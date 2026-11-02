Rayo Vallecano empfängt Valencia am Samstag, 21. November 2026, im Campo de Futbol de Vallecas in Madrid.

Beim jüngsten Aufeinandertreffen am 14. Mai 2026 trennten sich die Teams im Mestalla dank der Tore von Florian Lejeune und Diego López 1:1. Auch ihre frühere Begegnung während der LaLiga-Saison 2025–26 im Vallecas-Stadion endete 1:1.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Rayo Vallecano gegen Valencia wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Rayo Vallecano gegen Valencia in LaLiga?

Rayo Vallecano gegen Valencia wird am Samstag, 21. November 2026, im Campo de Futbol de Vallecas in Madrid angepfiffen.

La Liga - Spielwoche 13 21. Nov. 2026 - 10:15 Campo de Futbol de Vallecas

Wie kann man Tickets für Rayo Vallecano gegen Valencia in LaLiga kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das anstehende LaLiga-Spiel zwischen Rayo Vallecano und Valencia gibt es üblicherweise folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielle Vereinswebsite (Rayo Vallecano): Tickets werden in erster Linie direkt über das offizielle Ticketportal von Rayo Vallecano verkauft. Da Rayo im relativ kleinen Campo de Fútbol de Vallecas spielt, sind Heimtickets oft schnell ausverkauft oder zunächst ausschließlich für Dauerkarteninhaber (abonados) erhältlich.

Tickets werden in erster Linie direkt über das offizielle Ticketportal von Rayo Vallecano verkauft. Da Rayo im relativ kleinen Campo de Fútbol de Vallecas spielt, sind Heimtickets oft schnell ausverkauft oder zunächst ausschließlich für Dauerkarteninhaber (abonados) erhältlich. Offizielle Vereinswebsite (Valencia): Wenn Ihr als Auswärtsfans anreist oder Tickets für die Gästeblöcke sucht, könnt Ihr über die offiziellen Ticketkanäle von Valencia prüfen, ob Reisepakete oder Gästetickets angeboten werden.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Zweitmarkt-Plattformen: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, lassen sich Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente ausgeschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Rayo Vallecano gegen Valencia in LaLiga?

Hier findet Ihr eine Übersicht über die Ticketpreise für das anstehende LaLiga-Spiel zwischen Rayo Vallecano und Valencia, aufgeschlüsselt nach offiziellen Vereinskanälen und dem Zweitmarkt:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Tickets / Standardplätze: Je nach Stadionbereich kosten sie ungefähr 30 bis 90 Euro .

Je nach Stadionbereich kosten sie ungefähr . Besonders gefragte Plätze / Plätze auf den mittleren Tribünen: Sie kosten in der Regel zwischen 90 und 150 Euro. Wegen der geringen Stadionkapazität und des großen Kontingents für Dauerkarteninhaber ist die Verfügbarkeit allerdings stark eingeschränkt.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Sind die Tickets über den offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Oberrang / Günstigere Zweitmarkt-Angebote: Ab etwa 70 bis 90 Euro .

Ab etwa . Plätze der Standardkategorie: In der Regel zwischen 90 und 150 Euro .

In der Regel zwischen . Premium- und VIP-Tickets auf dem Zweitmarkt: Je nach Verfügbarkeit kurz vor dem Spiel können die Preise 150 bis über 300 Euro erreichen.

Rayo Vallecano gegen Valencia in LaLiga: Alles, was Ihr wissen müsst

Rayo Vallecano gegen Valencia: Die Form

Rayo Vallecano hat in seinen letzten fünf LaLiga-Spielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Der jüngste Auftritt endete 1:1 gegen Getafe, zuvor gab es ebenfalls ein 1:1 gegen Osasuna. Das beste Ergebnis in diesem Zeitraum war ein 2:1-Sieg gegen Espanyol, während die 1:4-Niederlage gegen Real Madrid den Tiefpunkt darstellt.

Valencia hat von seinen letzten fünf Ligaspielen eines gewonnen, zweimal unentschieden gespielt und zweimal verloren. Die jüngste Partie endete torlos gegen Athletic Bilbao, nachdem sich das Team zuvor 2:2 von Racing Santander getrennt hatte. Der einzige Sieg in diesem Zeitraum war ein 1:0 auswärts bei Deportivo Alaves. Die 2:3-Niederlage gegen Real Sociedad und die Niederlage gegen Sevilla spiegeln dagegen die Unbeständigkeit wider, die Valencias Saison prägt.

Rayo Vallecano gegen Valencia: Die jüngsten direkten Duelle

Die jüngste Begegnung der beiden Teams fand am 14. Mai 2026 in LaLiga statt und endete bei Valencia 1:1. Drei der letzten fünf direkten Duelle gingen unentschieden aus. Rayo Vallecano holte in diesem Zeitraum einen Sieg: ein 1:0 bei Valencia im Dezember 2024. Valencia hat keines der letzten fünf Aufeinandertreffen der beiden Klubs gewonnen.