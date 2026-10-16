Real Betis empfängt Malaga am Sonntag, dem 1. November 2026, im Estadio de La Cartuja in Sevilla.

In der Bilanz ihrer offiziellen Ligaduelle liegt Real Betis mit mehr Siegen als Malaga vorn. Zuletzt trafen die beiden Klubs im August 2025 in einem Freundschaftsspiel aufeinander, das Malaga mit 3:1 gegen Betis gewann.

Hier erfahren Sie bei GOAL alles, was Sie über Tickets für Real Betis gegen Malaga wissen müssen: wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann wird das LaLiga-Spiel Real Betis gegen Malaga angepfiffen?

Real Betis gegen Malaga findet am Sonntag, dem 1. November 2026, im Estadio de La Cartuja in Sevilla statt.

La Liga - Spielwoche 11 31. Okt. 2026 - 13:30 Estadio de La Cartuja

Wie kann man Tickets für das LaLiga-Spiel Real Betis gegen Malaga kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das LaLiga-Spiel zwischen Real Betis und Malaga im Estadio de La Cartuja gibt es vor allem folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielle Kanäle von Real Betis: Reguläre Einzeltickets können Sie direkt über die offizielle Website von Real Betis kaufen. Sobald der freie Verkauf beginnt, ist dies der direkteste Weg zu Tickets zum regulären Preis.

Stadionkasse am Spieltag: Je nach Verfügbarkeit können kurz vor dem Spiel gelegentlich noch Restkarten an der Stadionkasse gekauft werden. Bei Ligaspielen besteht dabei allerdings ein höheres Risiko, dass die Partie bereits ausverkauft ist.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticket-Zweitmarkt-Plattformen: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Karten aus dem regulären Verkauf vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für das LaLiga-Spiel Real Betis gegen Malaga?

Hier finden Sie eine Übersicht der Ticketpreise für das LaLiga-Spiel zwischen Real Betis und Malaga, aufgeteilt nach offiziellen Vereinsangeboten und Zweitmarkt-Plattformen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten: Bei gewöhnlichen LaLiga-Spielen liegen die Preise je nach Kategorie und Platz im Estadio de La Cartuja üblicherweise zwischen 20 und 90 Euro .

VIP- und Hospitality-Pakete: Offizielle Premiumplätze und Hospitality-Angebote über das Vereinsportal beginnen in der Regel bei etwa 200 bis 350 Euro oder mehr pro Ticket.

2. Ticket-Zweitmarkt

Sind die offiziellen Tickets im regulären Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHubTickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Oberrang und Plätze hinter dem Tor: Ab etwa 29 bis 35 Euro .

Plätze an den Längsseiten und Premiumplätze: Je nach Nachfrage und genauer Lage des Blocks liegen die Preise im Allgemeinen zwischen 90 und 180 Euro oder mehr .

Durchschnittlicher Marktpreis: Die Angebote für diese Partie liegen im Schnitt bei etwa 185 bis 190 Euro , abhängig von der allgemeinen Ticketverfügbarkeit kurz vor dem Spieltag.

Real Betis gegen Malaga in LaLiga: Alles Wissenswerte

Real Betis gegen Malaga: Die Form

Real Betis ist in hervorragender Form und hat vier seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen. Der jüngste Auftritt endete in LaLiga mit einem 1:1 bei Deportivo de A Coruna. Zuvor gab es zwei Siege in Folge gegen Getafe und Villarreal. Das herausragende Ergebnis dieser Serie war ein 3:2-Sieg gegen Lille in der Champions League. Auch ein 1:0-Heimsieg gegen Real Madrid gehört dazu. In den fünf Spielen erzielte Betis acht Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Die jüngste Form von Malaga zeigt ein deutlich anderes Bild. Aus den letzten fünf Spielen holte der Klub zwei Punkte: keinen Sieg, zwei Unentschieden und drei Niederlagen. Die höchste Niederlage war ein 0:4 gegen Real Madrid. Ein 1:3 bei Villarreal unterstrich zudem die Auswärtsprobleme. Das jüngste Ergebnis war ein torloses Unentschieden gegen Levante. In den fünf Partien erzielte Malaga drei Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Real Betis gegen Malaga: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Klubs am 9. August 2025 in einem Vorbereitungsspiel aufeinander, das Malaga mit 3:1 gegen Real Betis gewann. Davor begegneten sie sich ausschließlich in LaLiga. Von den vier in den vorliegenden Daten erfassten Ligaspielen gewann Betis drei. Über alle fünf aufgeführten Begegnungen hinweg hat Betis die bessere Bilanz. Malagas einziger Sieg gelang im jüngsten Freundschaftsspiel.