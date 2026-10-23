Real Madrid hat im direkten Vergleich mit Racing Santander historisch klar die Nase vorn: Vier der letzten fünf Pflichtspiele gewann der Klub, beim jüngsten Aufeinandertreffen blieb er ohne Gegentor.

Das letzte offizielle Ligaduell vor dieser Saison endete mit einem deutlichen 4:0-Sieg für Real Madrid.

Wann beginnt das LaLiga-Spiel zwischen Racing Santander und Real Madrid?

Racing Santander empfängt Real Madrid am Sonntag, dem 1. November 2026, im Estadio El Sardinero in Santander.

La Liga - Spielwoche 11 1. Nov. 2026 - 10:15 Estadio El Sardinero

Wie kann man Tickets für das LaLiga-Spiel zwischen Racing Santander und Real Madrid kaufen?

Wer sich Tickets für das anstehende LaLiga-Spiel zwischen Racing Santander und Real Madrid im Estadio El Sardinero sichern möchte, kann direkt im offiziellen Ticketportal von Racing Santander nachsehen. Dort gibt es Informationen zum Verkaufsstart für reguläre Tickets, zu Vorverkaufsphasen für Vereinsmitglieder und zum Verkauf an der Stadionkasse.

Tickets könnten auch auf Zweitmarkt-Plattformen und beim Weiterverkauf von Fan zu Fan erhältlich sein. Prüft die Geschäftsbedingungen der Website, auf der Ihr Eure Tickets kaufen möchtet, sorgfältig.

Wie viel kosten Tickets für das LaLiga-Spiel zwischen Racing Santander und Real Madrid?

Die Ticketpreise für das LaLiga-Spiel zwischen Racing Santander und Real Madrid unterscheiden sich erheblich, je nachdem, ob Ihr die Karten über offizielle Vereinskanäle oder auf dem Zweitmarkt kauft.

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Tickets / Standardplätze: Kosten in der Regel etwa 40 bis 120 € , abhängig von der Kategorie und der Lage des Platzes auf den Tribünen Gol, Preferencia oder Tribuna im Estadio El Sardinero.

Vorrang für Vereinsmitglieder / Dauerkarteninhaber: Ermäßigte Preise oder begrenzte Vorverkaufsphasen sind häufig ausschließlich offiziellen Vereinsmitgliedern („socios“) vorbehalten.

VIP-Hospitality-Pakete: Premiumplätze mit Zugang zu einer Stadionlounge kosten in der Regel ab etwa 350 bis 450 € .

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die offiziellen Tickets beim Verein ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die von der Nachfrage abhängen:

Oberrang / Plätze der Kategorie 4: Beginnen bei stark nachgefragten Spielen gegen Real Madrid bei etwa 140 bis 180 € .

Plätze entlang der Seitenlinie in den Kategorien 2 und 3: Kosten je nach Sicht und genauer Lage des Blocks in der Regel 200 bis 380 € .

VIP- / Premiumplätze im Weiterverkauf: Können bei besonders hoher Nachfrage und vollständig ausverkauften offiziellen Kontingenten leicht Preise von 450 bis 800 € übersteigen.





Racing Santander gegen Real Madrid in LaLiga: Alles Wissenswerte

Racing Santander gegen Real Madrid: Die Form

Racing Santander geht mit zwei Siegen und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:5-Niederlage gegen Celta Vigo. In diesem Zeitraum verlor Racing zudem mit 2:7 gegen Barcelona. Die beiden Siege gelangen gegen Deportivo Alaves (2:1) und Elche (3:2). Das deutet darauf hin, dass Racing mithalten kann, defensiv aber große Schwächen zeigte. In diesen fünf Spielen erzielte Racing zehn Tore und kassierte 18 Gegentreffer.

Real Madrid hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren. Das jüngste Spiel endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Atletico Madrid, außerdem verlor Real mit 0:1 gegen Real Betis. Ein 4:1-Sieg gegen Rayo Vallecano und ein 2:1-Erfolg gegen Inter in der Champions League zeigen jedoch, dass die Mannschaft weiterhin zu starken Leistungen fähig ist. In diesen fünf Spielen erzielte Madrid zehn Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Racing Santander gegen Real Madrid: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in der vorliegenden Bilanz fand im Februar 2012 statt. Real Madrid gewann damals zu Hause mit 4:0. Von den fünf aufgeführten Spielen gewann Real Madrid vier, Racing Santander keines. Hinzu kam ein Unentschieden: ein 0:0 im El Sardinero im September 2011. Real Madrid erzielte in diesen fünf Duellen 15 Tore, Racing lediglich eines.