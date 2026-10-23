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So bekommt ihr Tickets für Rayo Vallecano gegen Celta Vigo: Preise für LaLiga, Spielinformationen, Last-Minute-Verkauf und mehr

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Rayo Vallecano trifft in der La Liga auf Celta Vigo. So sichern Sie sich Ihre Tickets.

Im bislang letzten Ligaduell im Januar 2026 feierte Celta Vigo im heimischen Balaídos einen ungefährdeten 3:0-Sieg. Vor dieser Niederlage hatte Rayo in diesem Duell mehrere erfolgreiche Auftritte, darunter einen 2:1-Heimsieg gegen Celta im Januar 2025.

Hier erfahrt Ihr bei GOAL alles, was Ihr über Tickets für Rayo Vallecano gegen Celta Vigo wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann wird Rayo Vallecano gegen Celta Vigo in LaLiga angepfiffen?

Rayo Vallecano gegen Celta Vigo wird am Sonntag, 1. November 2026, im Campo de Fútbol de Vallecas in Madrid angepfiffen.

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La Liga - Spielwoche 11
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Wie kauft man Tickets für Rayo Vallecano gegen Celta Vigo in LaLiga?

Für das anstehende LaLiga-Spiel zwischen Rayo Vallecano und Celta Vigo im Estadio de Vallecas in Madrid gibt es verschiedene Möglichkeiten, Tickets direkt oder auf dem Zweitmarkt zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Offizielle Vereinswebsite: Der direkteste und sicherste Weg führt über das offizielle Portal von Rayo Vallecano (rayovallecano.es). Tickets im freien Verkauf sind in der Regel einige Wochen oder Tage vor dem Spiel erhältlich. Aufgrund der geringen Stadionkapazität kann das Angebot allerdings sehr begrenzt sein.
  • Tageskasse: Sofern noch Tickets verfügbar sind, können Eintrittskarten mitunter vor dem Anpfiff direkt an den Kassen des Estadio de Vallecas gekauft werden. Bei LaLiga-Spielen besteht dabei allerdings ein hohes Risiko, dass die Partie bereits ausverkauft ist.

2. Ticket-Zweitmarkt

  • Zweitmarkt-Plattformen: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden.

Wie viel kosten Tickets für Rayo Vallecano gegen Celta Vigo in LaLiga?

Die Ticketpreise für das anstehende LaLiga-Spiel zwischen Rayo Vallecano und Celta Vigo hängen davon ab, ob Ihr direkt über die offiziellen Vereinskanäle oder auf Zweitmarkt-Plattformen kauft:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Reguläre Tickets / Standardplätze: Die Preise liegen üblicherweise bei etwa 30 bis 90 €, abhängig von der gewählten Tribüne und dem Block im Campo de Fútbol de Vallecas.
  • Längsseite / Premiumplätze im Unterrang: Für Plätze mit zentraler Sicht können die Preise zwischen 90 und über 150 € liegen. Im offiziellen freien Verkauf sind solche Tickets allerdings wegen der geringen Stadionkapazität und der vielen Dauerkarteninhaber nur sehr begrenzt verfügbar.

2. Ticket-Zweitmarkt

Sind die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, richten sich die Angebote auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub nach der Nachfrage:

  • Standardplätze im Wiederverkauf / Oberrang: Plätze mit eingeschränkter Sicht oder im Oberrang beginnen bei etwa 40 bis 50 €.
  • Mittlere Preisklasse / Plätze an der Seitenlinie: Diese Tickets werden häufig für 80 bis 150 € angeboten. Die Preise schwanken je nach Nachfrage und Form der Mannschaften.
  • Premium- / VIP-Pakete im Wiederverkauf: Besonders gute oder stark nachgefragte Plätze können je nach Anbieter und Verfügbarkeit 200 bis über 400 € kosten.

Rayo Vallecano gegen Celta Vigo in LaLiga: Alles, was Ihr wissen müsst

Rayo Vallecano gegen Celta Vigo: Die Form

Rayo Vallecano holte aus seinen letzten fünf LaLiga-Spielen zwei Siege und ein Unentschieden bei zwei Niederlagen. Die jüngste Partie gegen Osasuna am 19. September endete 1:1, nachdem Rayo zuvor Espanyol mit 2:1 besiegt hatte. In diesem Zeitraum gewann Rayo außerdem 3:2 gegen Racing Santander, verlor aber 1:4 gegen Real Madrid und 2:5 gegen Barcelona. In den fünf Spielen erzielte Rayo elf Tore und kassierte 13 Gegentreffer.

Celta Vigo holte aus seinen letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg und drei Unentschieden bei einer Niederlage. Das jüngste LaLiga-Spiel gegen Racing Santander am 19. September gewann Celta mit 5:0. Zuvor hatte sich die Mannschaft in der Liga sowohl von Malaga als auch von Getafe 1:1 getrennt. In diesem Zeitraum spielte Celta außerdem 0:0 gegen Real Sociedad und verlor in der Europa League 0:1 gegen Omonia Nicosia. In den fünf Spielen erzielte Celta acht Tore und kassierte drei Gegentreffer.

RAY

RAY - Form

SAN
S3-2
RMA
N4-1
ESP
S2-1
OSA
U1-1
GET
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
8/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
CEL

CEL - Form

SAN
S5-0
ELC
U0-0
JUV
N1-2
ALA
S2-1
CEL
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
10/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Rayo Vallecano gegen Celta Vigo: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Klubs im Januar 2026 aufeinander, als Celta Vigo in LaLiga zu Hause mit 3:0 gewann. Die Bilanz der letzten fünf Ligaduelle ist ausgeglichen: Celta gewann zweimal, Rayo ebenfalls zweimal, eine Partie endete unentschieden. Die Spiele in Vallecas waren in der Vergangenheit umkämpft: Rayo gewann dort im Januar 2025 mit 2:1, im September 2025 trennten sich die Mannschaften dort 1:1.

Head to Head

Rayo VallecanoUnentschiedenCelta Vigo
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END
5Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5
#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
9900399+3027
S
S
S
S
S
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
9711198+1122
S
S
S
S
S
3
Real MadridReal MadridRMA
9702239+1421
S
S
N
S
S
4
Real BetisReal BetisBET
96121614+219
N
S
U
S
S
5
Real SociedadReal SociedadRSO
95131717016
S
S
S
N
S
6
FC SevillaFC SevillaSEV
94231416-214
N
U
N
S
S
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
93241310+311
N
N
U
N
N
8
Celta VigoCelta VigoCEL
9252107+311
S
U
S
U
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9
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
U
N
U
N
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10
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
93241018-811
S
N
U
N
N
11
LevanteLevanteLEV
92431517-210
S
U
U
N
N
12
FC VillarrealFC VillarrealVIL
9234131309
U
N
S
S
N
13
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
823389-19
N
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14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
82331217-59
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N
S
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GetafeGetafeGET
9234511-69
U
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S
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EspanyolEspanyolESP
92251112-18
N
U
N
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Racing SantanderRacing SantanderSAN
92251325-128
N
U
N
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ElcheElcheELC
91441117-67
U
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S
N
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19
ValenciaValenciaVAL
9135615-96
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N
S
N
20
MalagaMalagaMAL
9045618-124
N
U
N
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Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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