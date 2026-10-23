Die beiden Vereine verbindet eine umkämpfte Europapokalgeschichte, die vor allem von Duellen in der Champions League geprägt ist. Dazu zählen Begegnungen in der K.-o.-Runde und der Gruppenphase, etwa in der Saison 2023/24.

Manchester City geht als einer der Anwärter auf den Titel in die Europapokalsaison. RB Leipzig will seinen Heimvorteil in der Red Bull Arena nutzen, um wichtige Punkte zu holen.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über Tickets für RB Leipzig gegen Manchester City wissen müssen: wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Champions-League-Spiel zwischen RB Leipzig und Manchester City?

Die Partie zwischen RB Leipzig und Manchester City wird am Mittwoch, dem 4. November 2026, in der Red Bull Arena in Leipzig angepfiffen.

Champions League - Spielwoche 4 4. Nov. 2026 - 15:00 Red Bull Arena Leipzig

Wie kann man Tickets für RB Leipzig gegen Manchester City in der Champions League kaufen?

Für das anstehende Champions-League-Spiel zwischen RB Leipzig und Manchester City in der Red Bull Arena gibt es mehrere Möglichkeiten, Tickets zu erwerben:

Offizielle Vereinskanäle (RB Leipzig): Als Heimverein wickelt RB Leipzig den regulären Ticketverkauf direkt über seine offizielle Website ab. Mitglieder und Dauerkarteninhaber erhalten in der Regel während des Vorverkaufs Vorrang, bevor verbleibende Plätze in den freien Verkauf gehen.

Offizielle Vereinskanäle (Manchester City): Für Gästefans, die aus England anreisen, vergibt Manchester City Tickets über sein offizielles Ticketportal nach den Kriterien seines Cup Scheme und seines Treuepunktesystems.

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden.

Wie viel kosten Tickets für RB Leipzig gegen Manchester City in der Champions League?

Hier finden Sie die geschätzten Ticketpreise für das Champions-League-Spiel zwischen RB Leipzig und Manchester City, aufgeteilt nach offiziellen Vereinskanälen und dem Ticketzweitmarkt:

1. Offizielle Vereinskanäle

Stehplätze / Fanbereich: 15 bis 25 Euro für Fans in den Heimfanblöcken hinter dem Tor.

Kategorien 3 & 4 (Oberränge & Hintertorbereiche): 25 bis 45 Euro für reguläre Sitzplätze im Oberrang und hinter den Toren.

Kategorien 1 & 2 (Unterrang & mittlere Ränge an den Längsseiten): 50 bis 85 Euro für Plätze mit besonders guter Sicht von der Längsseite.

VIP- & Hospitality-Pakete: 150 bis über 690 Euro, abhängig vom Zugang zu Lounges, der Aussicht (etwa Stadionblick oder Logenblick) und den enthaltenen Verpflegungsleistungen.

2. Ticketzweitmarkt

Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu nachfrageabhängigen Preisen an:

Reguläre Sitzplätze & Fanplätze: 55 bis 140 Euro für einfache Eintrittskarten oder Plätze im Oberrang.

Premiumplätze an den Längsseiten & Plätze im Unterrang mit guter Sicht: 150 bis 350 Euro für Sitzplätze mit freier Sicht in Blöcken wie A Seite oder C Seite.

Stark nachgefragte Tickets / VIP-Weiterverkauf:400 bis über 950 Euro für seltene Plätze in den vorderen Reihen oder besonders begehrte Hospitality-Tickets.

RB Leipzig gegen Manchester City in der Champions League: Alles Wissenswerte

RB Leipzig gegen Manchester City: Die Form

RB Leipzig hat von seinen letzten fünf Pflichtspielen zwei gewonnen und drei verloren. Dabei erzielte der Klub elf Tore und kassierte zehn Gegentreffer. Die jüngste Partie endete mit einer 0:2-Niederlage gegen Bayer Leverkusen in der Bundesliga. In diesem Zeitraum gelang Leipzig auch ein deutlicher 5:0-Sieg gegen den Hamburger SV. Die aufeinanderfolgenden Niederlagen gegen Werder Bremen und Como in der Champions League zeigen jedoch, dass es der Mannschaft an Konstanz mangelt.

Manchester City hat seine letzten fünf Spiele allesamt gewonnen, dabei 13 Tore erzielt und vier Gegentreffer kassiert. Zuletzt gab es in der Premier League einen 5:3-Sieg gegen Sunderland. In diesem Zeitraum schlug City zudem Norwich City im Carabao Cup mit 5:0 und Porto in der Champions League mit 2:0. Auch ein 1:0-Sieg gegen Coventry City und ein Derbysieg gegen Manchester United gehören zu dieser Serie.

RB Leipzig gegen Manchester City: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Mannschaften im November 2023 aufeinander. Manchester City gewann das Heimspiel in der Gruppenphase der Champions League mit 3:2. Von den letzten fünf direkten Duellen, die allesamt in der Champions League stattfanden, gewann City vier und Leipzig eines. Das deutlichste Ergebnis in diesem Zeitraum war ein 7:0-Heimsieg von City im Etihad im März 2023.