Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
La Liga
team-logoRacing Santander
Estadio El Sardinero
team-logoDeportivo Alaves
Book Racing Santander vs Deportivo Alaves Tickets
GOAL-e
Unterstützt von

So bekommt ihr Tickets für Racing Santander gegen Deportivo Alaves: Preise in LaLiga, Spielinformationen, Last-Minute-Verkauf und mehr

SHOPPING
Tickets
Racing Santander
Deportivo Alaves
La Liga

Racing Santander trifft in LaLiga auf Deportivo Alaves. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

Racing Santander trifft am Sonntag, den 13. September 2026, im Estadio El Sardinero in Santander auf Deportivo Alaves.

Zuletzt trafen die Teams am 8. August 2026 in einem Sommer-Testspiel aufeinander, das 1:1 endete, bevor Alaves sich im Elfmeterschießen mit 7:6 durchsetzte. Racing Santander muss verletzungsbedingt auf Pedro Felipe und Giorgi Guliashvili verzichten, während Deportivo Alaves ohne den gesperrten Facundo Garcés und den verletzten Stürmer Lucas Boyé anreist.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Racing Santander gegen Deportivo Alaves wissen müssen, einschließlich wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Racing Santander gegen Deportivo Alaves in LaLiga?

Racing Santander gegen Deportivo Alaves findet im Estadio El Sardinero statt. Offizielle Übertragungsinformationen sind für diese LaLiga-Partie derzeit nicht verfügbar.

crest
La Liga - Spielwoche 5
Estadio El Sardinero

Wie kann man Tickets für Racing Santander gegen Deportivo Alaves in LaLiga kaufen?

So kaufen Sie Tickets für das LaLiga-Spiel Racing Santander gegen Deportivo Alavés im Estadio El Sardinero:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Offizielle Website: Besuchen Sie das offizielle Ticketportal von Racing Santander (realracingclub.es). Tickets für bestimmte LaLiga-Spiele gehen in der Regel 1 bis 2 Wochen vor dem Spieltag in den freien Verkauf.
  • Stadionkasse (Taquillas): Verfügbare Resttickets können Sie in den Tagen vor dem Spiel oder am Spieltag direkt am Estadio El Sardinero in Santander kaufen, vorbehaltlich der Verfügbarkeit.

2. Mitgliedschaftsoptionen des Vereins

  • Verkauf an Socios / Dauerkarteninhaber: Offizielle Vereinsmitglieder (socios) erhalten oft vorrangigen Zugang oder Rabatte, bevor der freie Verkauf beginnt.

3. Sekundärmärkte

  • Sekundäre Ticketplattformen: Wenn das allgemeine Kontingent ausverkauft ist, bieten Sekundärmarktplätze wie StubHub Tickets aus dem Weiterverkauf an, wobei die Preise vom Nennwert abweichen.

Wie viel kosten Tickets für Racing Santander gegen Deportivo Alaves in LaLiga?

Die Ticketpreise für ein Spiel zwischen Athletic Bilbao und Elche im San Mamés variieren je nach Kaufkanal, Sitzplatzlage und Nachfrage:

  • Kurzseiten (Fondo Norte / Fondo Sur): ca. 30 € bis 50 €
  • Obere Längsseite (Preferencial / Lateral High): ca. 55 € bis 90 €
  • Haupttribüne Längsseite (Tribuna Principal / Central): ca. 85 € bis 140 £

Wenn Standardtickets über offizielle Kanäle ausverkauft sind, liegen die typischen Preise auf sekundären Ticketbörsen wie StubHub oder bei autorisierten Reise-Wiederverkäufern in folgenden Bereichen:

  • Einstiegsniveau / Hinter dem Tor: ca. 60 € bis 80 €
  • Seitliche Sicht / Haupttribüne: ca. 80 € bis 140 €
  • VIP- & Hospitality-Pakete (inklusive Premium-Sitzplätzen und Lounge-Zugang/Catering): ca. 250 € bis 450 €+ pro Ticket

Racing Santander gegen Deportivo Alaves in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Racing Santander gegen Deportivo Alaves

Racing Santander hat in den vergangenen fünf Spielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen verbucht. Das jüngste Pflichtspielresultat war eine 0:1-Niederlage gegen Getafe in LaLiga, eine Woche zuvor gab es ein 2:2 gegen Villarreal. Der einzige Sieg in diesem Lauf gelang in einem Vorbereitungsspiel gegen Sporting Gijon, das Racing mit 4:1 gewann. Racing hat in allen fünf Partien Gegentore kassiert und im Sommer zudem mit 0:3 gegen Wolverhampton Wanderers verloren.

Deportivo Alaves hat in den vergangenen fünf Spielen in allen Wettbewerben drei Siege und zwei Unentschieden geholt. Der jüngste Auftritt endete mit einem 1:1 bei Rayo Vallecano in LaLiga, davor besiegte Alaves Getafe am ersten Wochenende der Saison mit 3:0. Alaves verbuchte in der Vorbereitung außerdem Siege mit 3:0 gegen Castellon und 1:0 auswärts bei Girona. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum gab es in einem Freundschaftsspiel gegen Racing Santander.

SAN

SAN - Form

SPG
S4-1
VIL
U2-2
GET
N1-0
ELC
S3-2
RAY
N3-2
Tor erzielt (kassiert)
11/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
ALA

ALA - Form

SAN
S1-1
GET
S3-0
RAY
U1-1
VIL
S1-0
OSA
S5-2
Tor erzielt (kassiert)
11/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Racing Santander gegen Deportivo Alaves: Die jüngste direkte Bilanz

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand am 7. August 2026 in einem Vorbereitungsspiel statt, als sich beide Teams 1:1 trennten. Davor endete auch ein Freundschaftsspiel im Juli 2024 torlos.

Über die vergangenen fünf direkten Duelle hinweg hat Alaves die stärkere Wettbewerbsbilanz, darunter ein 3:0-Heimsieg in der Segunda Division im Januar 2023 und ein 2:1-Erfolg in einem Freundschaftsspiel im Juli 2023. Die einzige Ausnahme war ein 1:1, als Racing Alaves im November 2022 in der Segunda Division empfing.

Head to Head

Racing SantanderUnentschiedenDeportivo Alaves
0
1
4
Klub Freundschaftsspiele
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
END
Klub Freundschaftsspiele
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
0
END
Klub Freundschaftsspiele
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
2
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
END
Spanien LaLiga 2
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
3
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
END
Spanien LaLiga 2
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
END
2Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Tabelle vor Racing Santander gegen Deportivo Alaves

In LaLiga steht Deportivo Alaves derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz, während Racing Santander Rang 13 belegt.

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
7700317+2421
S
S
S
S
S
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
S
S
S
N
S
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
U
S
S
S
N
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
N
S
S
N
S
5
FC SevillaFC SevillaSEV
7412109+113
N
S
S
U
N
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
U
N
N
S
S
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
U
N
U
S
S
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
S
N
S
U
S
9
FC VillarrealFC VillarrealVIL
72231312+18
S
S
N
N
N
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
U
U
S
S
N
11
GetafeGetafeGET
722347-38
S
N
U
U
N
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
U
S
N
S
N
13
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
7223613-78
U
N
N
N
S
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
S
U
U
U
N
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
N
N
S
U
N
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
N
N
S
N
S
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
N
N
U
S
U
18
ElcheElcheELC
71241117-65
S
N
U
N
N
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
N
S
N
N
N
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
N
N
U
U
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen