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So bekommt Ihr Tickets für Rayo Vallecano gegen Levante: LaLiga-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkauf und mehr

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Rayo Vallecano trifft in LaLiga auf Levante. So sichert Ihr Euch Tickets.

Rayo Vallecano empfängt Levante am Sonntag, dem 6. Dezember 2026, im Campo de Futbol de Vallecas in Madrid.

Das jüngste Aufeinandertreffen fand am 16. März 2026 in LaLiga statt und endete im Campo de Fútbol de Vallecas nach einer umkämpften Partie 1:1. Eines der deutlichsten Ergebnisse in den jüngsten Duellen war Rayos souveräner 3:0-Auswärtssieg gegen Levante im Oktober 2025.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Rayo Vallecano gegen Levante wissen müsst, darunter, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das LaLiga-Spiel Rayo Vallecano gegen Levante?

Rayo Vallecano gegen Levante beginnt am Sonntag, dem 6. Dezember 2026, im Campo de Futbol de Vallecas in Madrid.

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La Liga - Spielwoche 15
Campo de Futbol de Vallecas

Wie kann man Tickets für das LaLiga-Spiel Rayo Vallecano gegen Levante kaufen?

Für das bevorstehende LaLiga-Spiel zwischen Rayo Vallecano und Levante gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Kanäle des Vereins

  • Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Sitzplatzkarten für das Campo de Fútbol de Vallecas können direkt über die offizielle Website und die Ticketstelle von Rayo Vallecano gekauft werden.

2. Ticket-Zweitmarkt

  • Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn die Tickets über die offiziellen Kanäle des Vereins vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten oft noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub erhältlich. Dort können Fans Tickets für anstehende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist.

Wie viel kosten Tickets für das LaLiga-Spiel Rayo Vallecano gegen Levante?

Für das bevorstehende LaLiga-Spiel zwischen Rayo Vallecano und Levante gibt es folgende Ticketpreise:

1. Offizielle Kanäle des Vereins

  • Reguläre Sitzplätze im Erstverkauf: Die Preise liegen üblicherweise bei etwa 25 bis 90 €.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets im offiziellen Erstverkauf des Vereins ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

  • Reguläre Eintrittskarten: Ab etwa 50 bis 65 €.
  • Premium-Sitzplätze, Plätze mit zentraler Sicht oder stark nachgefragte Tickets: Die Preise reichen von 145 bis über 500 €.

Rayo Vallecano gegen Levante in LaLiga: Alles Wissenswerte

Die Form von Rayo Vallecano und Levante

Rayo Vallecano hat wettbewerbsübergreifend zwei seiner letzten fünf Spiele gewonnen, zweimal unentschieden gespielt und einmal verloren. Zuletzt gelang ein 3:0-Sieg gegen Celta Vigo in LaLiga. Außerdem besiegte Rayo in diesem Zeitraum Recreativo Huelva in der Copa del Rey mit 3:2. Die einzige Niederlage war ein 0:3 gegen Elche in LaLiga am 24. Oktober. In den beiden anderen Ligaspielen dieses Zeitraums spielte Rayo jeweils 1:1 gegen Getafe und Osasuna.

Levante verbuchte in seinen letzten fünf LaLiga-Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt verlor der Klub am 31. Oktober mit 0:2 gegen Atletico Madrid, nachdem er zuvor Real Sociedad mit 1:2 unterlegen war. Der einzige Sieg in diesem Zeitraum gelang am 21. Oktober mit einem 3:1 gegen Athletic Bilbao. In diesen fünf Spielen erzielte Levante neun Tore und kassierte acht Gegentreffer.

RAY

RAY - Form

GET
U1-1
ELC
N0-3
HUE
S2-3
CEL
S3-0
RSO
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
7/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
LEV

LEV - Form

ATH
S3-1
RSO
N2-1
ATM
N0-2
CEL
U0-0
CDT
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
6/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Rayo Vallecano gegen Levante: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Teams fand am 16. März 2026 in LaLiga statt. Die Partie in Vallecas endete 1:1. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen weist Rayo Vallecano die stärkere Bilanz auf: Beide Teams gewannen jeweils zweimal, hinzu kam ein Unentschieden. Rayos 3:0-Auswärtssieg bei Levante im Oktober 2025 war das deutlichste Ergebnis der jüngsten Duelle. Levantes 4:1-Heimsieg im Mai 2019 bleibt der höchste Sieg des Klubs in dieser Reihe von Begegnungen.

Head to Head

Rayo VallecanoUnentschiedenLevante
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Rayo Vallecano
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Levante
LEV
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8Erzielte Tore10
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

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