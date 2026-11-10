Real Madrid empfängt Deportivo Alaves am Sonntag, 29. November 2026, im Estadio Bernabeu in Madrid.

Beim jüngsten Ligaduell im April 2026 im Santiago Bernabéu erkämpfte sich Real Madrid dank Toren von Kylian Mbappé und Vinícius Júnior einen 2:1-Sieg. Alavés konnte Madrid in den Spielzeiten 2024/25 und 2025/26 zwar kurzzeitig Probleme bereiten, doch die bisherige Bilanz spricht klar für den Hauptstadtklub.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über Tickets für Real Madrid gegen Deportivo Alaves wissen müssen: wo Sie diese kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Real Madrid gegen Deportivo Alaves in LaLiga?

Real Madrid gegen Deportivo Alaves wird am Sonntag, 29. November 2026, im Estadio Bernabeu in Madrid angepfiffen.

La Liga - Spielwoche 14 28. Nov. 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Wie kann man Tickets für Real Madrid gegen Deportivo Alaves in LaLiga kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das anstehende LaLiga-Spiel zwischen Real Madrid und Deportivo Alaves gibt es folgende übliche Möglichkeiten:

1. Offizielle Kanäle des Vereins

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Dies ist die direkteste und zuverlässigste Möglichkeit, offizielle Tickets zu kaufen, sobald sie für den freien Verkauf, Vereinsmitglieder (socios) und Inhaber einer Madridista-Karte freigegeben werden.

2. Zweitmarkt für Tickets

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn die offiziellen Ticketangebote des Vereins vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten oft auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Real Madrid gegen Deportivo Alaves in LaLiga?

Für das anstehende LaLiga-Spiel zwischen Real Madrid und Deportivo Alaves gibt es folgende Ticketpreise:

1. Offizielle Kanäle des Vereins

Reguläre Eintrittskarten und Standardkategorien: Kosten in der Regel 35 bis 60 € .

Kosten in der Regel . Premiumplätze und mittlere Kategorien: Kosten im Allgemeinen 80 bis 150 € .

Kosten im Allgemeinen . VIP-Hospitality-Pakete: Beginnen bei etwa 275 €.

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die offiziellen Tickets beim Verein ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Weiterverkauf von Standardplätzen und Plätzen im Oberrang: Preise beginnen bei etwa 120 bis 150 € .

Preise beginnen bei etwa . Weiterverkauf von Plätzen an der Längsseite und in zentraler Lage: Preise liegen üblicherweise bei 160 bis über 250 € .

Preise liegen üblicherweise bei . Weiterverkauf von VIP- und Firmenplätzen: Preise reichen von 350 bis über 1.000 €.

Real Madrid gegen Deportivo Alaves in LaLiga: Alles Wissenswerte

Die Form von Real Madrid und Deportivo Alaves

Real Madrid geht mit fünf Siegen aus den letzten fünf Spielen in LaLiga und der Champions League in diese Partie. Zuletzt gewann der Klub in LaLiga mit 2:1 gegen Barcelona. In dieser Serie gelang ihm auch ein 4:1-Sieg gegen RB Leipzig im Europapokal. In den fünf Spielen erzielte Real Madrid 14 Tore und kassierte nur drei Gegentreffer. Dazu gehörten vier Spiele in Folge, in denen die Mannschaft defensiv nicht bezwungen wurde.

Alaves fehlt es dagegen an Konstanz: Aus den letzten fünf LaLiga-Spielen holte der Klub nur einen Sieg und zwei Unentschieden bei zwei Niederlagen. Die jüngste Partie gegen Malaga endete 1:1. Zudem verlor Alaves drei der letzten vier Auswärtsspiele. In den fünf Partien erzielten die Gäste drei Tore und kassierten fünf Gegentreffer.

Real Madrid gegen Deportivo Alaves: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften endete im April 2026 im Bernabeu mit einem 2:1-Sieg für Real Madrid. Von den letzten fünf direkten Duellen in LaLiga gewann Real Madrid vier und Alaves eines. Der einzige Sieg der Gäste gelang im Dezember 2025, als sie Madrid auswärts mit 2:1 besiegten. Real Madrid erzielte in diesen fünf Begegnungen 13 Tore, Alaves fünf.