Racing Santander empfängt Real Sociedad am Sonntag, 22. November 2026, im Estadio El Sardinero in Santander.

In Pflichtspielen trafen die beiden Teams zuletzt in früheren Pokal- und Ligaduellen aufeinander. Hinzu kam ein umkämpftes 1:1 in einem Testspiel während der Saisonvorbereitung. In den letzten offiziellen Begegnungen spricht die Bilanz leicht für Real Sociedad: Vier Siege stehen zwei Erfolgen von Racing gegenüber.

Hier erfahrt Ihr bei GOAL alles, was Ihr über Tickets für Racing Santander gegen Real Sociedad wissen müsst, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann beginnt das LaLiga-Spiel Racing Santander gegen Real Sociedad?

Racing Santander gegen Real Sociedad wird am Sonntag, 22. November 2026, im Estadio El Sardinero in Santander angepfiffen.

La Liga - Spielwoche 13 22. Nov. 2026 - 10:15 Estadio El Sardinero

Wie kann man Tickets für Racing Santander gegen Real Sociedad in LaLiga kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das LaLiga-Spiel zwischen Racing Santander und Real Sociedad gibt es vor allem folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Tickets können direkt über die offiziellen Websites von Racing Santander für die Heimbereiche im Estadio El Sardinero oder von Real Sociedad für das Gästekontingent gekauft werden, sofern für Gästefans noch Karten verfügbar sind.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn die offiziellen Kartenkontingente vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Auf diesen Plattformen können Fans Tickets für anstehende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Racing Santander gegen Real Sociedad in LaLiga?

Hier findet Ihr eine Übersicht der Ticketpreise für das LaLiga-Spiel zwischen Racing Santander und Real Sociedad, aufgeteilt nach offiziellen Vereinskanälen und Zweitmarkt-Plattformen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Tickets und Standardsitzplätze: Je nach Tribüne und Rang im Estadio El Sardinero kosten sie üblicherweise zwischen 30 und 60 Euro .

Je nach Tribüne und Rang im Estadio El Sardinero kosten sie üblicherweise zwischen . Premium- und VIP-Plätze: Für Plätze in besonderen Hospitality-Bereichen und in den zentralen Bereichen der Haupttribüne liegen die Preise in der Regel bei 90 bis über 150 Euro.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets über den offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Karten zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Weiterverkauf von Standardplätzen und Plätzen im Oberrang: Die Preise beginnen bei etwa 90 bis 95 Euro für Plätze mit besonders hoher Nachfrage oder einfacher Sicht.

Die Preise beginnen bei etwa für Plätze mit besonders hoher Nachfrage oder einfacher Sicht. Weiterverkauf von Premiumplätzen und Plätzen an der Längsseite: Die Preise liegen im Schnitt zwischen 500 und 650 Euro, abhängig vom genauen Sitzplatz, der Verfügbarkeit und der allgemeinen Nachfrage nach diesem Spiel.

Racing Santander gegen Real Sociedad in LaLiga: Alles, was Ihr wissen müsst

Die Form von Racing Santander und Real Sociedad

Racing Santander hat in den letzten fünf LaLiga-Spielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen verbucht. Das jüngste Spiel endete mit einer 0:2-Niederlage gegen Osasuna, die deutlichste Niederlage in diesem Zeitraum war ein 2:7 gegen Barcelona. Den einzigen Sieg feierte Racing mit einem 2:1 gegen Deportivo Alaves. In diesen fünf Partien erzielte das Team sieben Tore und kassierte sechzehn Gegentreffer. Diese Bilanz unterstreicht die Defensivprobleme, die Lopez angehen muss.

Real Sociedad reist in guter Form an: In den letzten fünf Spielen über alle Wettbewerbe hinweg gab es drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt gewann das Team in LaLiga auswärts bei Malaga mit 5:2. Auch bei Deportivo de A Coruna und Valencia gelangen Siege. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 0:1 gegen Athletic Bilbao in einem Testspiel. Sociedad erzielte in den fünf Partien zwölf Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Racing Santander gegen Real Sociedad: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs fand am 18. Juli 2026 in einem Testspiel während der Saisonvorbereitung statt und endete 1:1. Davor besiegte Racing Santander Real Sociedad im Juli 2019 in einem Testspiel mit 1:0. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen weist Real Sociedad mit zwei Siegen gegenüber einem Erfolg von Racing und zwei Unentschieden die bessere Bilanz auf. Dazu zählen ein 3:0-Sieg von Sociedad in LaLiga und ein 3:1-Erfolg in der Copa del Rey.