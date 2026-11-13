Racing Santander empfängt Deportivo de A Coruña am Sonntag, dem 6. Dezember 2026, im Estadio El Sardinero in Santander.

Im jüngsten Ligaduell im Januar 2026 feierte Racing Santander bei Deportivo de A Coruña einen knappen 1:0-Auswärtssieg. In den letzten fünf Begegnungen vor dem Aufstieg in die höchste Spielklasse blieb Racing Santander mit vier Siegen und einem Unentschieden ungeschlagen.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über Tickets für Racing Santander gegen Deportivo de A Coruña wissen müssen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das LaLiga-Spiel zwischen Racing Santander und Deportivo de A Coruna?

Das Spiel zwischen Racing Santander und Deportivo de A Coruña beginnt am Sonntag, dem 6. Dezember 2026, im Estadio El Sardinero in Santander.

La Liga - Spielwoche 15 6. Dez. 2026 - 09:00 Estadio El Sardinero

Wie kann man Tickets für das LaLiga-Spiel zwischen Racing Santander und Deportivo de A Coruna kaufen?

Für das kommende LaLiga-Spiel zwischen Racing Santander und Deportivo de A Coruna gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Reguläre Tickets zum Nennwert für das Estadio El Sardinero sind direkt über die offizielle Website oder das Ticketportal von Racing Santander erhältlich.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist.

Wie viel kosten Tickets für das LaLiga-Spiel zwischen Racing Santander und Deportivo de A Coruna?

Für das kommende LaLiga-Spiel zwischen Racing Santander und Deportivo de A Coruna gibt es folgende Ticketpreise:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten: Kosten in der Regel zwischen 40 und 70 Euro .

Kosten in der Regel zwischen . Club-Premiumplätze und Plätze im Unterrang: Kosten im Allgemeinen zwischen 120 und über 250 Euro.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu nachfrageabhängigen Preisen an:

Weiterverkauf von Plätzen im Oberrang und regulären Tickets: Die Preise beginnen bei etwa 160 bis 300 Euro .

Die Preise beginnen bei etwa . Weiterverkauf von Plätzen im Unterrang und Premiumplätzen: Die Preise liegen häufig zwischen 350 und über 900 Euro.

Racing Santander gegen Deportivo de A Coruna in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Racing Santander gegen Deportivo de A Coruna: Die Form

Racing Santander hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen drei Siege und zwei Niederlagen verbucht. Zuletzt gewann Racing in LaLiga mit 2:1 bei Malaga. Zuvor in dieser Serie gab es auch einen 2:1-Sieg gegen Espanyol. Die beiden Niederlagen setzte es gegen Real Madrid, das Racing mit 3:0 besiegte, und Osasuna, das mit 2:0 gewann. In diesen fünf Partien erzielte Racing fünf Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Deportivo de A Coruña hat aus seinen letzten vier LaLiga-Spielen einen Sieg, ein Unentschieden und zwei Niederlagen geholt. Hinzu kam in dieser Serie ein Sieg gegen Auriense in der Copa del Rey. Zuletzt gewann Deportivo mit 2:1 gegen Osasuna, zuvor gab es ein 1:1 gegen Levante. Die Niederlagen gegen Atletico Madrid und Real Sociedad verdeutlichen, wie schwierig die Spiele gegen die stärkeren Mannschaften der Liga sind. In diesen fünf Partien erzielte Deportivo sieben Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Racing Santander gegen Deportivo de A Coruna: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Vereine im Januar 2026 in der Segunda División aufeinander. Racing Santander gewann damals bei Deportivo de A Coruña mit 1:0. In den letzten fünf direkten Duellen kommt Racing auf vier Siege, Deportivo auf keinen. Eine Partie endete unentschieden. Alle fünf Begegnungen fanden in der Segunda División oder der Primera Federación statt.