abgewickelt.

Sekundäre Ticket-Marktplätze

Wenn offizielle Tickets ausverkauft sind oder Sie kurzfristig kaufen, bieten sekundäre Ticket-Aggregatoren wie StubHub Wiederverkaufstickets an.

Wie viel kosten Tickets für Getafe gegen Deportivo de A Coruña in LaLiga?

Tickets für Getafe CF gegen Deportivo de La Coruña in LaLiga liegen bei Standardtickets im allgemeinen Verkauf über offizielle Vereinskanäle in der Regel zwischen etwa 25 £ und 75 £ (30 € bis 90 €).

Offizieller Direktkanal Offizielle Tickets für Getafe gegen Deportivo de La Coruña kosten in der Regel zwischen 25 £ und 75 £ (30 € bis 90 €), abhängig von der Kategorie des Bereichs. Die Preise beginnen bei 25 £ für Plätze hinter den Toren und steigen bis auf 75 £ für zentrale Sitzplätze auf der Haupttribüne.

Sekundäre Plattformen Auf sekundären Ticket-Marktplätzen wie StubHub schwanken die Wiederverkaufspreise je nach Fan-Nachfrage und Sitzplatzverfügbarkeit. Sie beginnen oft bei etwa 45 £ bis 60 £ für einfache Optionen und steigen für Premiumbereiche deutlich höher.

Real Sociedad gegen Atletico Madrid in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Real Sociedad gegen Atletico Madrid

Real Sociedad hat alle fünf jüngsten Spiele verloren. Das letzte Spiel war eine 0:1-Niederlage in LaLiga gegen Real Betis am 21. August, davor gab es in Testspielen der Saisonvorbereitung Niederlagen mit 1:3 gegen Chelsea und 1:2 gegen den FC Koeln. Zwei weitere Niederlagen gegen den FC Koeln (0:2) und Toulouse (1:2) komplettieren eine Serie von fünf Pleiten in Folge. Sociedad erzielte in diesen fünf Spielen drei Tore und kassierte zehn.

Die letzten fünf Spiele von Atletico Madrid brachten ein Unentschieden, zwei Siege und zwei Niederlagen. Das jüngste Ergebnis war ein 2:2 in LaLiga gegen Villarreal am 23. August. Davor schlug Atletico Malaga im Ligaauftakt mit 2:0 und besiegte Marseille in einem Testspiel der Saisonvorbereitung mit 2:1. Niederlagen gegen Manchester City (1:3) und Manchester United (1:2) in der Vorbereitung offenbarten defensive Schwächen. Atletico erzielte in diesen fünf Spielen acht Tore und kassierte sieben.

Real Sociedad gegen Atletico Madrid: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams fand am 18. April 2026 in der Copa del Rey statt, als das Duell im Metropolitano 2:2 endete. Zuvor hatte Atletico Sociedad am 7. März 2026 in LaLiga zu Hause mit 3:2 besiegt. In den vergangenen fünf Begegnungen hat Atletico Madrid zweimal gewonnen, dazu kommen zwei Unentschieden und ein Sieg für Real Sociedad. Das LaLiga-Duell im Januar 2026 in der Reale Arena endete 1:1, während Atleticos 4:0-Heimsieg im Mai 2025 das deutlichste Ergebnis in dieser jüngsten Serie war.

Real Sociedad gegen Atlético Madrid: Tabellenstand

In der frühen LaLiga-Tabelle 2026/27 liegt Atletico Madrid auf Rang drei, während Real Sociedad 17. ist.