Real Madrid trifft am Sonntag, den 11. Oktober 2026, im Estadio Bernabeu in Madrid auf Villarreal.

Trotz der generellen Dominanz von Real Madrid sind die Spiele zwischen diesen beiden Teams traditionell umkämpft, mit im Schnitt fast drei Toren pro Partie. Im jüngsten Aufeinandertreffen am 24. Januar 2026 holte Real Madrid einen 2:0-Auswärtssieg im Estadio de la Cerámica.

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Wann ist der Anstoß bei Real Madrid gegen Villarreal in LaLiga?

Real Madrid trifft am Sonntag, den 11. Oktober 2026, im Estadio Bernabeu in Madrid auf Villarreal.

La Liga - Spielwoche 8 10. Okt. 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Wie kann man Tickets für Real Madrid gegen Villarreal in LaLiga kaufen?

Um Tickets für Real Madrid gegen Villarreal im Santiago Bernabéu zu kaufen, folgen Sie den offiziellen Verkaufskanälen des Klubs und den jeweiligen Verkaufsphasen:

Offizielle Verkaufsphasen & Reihenfolge der Priorität

Real Madrid gibt Spieltickets in verschiedenen Phasen frei, in der Regel 1 bis 2 Wochen vor dem Spieltermin:

Socios (Dauerkarteninhaber & Klubmitglieder): Erhalten das erste Zeitfenster, normalerweise 10 bis 12 Tage vor dem Spiel. Inhaber einer Madridista-Premium-Karte: Erhalten ungefähr 6 bis 8 Tage vor dem Spiel vorzeitigen Zugang. Allgemeine Öffentlichkeit: Verbleibende reguläre Tickets gehen etwa 3 bis 5 Tage vor dem Anstoß in den öffentlichen Verkauf. VIP & Hospitality: Monate im Voraus verfügbar und mit garantiertem Eintritt, allerdings zu höheren Preisen.

Sekundäre Ticketplattformen

Auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub werden oft Plätze von Wiederverkäufern angeboten, falls die offiziellen Tickets ausverkauft sind, wobei die Preise vom Nennwert abweichen können.

Wie viel kosten Tickets für Real Madrid gegen Villarreal in LaLiga?

Die Ticketpreise für Real Madrid gegen Villarreal im Santiago Bernabéu hängen davon ab, ob Sie sie über die offiziellen Verkaufskanäle des Klubs oder über sekundäre Wiederverkaufsmärkte kaufen:

Offizielle Klubpreise (Nennwert)

Die offiziellen Ticketpreise variieren je nach Kategorie/Lage im Stadion (obere Ränge gegenüber unteren Seitenrängen):

Allgemeine Öffentlichkeit / Standardplätze: Liegen bei regulären LaLiga-Spielen in der Regel zwischen 75 € und 190 € .

Socios & Madridista-Premium-Mitglieder: Erhalten vergünstigte Preise, die normalerweise bei etwa 60 € bis 150 € beginnen.

VIP- & Hospitality-Tickets: Liegen je nach inbegriffenem Catering und Lounge-Zugang zwischen 275 € und 500 €+ .

Sekundäre Ticketplattformen

Auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub schwanken die Preise je nach Nachfrage:

Tickets der Einstiegskategorie (Kategorie 3 / obere Ränge): Beginnen bei etwa 95 € bis 130 € .

Tickets der mittleren Kategorie (Kategorie 2 / hinter den Toren): Liegen zwischen 150 € und 260 € .

Premium Kategorie 1 (untere Seitenränge): Reichen von 350 € bis 500 €+ .

Real Madrid gegen Villarreal in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Real Madrid gegen Villarreal

Real Madrid hat vier seiner letzten fünf Spiele wettbewerbsübergreifend gewonnen, bei einer Niederlage. Das jüngste Ergebnis war ein 2:1-Sieg in der Champions League gegen Inter Mailand, zudem gelangen deutliche 4:0-Erfolge gegen Malaga und 4:1 gegen Real Sociedad in LaLiga. Der einzige Rückschlag war eine 0:1-Niederlage in der Liga gegen Real Betis. In diesen fünf Spielen erzielte Real Madrid 12 Tore und kassierte drei.

Villarreal hatte mit fehlender Konstanz zu kämpfen und blieb in den letzten fünf Spielen sieglos, bei zwei Unentschieden und drei Niederlagen. Der jüngste Auftritt endete mit einer 2:3-Niederlage in der Champions League gegen Borussia Dortmund, zudem verlor das Team in LaLiga mit 2:3 gegen Deportivo de A Coruna. Das Yellow Submarine spielte in den vorherigen Partien jeweils 2:2 gegen Atletico Madrid und Racing Santander. Villarreal erzielte in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte zehn.

Real Madrid gegen Villarreal: Letzte direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 24. Januar 2026 in LaLiga statt, als Villarreal Real Madrid empfing und mit 0:2 verlor. Davor gewann Real Madrid im Oktober 2025 mit 3:1 im Bernabeu. In den vergangenen fünf LaLiga-Duellen hat Real Madrid viermal gewonnen und einmal unentschieden gespielt, während Villarreal in diesem Zeitraum noch keinen Sieg holen konnte.