Real Madrid empfängt PSV Eindhoven am Dienstag, 24. November 2026, im Estadio Bernabeu in Madrid.

Real Madrid und PSV Eindhoven verbindet eine jahrzehntelange Geschichte im Europapokal. Die beiden Klubs trafen bereits in entscheidenden Duellen im Europapokal der Landesmeister, im UEFA-Pokal und im Europapokal der Pokalsieger aufeinander. Zu ihren bemerkenswertesten Begegnungen zählt das umkämpfte Halbfinale im Europapokal der Landesmeister 1988, in dem sich PSV dank der Auswärtstorregel durchsetzte und anschließend den Titel gewann.

Wann wird das Champions-League-Spiel zwischen Real Madrid und PSV Eindhoven angepfiffen?

Das Spiel zwischen Real Madrid und PSV Eindhoven wird am Dienstag, 24. November 2026, im Estadio Bernabeu in Madrid angepfiffen.

Champions League - Spielwoche 5 24. Nov. 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Wie kann man Tickets für das Champions-League-Spiel zwischen Real Madrid und PSV Eindhoven kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Champions-League-Spiel zwischen Real Madrid und PSV Eindhoven gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Kanäle des Vereins

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Der wichtigste und zuverlässigste Weg führt über das offizielle Ticketportal von Real Madrid. Dort werden die Tickets zunächst Vereinsmitgliedern (Socios) und Madridistas angeboten, bevor verbleibende Plätze in den freien Verkauf gehen.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticket-Zweitmarktplattformen: Sind die Tickets über die offiziellen Kanäle des Vereins vollständig ausverkauft, sind reguläre Eintrittskarten häufig noch auf Ticket-Zweitmarktplattformen wie StubHub erhältlich. Auf diesen Plattformen können Fans Tickets für anstehende Champions-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Karten aus dem Erstverkauf vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für das Champions-League-Spiel zwischen Real Madrid und PSV Eindhoven?

Die Ticketpreise für das Champions-League-Spiel zwischen Real Madrid und PSV Eindhoven variieren je nachdem, ob die Karten über offizielle Kanäle des Vereins oder auf dem Zweitmarkt gekauft werden.

1. Offizielle Kanäle des Vereins

Reguläre Eintrittskarten: Die Preise beginnen bei etwa 100 € für Plätze auf dem Oberrang oder Standardplätze und steigen für begehrte Plätze auf dem Unterrang je nach genauer Lage im Santiago Bernabéu auf 300 bis über 400 € .

Die Preise beginnen bei etwa für Plätze auf dem Oberrang oder Standardplätze und steigen für begehrte Plätze auf dem Unterrang je nach genauer Lage im Santiago Bernabéu auf . Offizielle VIP- und Hospitality-Pakete: Die Preise beginnen bei etwa 375 € und steigen je nach enthaltenen Leistungen.

2. Ticket-Zweitmarkt

Sind die offiziellen Tickets im Erstverkauf des Vereins ausverkauft, bieten Ticket-Zweitmarktplattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Weiterverkauf regulärer Tickets und Plätze auf dem Oberrang: Die Preise für Plätze auf dem Oberrang oder hinter dem Tor beginnen je nach Nachfrage bei etwa 100 bis 185 € .

Die Preise für Plätze auf dem Oberrang oder hinter dem Tor beginnen je nach Nachfrage bei etwa . Weiterverkauf von Plätzen auf dem Unterrang und Premiumplätzen: Die Preise reichen je nach Aufschlag auf dem Zweitmarkt von 250 bis über 400 € .

Die Preise reichen je nach Aufschlag auf dem Zweitmarkt von . Weiterverkauf von VIP- und Hospitality-Tickets: Die Preise beginnen bei etwa 320 bis über 650 €.

Real Madrid gegen PSV Eindhoven in der Champions League: Alles Wissenswerte

Real Madrid gegen PSV Eindhoven: Die aktuelle Form

Real Madrid hat wettbewerbsübergreifend vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum gab es in LaLiga gegen Atletico Madrid. Zuletzt gewann Real in der Champions League mit 4:1 gegen RB Leipzig. Auch in der Liga gelang ein 4:1-Sieg gegen Sevilla. In den fünf Partien erzielte Madrid 14 Tore und kassierte fünf Gegentreffer. Das zeigt, welches Potenzial die Mannschaft in der Offensive hat. Die zuletzt starken Auftritte im Europapokal sprechen dafür, dass dieses Spiel Mourinhos Mannschaft entgegenkommt.

PSV hat von seinen letzten fünf Spielen zwei gewonnen und drei verloren. Die Leistungen schwankten dabei deutlich. Zuletzt gelang ein 1:0-Auswärtssieg beim FC Porto in der Champions League, nachdem PSV in der Eredivisie mit 1:2 gegen ADO Den Haag verloren hatte. Die Mannschaft von Bosz erzielte in diesen fünf Partien vier Tore und kassierte sechs Gegentreffer. Das deutet auf defensive Anfälligkeiten hin, auch wenn PSV im Europapokal knappe Siege erringen kann.

Real Madrid gegen PSV Eindhoven: Die jüngsten direkten Duelle

Für die beiden Klubs ist nur ein einziges direktes Duell verzeichnet: ein Testspiel vor Saisonbeginn im August 2007, das PSV auswärts bei Real Madrid mit 2:1 gewann. In dem Datensatz sind keine Pflichtspiele zwischen den Klubs erfasst. Damit ist die Begegnung am Sonntag ein seltenes Duell zweier Vereine, die in jüngerer Zeit kaum aufeinandergetroffen sind.