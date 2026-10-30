RB Leipzig empfängt Augsburg am Samstag, 7. November 2026, in der Red Bull Arena in Leipzig.

In der Vergangenheit hat Leipzig die meisten Heimspiele gegen Augsburg in Sachsen gewonnen. Die Roten Bullen versuchen zu Hause in der Regel, den Ballbesitz zu kontrollieren und ihr Tempo im Angriff auszuspielen, während Augsburg häufig auf eine kompakte Defensive und Konter setzt.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über Tickets für RB Leipzig gegen Augsburg wissen müssen, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann beginnt das Bundesliga-Spiel RB Leipzig gegen Augsburg?

Das Spiel zwischen RB Leipzig und Augsburg beginnt am Samstag, 7. November 2026, in der Red Bull Arena in Leipzig.

Bundesliga - Spielwoche 9 7. Nov. 2026 - 09:30 Red Bull Arena Leipzig

Wie kann man Tickets für das Bundesliga-Spiel RB Leipzig gegen Augsburg kaufen?

Für das Bundesliga-Spiel zwischen RB Leipzig und dem FC Augsburg in der Red Bull Arena gibt es mehrere Möglichkeiten, Tickets direkt bei den Vereinen oder auf dem Zweitmarkt zu kaufen:

1. Offizielle Verkaufskanäle der Vereine

Offizieller Ticketshop von RB Leipzig: Der direkteste und sicherste Weg zu regulären Eintrittskarten führt über den offiziellen Online-Ticketshop von RB Leipzig oder die offizielle RBL Ticket App. Der Ticketverkauf beginnt üblicherweise zunächst für Vereinsmitglieder, bevor verbleibende Plätze in den freien Verkauf gehen.

Der direkteste und sicherste Weg zu regulären Eintrittskarten führt über den offiziellen Online-Ticketshop von RB Leipzig oder die offizielle RBL Ticket App. Der Ticketverkauf beginnt üblicherweise zunächst für Vereinsmitglieder, bevor verbleibende Plätze in den freien Verkauf gehen. Gästebereich des FC Augsburg: Fans der Gastmannschaft können Tickets für den Gästeblock direkt über das offizielle Ticketportal oder das Servicecenter des FC Augsburg beziehen. Das Gästekontingent wird über den Gastverein verteilt.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn die offiziellen Kontingente der Vereine vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub zu finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Bundesliga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Bundesliga-Spiel RB Leipzig gegen Augsburg?

Die Ticketpreise für das Bundesliga-Spiel zwischen RB Leipzig und dem FC Augsburg unterscheiden sich je nachdem, ob die Karten über offizielle Vereinskanäle oder auf dem Zweitmarkt gekauft werden.

1. Offizielle Verkaufskanäle der Vereine

Stehplätze: Ab 15,00 €

Ab Sitzplätze der Kategorie 5 (obere Eckbereiche / obere Ränge): Etwa 33,00 € bis 39,00 €

Etwa bis Sitzplätze der Kategorie 4 (obere Tribüne, mittige oder seitliche Plätze): Etwa 39,00 € bis 47,00 €

Etwa bis Sitzplätze der Kategorie 3 (untere und mittlere Ränge sowie Eckbereiche): Etwa 43,00 € bis 54,00 €

Etwa bis Sitzplätze der Kategorie 1 und Premium-Sitzplätze (mittige Plätze auf den unteren Rängen und der Haupttribüne): Ab 60,00 € bis zu 80,00 € und mehr

2. Ticket-Zweitmarkt

Sind die offiziellen Tickets über die Vereine ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Günstigere Angebote auf dem Zweitmarkt: Bei geringerer Nachfrage beginnen die Preise für Plätze mit eingeschränkter oder normaler Sicht im Allgemeinen bei etwa 19,00 € bis 30,00 € . Die meisten Weiterverkaufsangebote am Spieltag beginnen allerdings eher bei 50,00 € bis 95,00 € .

Bei geringerer Nachfrage beginnen die Preise für Plätze mit eingeschränkter oder normaler Sicht im Allgemeinen bei etwa bis . Die meisten Weiterverkaufsangebote am Spieltag beginnen allerdings eher bei bis . Durchschnittspreis auf dem Zweitmarkt: Je nachdem, wie nah der Spieltermin ist und wo genau sich die Plätze befinden, liegt er üblicherweise zwischen 100,00 € und 200,00 € und mehr .

Je nachdem, wie nah der Spieltermin ist und wo genau sich die Plätze befinden, liegt er üblicherweise zwischen und . Premium-Plätze auf dem Zweitmarkt: Gefragte Blöcke an den Längsseiten oder weiterverkaufte Hospitality-Plätze können mehr als 300,00 € bis 500,00 € und mehr kosten.

RB Leipzig gegen Augsburg in der Bundesliga: Alles Wissenswerte

RB Leipzig gegen Augsburg: Die Form

Leipzig geht mit zwei Siegen, keinem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt endete in der Bundesliga mit einer 0:2-Niederlage gegen Bayer Leverkusen. In diesem Zeitraum verlor Leipzig zudem 1:3 gegen Werder Bremen und 1:4 gegen Como in der Champions League. Ein 5:0 gegen den Hamburger SV und der zuvor erzielte 3:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach zeigen, zu welchen Leistungen die Mannschaft fähig ist. In diesen fünf Spielen erzielte Leipzig elf Tore und kassierte zehn Gegentreffer, was auf fehlende Konstanz sowohl im Angriff als auch in der Defensive hindeutet.

Augsburg kommt mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Partien. Das jüngste Ergebnis war ein 2:2 in einem Freundschaftsspiel gegen Hertha Berlin, nachdem Augsburg in der Bundesliga mit 2:3 gegen Werder Bremen verloren hatte. Zu den herausragenden Ergebnissen zählen ein 4:1-Auswärtssieg bei Eintracht Frankfurt und ein 3:0 gegen Schalke. Augsburg erzielte in diesen fünf Spielen elf Tore und kassierte acht Gegentreffer. Das unterstreicht, dass die Mannschaft Chancen herausspielt, defensiv aber anfällig sein kann.

RB Leipzig gegen Augsburg: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Vereine fand am 7. März 2026 statt. Leipzig gewann das Bundesliga-Heimspiel mit 2:1. In den letzten fünf Duellen war Leipzig überlegen. Dazu zählen ein 6:0 beim Gastspiel in Augsburg im Oktober 2025 und ein 4:0-Heimsieg im September 2024. Augsburgs bestes Ergebnis in der jüngeren Vergangenheit ist ein 2:2 zu Hause im Februar 2024. Die Bilanz der fünf Spiele weist drei Leipziger Siege, ein Unentschieden und einen Augsburger Sieg auf.