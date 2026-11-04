RB Leipzig empfängt Lens am Dienstag, 24. November 2026, in der Red Bull Arena in Leipzig.

RB Leipzig und RC Lens sind vor diesem Duell in der UEFA Champions League noch nie in einem offiziellen Pflichtspiel aufeinandergetroffen. Ihr einziges bisheriges Aufeinandertreffen fand am 9. August 2025 in einem Testspiel der Saisonvorbereitung statt, das die französische Mannschaft mit 2:1 gewann.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für RB Leipzig gegen Lens wissen müsst, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann beginnt das Champions-League-Spiel zwischen RB Leipzig und Lens?

RB Leipzig gegen Lens findet am Dienstag, 24. November 2026, in der Red Bull Arena in Leipzig statt.

Champions League - Spielwoche 5 24. Nov. 2026 - 15:00 Red Bull Arena Leipzig

Wie kann man Tickets für das Champions-League-Spiel zwischen RB Leipzig und Lens kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Champions-League-Spiel zwischen RB Leipzig und Lens stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Tickets können direkt über die offiziellen Ticketplattformen von RB Leipzig für Heimfans oder von RC Lens für die Gästebereiche gekauft werden, abhängig von der Verfügbarkeit und dem Mitgliedsstatus.

2. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub zu finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Champions-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Champions-League-Spiel zwischen RB Leipzig und Lens?

Hier findet Ihr eine Übersicht über die Ticketpreise für das UEFA-Champions-League-Spiel zwischen RB Leipzig und Lens:

1. Offizielle Vereinskanäle

Standardkategorie / reguläre Eintrittskarten: Plätze im Oberrang und in den Eckbereichen kosten ab etwa 40 bis 60 Euro , abhängig vom Mitgliedsstatus und der genauen Lage des Blocks.

Plätze im Oberrang und in den Eckbereichen kosten ab etwa , abhängig vom Mitgliedsstatus und der genauen Lage des Blocks. Plätze in bevorzugter Lage: Kosten ab etwa 65 Euro .

Kosten ab etwa . VIP- und Hospitality-Pakete: Beginnen bei etwa 511,70 Euro und umfassen den Zugang zu einer Lounge sowie zusätzliche Leistungen am Spieltag.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets über den offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Oberrang / günstigere Plätze: Kosten in der Regel 45 bis 100 Euro und sind eine häufige Option, wenn die ursprünglichen Vereinskartenkontingente ausverkauft sind.

Kosten in der Regel und sind eine häufige Option, wenn die ursprünglichen Vereinskartenkontingente ausverkauft sind. Standardplätze an den Längsseiten: Kosten üblicherweise zwischen 90 und 220 Euro .

Kosten üblicherweise zwischen . Unterrang / Plätze mit zentralem Blick aufs Spielfeld: Kosten je nach Verfügbarkeit und Gruppengröße 150 bis über 320 Euro.

RB Leipzig gegen Lens in der Champions League: Alles, was Ihr wissen müsst

RB Leipzig gegen Lens: Die Form

RB Leipzig hat von seinen letzten fünf Pflichtspielen eines gewonnen und drei verloren; im Datensatz ist zudem ein weiteres Ergebnis verzeichnet. Der jüngste Auftritt endete mit einer 1:4-Niederlage gegen Real Madrid in der Champions League. In diesem Zeitraum gelang Leipzig zwar auch ein 6:0-Bundesligasieg gegen Eintracht Frankfurt, doch die Niederlagen gegen Bayern München, Bayer Leverkusen und Real Madrid zeigen, dass die Mannschaft viele Gegentore kassiert hat. In diesen fünf Spielen erzielte Leipzig acht Tore und kassierte 14 Gegentreffer.

Lens hat von seinen letzten fünf Spielen zwei gewonnen und drei verloren. Zuletzt gab es nach einem 3:1-Auswärtssieg in der Ligue 1 bei Troyes eine 0:3-Niederlage gegen Club Brugge in der Champions League. In diesem Zeitraum gewann Lens in der Liga auch mit 2:1 gegen Lyon, doch die Niederlagen gegen Sporting CP und Monaco unterstreichen die schwankenden Leistungen. In den fünf Spielen erzielte Lens sieben Tore und kassierte neun Gegentreffer.

RB Leipzig gegen Lens: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Vereine fand am 9. August 2025 in einem Testspiel der Saisonvorbereitung statt, das Lens mit 2:1 gewann. Es ist das einzige verzeichnete direkte Duell der beiden Mannschaften. Damit treffen sie in diesem Champions-League-Spiel erstmals auf dieser Ebene in einem Pflichtspiel aufeinander.