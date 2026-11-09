Real Betis empfängt Rayo Vallecano am Sonntag, dem 29. November 2026, im Estadio de La Cartuja.

Beim letzten Ligaduell im Februar 2026 trennten sich die beiden Mannschaften im Estadio de La Cartuja nach einer umkämpften Partie 1:1. Cédric Bakambu und Isi Palazón erzielten die Tore. Zuvor hatten sie sich im Dezember 2025 in Vallecas in der LaLiga-Saison 2025/26 eine umkämpfte Nullnummer geliefert.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über Tickets für Real Betis gegen Rayo Vallecano wissen müssen, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann beginnt Real Betis gegen Rayo Vallecano in LaLiga?

Das LaLiga-Spiel zwischen Real Betis und Rayo Vallecano findet am Sonntag, dem 29. November 2026, im Estadio de La Cartuja in Sevilla statt.

La Liga - Spielwoche 14 28. Nov. 2026 - 08:00 Estadio de La Cartuja

Wie kann man Tickets für Real Betis gegen Rayo Vallecano in LaLiga kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das kommende LaLiga-Spiel zwischen Real Betis und Rayo Vallecano gibt es folgende übliche Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Tickets können direkt über die offiziellen Websites von Real Betis und Rayo Vallecano gekauft werden. Sie sind die zuverlässigsten und direktesten Anlaufstellen für den freien Verkauf.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticketplattformen für den Weiterverkauf: Wenn die offiziellen Vereinskontingente vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarktplattformen wie StubHub erhältlich. Dort können Fans Tickets für kommende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Real Betis gegen Rayo Vallecano in LaLiga?

Für das kommende LaLiga-Spiel zwischen Real Betis und Rayo Vallecano gibt es folgende Ticketpreise:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten und Standardplätze: Plätze hinter den Toren oder im Oberrang kosten ab etwa 25 € .

Plätze hinter den Toren oder im Oberrang kosten ab etwa . Plätze im mittleren Preissegment und an den Seitenlinien: Je nach Verfügbarkeit im jeweiligen Block kosten sie in der Regel zwischen 45 € und 90 € .

Je nach Verfügbarkeit im jeweiligen Block kosten sie in der Regel zwischen . VIP- und Hospitality-Pakete: Die Preise beginnen bei 150 € und reichen bis über 250 €. Dafür gibt es Zugang zu gehobenen Lounges und gepolsterte Sitze.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets über den offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarktplattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Günstige Tickets aus dem Weiterverkauf: Plätze im Oberrang oder hinter den Toren kosten ab etwa 25 € bis 30 € .

Plätze im Oberrang oder hinter den Toren kosten ab etwa . Durchschnittspreise im Weiterverkauf: Sie liegen bei etwa 115 € bis 140 € und schwanken mit der Nachfrage bis zum Spieltag.

Real Betis gegen Rayo Vallecano in LaLiga: Alles Wissenswerte

Die Form von Real Betis und Rayo Vallecano

Real Betis hat von seinen letzten fünf Pflichtspielen drei gewonnen, eines unentschieden gespielt und eines verloren. Zuletzt gab es in LaLiga ein 0:0 gegen Celta Vigo, nachdem Betis in der Champions League Feyenoord mit 1:0 besiegt hatte. Zuvor verlor das Team in diesem Zeitraum mit 2:5 gegen Barcelona, gewann aber auch mit 3:2 gegen Porto und deutlich mit 5:2 gegen Osasuna. In diesen fünf Partien erzielte Betis elf Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Rayo Vallecano hat von seinen letzten fünf LaLiga-Spielen eines gewonnen, zwei unentschieden gespielt und zwei verloren. Zuletzt unterlag Rayo Elche mit 0:3, davor gab es ein 1:1 gegen Getafe. Der einzige Sieg in diesem Zeitraum war ein 2:1 gegen Espanyol. Rayo erzielte in den fünf Spielen fünf Tore und kassierte zehn Gegentreffer. Diese Bilanz zeigt die Anfälligkeit in der Defensive, die Benat San Jose beheben will.

Real Betis gegen Rayo Vallecano: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Vereine im Februar 2026 aufeinander. Damals trennten sie sich in LaLiga im Estadio de La Cartuja mit 1:1. Die Bilanz der letzten fünf direkten Duelle ist ausgeglichen: Rayo gewann eines, keine der beiden Mannschaften dominierte, und Unentschieden waren häufig. Drei der fünf Spiele endeten remis. Der einzige klare Sieger der jüngsten Begegnungen war Rayo, das im März 2024 zu Hause mit 2:0 gewann.