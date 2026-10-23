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So bekommt Ihr Tickets für Racing Santander gegen Real Madrid: LaLiga-Ticketpreise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Racing Santander trifft in der LaLiga auf Real Madrid. So könnt ihr euch Tickets sichern.

Real Madrid hat im direkten Vergleich mit Racing Santander historisch klar die Nase vorn: Vier der letzten fünf Pflichtspiele gewann der Klub, beim jüngsten Aufeinandertreffen blieb er ohne Gegentor.

Das letzte offizielle Ligaduell vor dieser Saison endete mit einem deutlichen 4:0-Sieg für Real Madrid.

Wann beginnt das LaLiga-Spiel zwischen Racing Santander und Real Madrid?

Racing Santander empfängt Real Madrid am Sonntag, dem 1. November 2026, im Estadio El Sardinero in Santander.

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La Liga - Spielwoche 11
Estadio El Sardinero

Wie kann man Tickets für das LaLiga-Spiel zwischen Racing Santander und Real Madrid kaufen?

Wer sich Tickets für das anstehende LaLiga-Spiel zwischen Racing Santander und Real Madrid im Estadio El Sardinero sichern möchte, kann direkt im offiziellen Ticketportal von Racing Santander nachsehen. Dort gibt es Informationen zum Verkaufsstart für reguläre Tickets, zu Vorverkaufsphasen für Vereinsmitglieder und zum Verkauf an der Stadionkasse.

Tickets könnten auch auf Zweitmarkt-Plattformen und beim Weiterverkauf von Fan zu Fan erhältlich sein. Prüft die Geschäftsbedingungen der Website, auf der Ihr Eure Tickets kaufen möchtet, sorgfältig.

Wie viel kosten Tickets für das LaLiga-Spiel zwischen Racing Santander und Real Madrid?

Die Ticketpreise für das LaLiga-Spiel zwischen Racing Santander und Real Madrid unterscheiden sich erheblich, je nachdem, ob Ihr die Karten über offizielle Vereinskanäle oder auf dem Zweitmarkt kauft.

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Reguläre Tickets / Standardplätze: Kosten in der Regel etwa 40 bis 120 €, abhängig von der Kategorie und der Lage des Platzes auf den Tribünen Gol, Preferencia oder Tribuna im Estadio El Sardinero.
  • Vorrang für Vereinsmitglieder / Dauerkarteninhaber: Ermäßigte Preise oder begrenzte Vorverkaufsphasen sind häufig ausschließlich offiziellen Vereinsmitgliedern („socios“) vorbehalten.
  • VIP-Hospitality-Pakete: Premiumplätze mit Zugang zu einer Stadionlounge kosten in der Regel ab etwa 350 bis 450 €.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die offiziellen Tickets beim Verein ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die von der Nachfrage abhängen:

  • Oberrang / Plätze der Kategorie 4: Beginnen bei stark nachgefragten Spielen gegen Real Madrid bei etwa 140 bis 180 €.
  • Plätze entlang der Seitenlinie in den Kategorien 2 und 3: Kosten je nach Sicht und genauer Lage des Blocks in der Regel 200 bis 380 €.
  • VIP- / Premiumplätze im Weiterverkauf: Können bei besonders hoher Nachfrage und vollständig ausverkauften offiziellen Kontingenten leicht Preise von 450 bis 800 € übersteigen.


Racing Santander gegen Real Madrid in LaLiga: Alles Wissenswerte

Racing Santander gegen Real Madrid: Die Form

Racing Santander geht mit zwei Siegen und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:5-Niederlage gegen Celta Vigo. In diesem Zeitraum verlor Racing zudem mit 2:7 gegen Barcelona. Die beiden Siege gelangen gegen Deportivo Alaves (2:1) und Elche (3:2). Das deutet darauf hin, dass Racing mithalten kann, defensiv aber große Schwächen zeigte. In diesen fünf Spielen erzielte Racing zehn Tore und kassierte 18 Gegentreffer.

Real Madrid hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren. Das jüngste Spiel endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Atletico Madrid, außerdem verlor Real mit 0:1 gegen Real Betis. Ein 4:1-Sieg gegen Rayo Vallecano und ein 2:1-Erfolg gegen Inter in der Champions League zeigen jedoch, dass die Mannschaft weiterhin zu starken Leistungen fähig ist. In diesen fünf Spielen erzielte Madrid zehn Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

SAN

SAN - Form

ALA
S2-1
BAR
N7-2
CEL
N5-0
VAL
U2-2
OSA
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
6/17
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
RMA

RMA - Form

ATM
N2-1
VIL
S1-0
ROM
S3-4
SEV
S4-1
RBL
S4-1
Tor erzielt (kassiert)
14/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Racing Santander gegen Real Madrid: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in der vorliegenden Bilanz fand im Februar 2012 statt. Real Madrid gewann damals zu Hause mit 4:0. Von den fünf aufgeführten Spielen gewann Real Madrid vier, Racing Santander keines. Hinzu kam ein Unentschieden: ein 0:0 im El Sardinero im September 2011. Real Madrid erzielte in diesen fünf Duellen 15 Tore, Racing lediglich eines.

Head to Head

Racing SantanderUnentschiedenReal Madrid
0
1
4
La Liga
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Real Madrid
RMA
4
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
END
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Racing Santander
SAN
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
END
La Liga
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
END
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
6
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
END
La Liga
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
END
2Erzielte Tore15
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5
#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
9900399+3027
S
S
S
S
S
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
9711198+1122
S
S
S
S
S
3
Real MadridReal MadridRMA
9702239+1421
S
S
N
S
S
4
Real BetisReal BetisBET
96121614+219
N
S
U
S
S
5
Real SociedadReal SociedadRSO
95131717016
S
S
S
N
S
6
FC SevillaFC SevillaSEV
94231416-214
N
U
N
S
S
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
93241310+311
N
N
U
N
N
8
Celta VigoCelta VigoCEL
9252107+311
S
U
S
U
U
9
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
U
N
U
N
U
10
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
93241018-811
S
N
U
N
N
11
LevanteLevanteLEV
92431517-210
S
U
U
N
N
12
FC VillarrealFC VillarrealVIL
9234131309
U
N
S
S
N
13
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
823389-19
N
U
U
U
S
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
82331217-59
U
U
S
N
S
15
GetafeGetafeGET
9234511-69
U
N
S
N
U
16
EspanyolEspanyolESP
92251112-18
N
U
N
N
S
17
Racing SantanderRacing SantanderSAN
92251325-128
N
U
N
N
S
18
ElcheElcheELC
91441117-67
U
U
S
N
U
19
ValenciaValenciaVAL
9135615-96
U
U
N
S
N
20
MalagaMalagaMAL
9045618-124
N
U
N
N
U
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
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