Racing Santander trifft am Sonntag, den 13. September 2026, im Estadio El Sardinero in Santander auf Deportivo Alaves.

Zuletzt trafen die Teams am 8. August 2026 in einem Sommer-Testspiel aufeinander, das 1:1 endete, bevor Alaves sich im Elfmeterschießen mit 7:6 durchsetzte. Racing Santander muss verletzungsbedingt auf Pedro Felipe und Giorgi Guliashvili verzichten, während Deportivo Alaves ohne den gesperrten Facundo Garcés und den verletzten Stürmer Lucas Boyé anreist.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Racing Santander gegen Deportivo Alaves wissen müssen, einschließlich wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Racing Santander gegen Deportivo Alaves in LaLiga?

Racing Santander gegen Deportivo Alaves findet im Estadio El Sardinero statt. Offizielle Übertragungsinformationen sind für diese LaLiga-Partie derzeit nicht verfügbar.

La Liga - Spielwoche 5 12. Sept. 2026 - 08:00 Estadio El Sardinero

Wie kann man Tickets für Racing Santander gegen Deportivo Alaves in LaLiga kaufen?

So kaufen Sie Tickets für das LaLiga-Spiel Racing Santander gegen Deportivo Alavés im Estadio El Sardinero:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielle Website: Besuchen Sie das offizielle Ticketportal von Racing Santander (realracingclub.es). Tickets für bestimmte LaLiga-Spiele gehen in der Regel 1 bis 2 Wochen vor dem Spieltag in den freien Verkauf.

Stadionkasse (Taquillas): Verfügbare Resttickets können Sie in den Tagen vor dem Spiel oder am Spieltag direkt am Estadio El Sardinero in Santander kaufen, vorbehaltlich der Verfügbarkeit.

2. Mitgliedschaftsoptionen des Vereins

Verkauf an Socios / Dauerkarteninhaber: Offizielle Vereinsmitglieder ( socios ) erhalten oft vorrangigen Zugang oder Rabatte, bevor der freie Verkauf beginnt.

3. Sekundärmärkte

Sekundäre Ticketplattformen: Wenn das allgemeine Kontingent ausverkauft ist, bieten Sekundärmarktplätze wie StubHub Tickets aus dem Weiterverkauf an, wobei die Preise vom Nennwert abweichen.

Wie viel kosten Tickets für Racing Santander gegen Deportivo Alaves in LaLiga?

Die Ticketpreise für ein Spiel zwischen Athletic Bilbao und Elche im San Mamés variieren je nach Kaufkanal, Sitzplatzlage und Nachfrage:

Kurzseiten (Fondo Norte / Fondo Sur) : ca. 30 € bis 50 €

Obere Längsseite (Preferencial / Lateral High) : ca. 55 € bis 90 €

Haupttribüne Längsseite (Tribuna Principal / Central) : ca. 85 € bis 140 £

Wenn Standardtickets über offizielle Kanäle ausverkauft sind, liegen die typischen Preise auf sekundären Ticketbörsen wie StubHub oder bei autorisierten Reise-Wiederverkäufern in folgenden Bereichen:

Einstiegsniveau / Hinter dem Tor : ca. 60 € bis 80 €

Seitliche Sicht / Haupttribüne : ca. 80 € bis 140 €

VIP- & Hospitality-Pakete (inklusive Premium-Sitzplätzen und Lounge-Zugang/Catering): ca. 250 € bis 450 €+ pro Ticket

Racing Santander gegen Deportivo Alaves in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Racing Santander gegen Deportivo Alaves

Racing Santander hat in den vergangenen fünf Spielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen verbucht. Das jüngste Pflichtspielresultat war eine 0:1-Niederlage gegen Getafe in LaLiga, eine Woche zuvor gab es ein 2:2 gegen Villarreal. Der einzige Sieg in diesem Lauf gelang in einem Vorbereitungsspiel gegen Sporting Gijon, das Racing mit 4:1 gewann. Racing hat in allen fünf Partien Gegentore kassiert und im Sommer zudem mit 0:3 gegen Wolverhampton Wanderers verloren.

Deportivo Alaves hat in den vergangenen fünf Spielen in allen Wettbewerben drei Siege und zwei Unentschieden geholt. Der jüngste Auftritt endete mit einem 1:1 bei Rayo Vallecano in LaLiga, davor besiegte Alaves Getafe am ersten Wochenende der Saison mit 3:0. Alaves verbuchte in der Vorbereitung außerdem Siege mit 3:0 gegen Castellon und 1:0 auswärts bei Girona. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum gab es in einem Freundschaftsspiel gegen Racing Santander.

Racing Santander gegen Deportivo Alaves: Die jüngste direkte Bilanz

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand am 7. August 2026 in einem Vorbereitungsspiel statt, als sich beide Teams 1:1 trennten. Davor endete auch ein Freundschaftsspiel im Juli 2024 torlos.

Über die vergangenen fünf direkten Duelle hinweg hat Alaves die stärkere Wettbewerbsbilanz, darunter ein 3:0-Heimsieg in der Segunda Division im Januar 2023 und ein 2:1-Erfolg in einem Freundschaftsspiel im Juli 2023. Die einzige Ausnahme war ein 1:1, als Racing Alaves im November 2022 in der Segunda Division empfing.

Tabelle vor Racing Santander gegen Deportivo Alaves

In LaLiga steht Deportivo Alaves derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz, während Racing Santander Rang 13 belegt.