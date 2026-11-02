Real Madrid empfängt Celta Vigo am Samstag, dem 21. November 2026, im Estadio Bernabeu in Madrid.

Beim jüngsten Aufeinandertreffen in der Liga im März 2026 erkämpfte sich Real Madrid im Estadio de Balaídos einen knappen 2:1-Auswärtssieg. Zuvor hatte Celta Vigo im Dezember 2025 im Santiago Bernabéu mit einer starken Leistung überrascht und die Gastgeber mit 2:0 besiegt, ohne ein Gegentor zu kassieren.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Real Madrid gegen Celta Vigo wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das LaLiga-Spiel Real Madrid gegen Celta Vigo?

Real Madrid gegen Celta Vigo wird am Samstag, dem 21. November 2026, im Estadio Bernabeu in Madrid angepfiffen.

La Liga - Spielwoche 13 21. Nov. 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Wie kann man Tickets für das LaLiga-Spiel Real Madrid gegen Celta Vigo kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das bevorstehende LaLiga-Spiel zwischen Real Madrid und Celta Vigo im Santiago Bernabéu gibt es mehrere verlässliche Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Am sichersten und direktesten ist der Kauf über das offizielle Ticketportal von Real Madrid. Dort werden Tickets für die breite Öffentlichkeit in der Regel zuerst vor dem Spieltag angeboten.

2. Ticket-Zweitmärkte

Ticket-Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Ticketkontingente des Vereins vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten häufig noch auf Ticket-Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub erhältlich. Auf diesen Plattformen können Fans Tickets für bevorstehende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das LaLiga-Spiel Real Madrid gegen Celta Vigo?

Die Ticketpreise für das bevorstehende LaLiga-Spiel zwischen Real Madrid und Celta Vigo hängen davon ab, ob Ihr über offizielle Erstverkaufskanäle oder auf dem Zweitmarkt kauft.

1. Offizielle Vereinskanäle

Oberrang / Plätze der Kategorie 3: Plätze in Oberrangbereichen, die weiter vom Spielfeld entfernt sind, kosten ab etwa 60 bis 75 Euro .

Plätze in Oberrangbereichen, die weiter vom Spielfeld entfernt sind, kosten ab etwa . Plätze der Kategorie 2: Kosten in der Regel zwischen 76 und 105 Euro .

Kosten in der Regel zwischen . Plätze der Kategorie 1 und Premium-Plätze: Begehrte Plätze im Unterrang und an den Längsseiten kosten je nach genauer Lage etwa 116 bis 225 Euro oder mehr.

Begehrte Plätze im Unterrang und an den Längsseiten kosten je nach genauer Lage etwa oder mehr. VIP- und Hospitality-Pakete: Offizielle VIP-Angebote beginnen bei etwa 325 Euro und kosten je nach Zugang zu Lounges und Verpflegungsangebot mehr.

2. Ticket-Zweitmärkte

Wenn die offiziellen Tickets im Erstverkauf des Vereins ausverkauft sind, bieten Ticket-Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die von der Nachfrage abhängen:

Kategorie 3 / Oberrang: Preise beginnen bei etwa 150 bis 180 Euro und können je nach Nachfrage schwanken.

Preise beginnen bei etwa und können je nach Nachfrage schwanken. Kategorie 2 / Längsseite: Preise liegen häufig bei 220 bis 260 Euro .

Preise liegen häufig bei . Kategorie 1 / Unterrang: Preise beginnen bei etwa 300 bis 350 Euro.

Real Madrid gegen Celta Vigo in LaLiga: Alles, was Ihr wissen müsst

Real Madrid gegen Celta Vigo: Die Form

Real Madrid geht mit vier Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gewann Madrid in der Champions League mit 4:1 gegen RB Leipzig, nachdem es zuvor in LaLiga ebenfalls einen 4:1-Sieg gegen Sevilla gegeben hatte. In diesem Zeitraum verbuchte Madrid außerdem einen 3:4-Auswärtssieg bei Roma und einen 1:0-Ligasieg gegen Villarreal. Die einzige Niederlage gab es gegen Atletico Madrid. In diesen fünf Spielen erzielte Real Madrid 13 Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Celta Vigo kommt in den letzten fünf Spielen auf zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Im jüngsten LaLiga-Spiel gewann Celta mit 2:1 gegen Deportivo Alaves. Davor hatte es in der Europa League eine 1:2-Niederlage gegen Juventus gegeben. Zu dieser Serie gehören außerdem ein torloses Unentschieden bei Elche, ein deutlicher 5:0-Sieg gegen Racing Santander und eine 0:1-Niederlage in der Europa League gegen Omonia Nicosia. In diesen fünf Partien erzielte Celta acht Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Real Madrid gegen Celta Vigo: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Mannschaften fand im März 2026 in LaLiga statt. Real Madrid gewann auswärts bei Celta Vigo mit 2:1. Davor hatte Celta im Dezember 2025 im Bernabeu einen 2:0-Sieg gefeiert. Von den letzten fünf direkten Duellen in allen Wettbewerben gewann Real Madrid drei und Celta zwei. Die Mannschaft aus Galicien hat damit gezeigt, dass sie gegen den namhafteren Gegner punkten kann.