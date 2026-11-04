Real Madrid empfängt PSV Eindhoven am Dienstag, dem 24. November 2026, im Estadio Bernabeu in Madrid.

Real Madrid und PSV Eindhoven verbindet eine jahrzehntelange Geschichte im europäischen Fußball. Die beiden Klubs trafen bereits im Europapokal der Landesmeister, im UEFA-Pokal und im Europapokal der Pokalsieger in wichtigen Duellen aufeinander. Zu ihren bemerkenswertesten historischen Begegnungen zählt das umkämpfte Halbfinale im Europapokal der Landesmeister 1988, in dem sich PSV letztlich aufgrund der Auswärtstorregel durchsetzte und anschließend den Titel gewann.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Real Madrid gegen PSV Eindhoven wissen müsst, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann beginnt Real Madrid gegen PSV Eindhoven in der Champions League?

Real Madrid gegen PSV Eindhoven wird am Dienstag, dem 24. November 2026, im Estadio Bernabeu in Madrid angepfiffen.

Champions League - Spielwoche 5 24. Nov. 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Wie kann man Tickets für Real Madrid gegen PSV Eindhoven in der Champions League kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Champions-League-Spiel zwischen Real Madrid und PSV Eindhoven gibt es folgende übliche Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Der wichtigste und zuverlässigste Weg führt über das offizielle Ticketportal von Real Madrid. Dort werden Tickets zunächst für Vereinsmitglieder (Socios) und Madridistas verfügbar, bevor verbleibende Plätze in den allgemeinen Verkauf gehen.

2. Zweitmarkt für Tickets

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn die offiziellen Vereinsangebote vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub zu finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Champions-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist.

Wie viel kosten Tickets für Real Madrid gegen PSV Eindhoven in der Champions League?

Die Ticketpreise für das Champions-League-Spiel zwischen Real Madrid und PSV Eindhoven hängen davon ab, ob Ihr sie über offizielle Vereinskanäle oder auf dem Zweitmarkt kauft.

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten: Die Preise beginnen bei etwa 100 € für Plätze im Oberrang oder reguläre Sitzplätze und steigen je nach genauer Lage im Santiago Bernabéu auf 300 bis über 400 € für begehrte Plätze im Unterrang.

Die Preise beginnen bei etwa für Plätze im Oberrang oder reguläre Sitzplätze und steigen je nach genauer Lage im Santiago Bernabéu auf für begehrte Plätze im Unterrang. Offizielle VIP- & Hospitality-Pakete: Die Preise beginnen bei etwa 375 € und steigen je nach enthaltenen Leistungen.

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu nachfrageabhängigen Preisen an:

Reguläre Tickets im Weiterverkauf & Oberrang: Die Preise für Plätze im Oberrang oder hinter dem Tor beginnen je nach Nachfrage bei etwa 100 bis 185 € .

Die Preise für Plätze im Oberrang oder hinter dem Tor beginnen je nach Nachfrage bei etwa . Unterrang & Premium-Tickets im Weiterverkauf: Die Preise liegen je nach Aufschlag auf dem Zweitmarkt zwischen 250 und über 400 € .

Die Preise liegen je nach Aufschlag auf dem Zweitmarkt zwischen . VIP- & Hospitality-Tickets im Weiterverkauf: Die Preise beginnen bei etwa 320 bis über 650 €.

Real Madrid gegen PSV Eindhoven in der Champions League: Alles Wissenswerte

Real Madrid gegen PSV Eindhoven: Die Form

Real Madrid hat vier seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum gab es in LaLiga gegen Atletico Madrid. Zuletzt siegte Real Madrid in der Champions League mit 4:1 gegen RB Leipzig, auch in der Liga gelang ein 4:1-Erfolg gegen Sevilla. In diesen fünf Spielen erzielte Madrid 14 Tore und kassierte fünf Gegentreffer. Das zeigt, wie torgefährlich die Mannschaft sein kann. Angesichts der starken Auftritte im Europapokal ist dies eine günstige Bühne für Mourinhos Team.

PSV hat zwei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und drei verloren. Die Ergebnisse zeigen eine deutliche Unbeständigkeit. Zuletzt gewann PSV in der Champions League auswärts beim FC Porto mit 1:0, nachdem die Mannschaft zuvor in der Eredivisie mit 1:2 gegen ADO Den Haag verloren hatte. Bosz’ Team erzielte in diesen fünf Partien vier Tore und kassierte sechs Gegentreffer. Das deutet auf defensive Anfälligkeit hin, auch wenn die Mannschaft in Europa knappe Siege erringen kann.

Real Madrid gegen PSV Eindhoven: Die jüngsten direkten Duelle

In der verfügbaren Bilanz ist nur eine direkte Begegnung der beiden Klubs verzeichnet: ein Testspiel in der Saisonvorbereitung im August 2007, das PSV auswärts bei Real Madrid mit 2:1 gewann. Im Datensatz sind keine Pflichtspielduelle zwischen den Vereinen verfügbar. Damit ist die Partie am Sonntag ein seltenes und vergleichsweise wenig vertrautes Aufeinandertreffen zweier Klubs, die in jüngerer Zeit kaum gegeneinander gespielt haben.