RB Leipzig empfängt Augsburg am Samstag, 7. November 2026, in der Red Bull Arena in Leipzig.

In der Vergangenheit hat Leipzig zu Hause gegen Augsburg eine starke Bilanz vorzuweisen und die Mehrheit der bisherigen Begegnungen in Sachsen gewonnen. RB Leipzig versucht in Heimspielen üblicherweise, den Ballbesitz zu bestimmen und das Tempo im Angriff zu nutzen. Augsburg setzt dagegen häufig auf eine kompakte Defensive und Konter.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für RB Leipzig gegen Augsburg wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Bundesligaspiel RB Leipzig gegen Augsburg?

Das Spiel RB Leipzig gegen Augsburg beginnt am Samstag, 7. November 2026, in der Red Bull Arena in Leipzig.

Bundesliga - Spielwoche 9 7. Nov. 2026 - 09:30 Red Bull Arena Leipzig

Wie kann man Tickets für das Bundesligaspiel RB Leipzig gegen Augsburg kaufen?

Für das Bundesligaspiel zwischen RB Leipzig und dem FC Augsburg in der Red Bull Arena gibt es mehrere Möglichkeiten, Tickets direkt bei den Vereinen oder auf dem Zweitmarkt zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketshop von RB Leipzig: Der direkteste und sicherste Weg, reguläre Spieltickets zu kaufen, führt über den offiziellen Online-Ticketshop von RB Leipzig oder die offizielle RBL-Ticket-App. Der Ticketverkauf beginnt in der Regel zunächst für Vereinsmitglieder, bevor gegebenenfalls verbliebene Plätze für alle verfügbar werden.

Der direkteste und sicherste Weg, reguläre Spieltickets zu kaufen, führt über den offiziellen Online-Ticketshop von RB Leipzig oder die offizielle RBL-Ticket-App. Der Ticketverkauf beginnt in der Regel zunächst für Vereinsmitglieder, bevor gegebenenfalls verbliebene Plätze für alle verfügbar werden. Gästeblock des FC Augsburg: Fans der Gastmannschaft können über das offizielle Ticketportal oder das Servicecenter des FC Augsburg nach Tickets für den Gästeblock suchen, da das Gästekontingent über den Gastverein vertrieben wird.

2. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Vereinskanäle restlos ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Bundesligaspiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Bundesligaspiel RB Leipzig gegen Augsburg?

Die Ticketpreise für das Bundesligaspiel zwischen RB Leipzig und dem FC Augsburg hängen davon ab, ob Ihr die Karten über offizielle Vereinskanäle oder auf Wiederverkaufsplattformen kauft.

1. Offizielle Vereinskanäle

Stehplätze: Ab 15,00 €

Ab Sitzplätze der Kategorie 5 (obere Eckbereiche / hohe Ränge): Etwa 33,00 € bis 39,00 €

Etwa bis Sitzplätze der Kategorie 4 (oberer Rang, mittige oder seitliche Sicht): Etwa 39,00 € bis 47,00 €

Etwa bis Sitzplätze der Kategorie 3 (untere und mittlere Ränge sowie Eckbereiche): Etwa 43,00 € bis 54,00 €

Etwa bis Sitzplätze der Kategorie 1 und Premium-Sitzplätze (mittige Plätze auf den unteren Rängen und Haupttribünen): Von 60,00 € bis 80,00 € und mehr

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets über den regulären Vereinsverkauf ausverkauft sind, richten sich die Angebote auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub nach der Marktnachfrage:

Günstigere Wiederverkaufsangebote: Bei geringerer Nachfrage beginnen die Preise für Plätze mit eingeschränkter oder regulärer Sicht im Allgemeinen bei etwa 19,00 € bis 30,00 € . Die meisten Wiederverkaufsangebote am Spieltag beginnen allerdings eher bei 50,00 € bis 95,00 € .

Bei geringerer Nachfrage beginnen die Preise für Plätze mit eingeschränkter oder regulärer Sicht im Allgemeinen bei etwa bis . Die meisten Wiederverkaufsangebote am Spieltag beginnen allerdings eher bei bis . Durchschnittlicher Preis auf dem Zweitmarkt: Er liegt üblicherweise zwischen 100,00 € und 200,00 € und mehr , je nachdem, wie bald das Spiel stattfindet und wo genau sich die Plätze befinden.

Er liegt üblicherweise zwischen und , je nachdem, wie bald das Spiel stattfindet und wo genau sich die Plätze befinden. Premium-Plätze im Wiederverkauf: Plätze in besonders gefragten Blöcken an den Längsseiten oder Hospitality-Plätze im Wiederverkauf können 300,00 € bis 500,00 € und mehr kosten.

RB Leipzig gegen Augsburg in der Bundesliga: Alles Wissenswerte

RB Leipzig gegen Augsburg: Die Form

Leipzig geht mit zwei Siegen, keinem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Im jüngsten Spiel gab es in der Bundesliga eine 0:2-Niederlage gegen Bayer Leverkusen. In diesem Zeitraum verlor Leipzig außerdem 1:3 gegen Werder Bremen und 1:4 gegen Como in der Champions League. Ein 5:0 gegen den Hamburger SV und der zuvor erzielte 3:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach zeigen, zu welchen starken Leistungen die Mannschaft fähig ist. In diesen fünf Spielen erzielte Leipzig elf Tore und kassierte zehn Gegentreffer. Das deutet auf Schwankungen sowohl in der Offensive als auch in der Defensive hin.

Augsburg kommt mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen. Zuletzt gab es in einem Testspiel gegen Hertha Berlin ein 2:2, nachdem Augsburg in der Bundesliga mit 2:3 gegen Werder Bremen verloren hatte. Zu den herausragenden Ergebnissen zählen ein 4:1-Sieg bei Eintracht Frankfurt und ein 3:0 gegen Schalke. In diesen fünf Partien erzielte Augsburg elf Tore und kassierte acht Gegentreffer. Das unterstreicht, dass die Mannschaft Chancen herausspielt, defensiv aber verwundbar sein kann.

RB Leipzig gegen Augsburg: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Vereine fand am 7. März 2026 statt. Leipzig gewann das Bundesligaspiel zu Hause mit 2:1. In den letzten fünf Begegnungen war Leipzig überlegen. Dazu zählen ein 6:0-Sieg auswärts bei Augsburg im Oktober 2025 und ein 4:0-Heimsieg im September 2024. Augsburgs bestes Ergebnis in jüngerer Zeit war ein 2:2 zu Hause im Februar 2024. Die Bilanz der fünf Spiele weist drei Leipziger Siege, ein Unentschieden und einen Augsburger Sieg aus.