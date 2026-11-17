PSV Eindhoven empfängt Atlético Madrid am Mittwoch, dem 9. Dezember 2026, im Philips Stadion in Eindhoven.

Eines ihrer denkwürdigsten jüngeren Duelle fand im Achtelfinale der Champions League 2015/16 statt. Nach zwei torlosen Spielen setzte sich Atlético schließlich in einem dramatischen Elfmeterschießen durch. Zuletzt trafen die Teams am 9. Dezember 2025 im Philips Stadion aufeinander. In einer packenden Partie mit fünf Toren gewann Atlético Madrid knapp mit 3:2 gegen die Gastgeber.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für PSV Eindhoven gegen Atlético Madrid wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt PSV Eindhoven gegen Atlético Madrid in der Champions League?

PSV Eindhoven gegen Atlético Madrid wird am Mittwoch, dem 9. Dezember 2026, im Philips Stadion in Eindhoven angepfiffen.

Champions League - Spielwoche 6 9. Dez. 2026 - 15:00 Philips Stadion

Wie kauft Ihr Champions-League-Tickets für PSV Eindhoven gegen Atlético Madrid?

Für das anstehende Champions-League-Spiel zwischen PSV Eindhoven und Atlético Madrid gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Der direkte Kauf über die offizielle Ticketplattform von PSV Eindhoven ist der wichtigste und sicherste Weg zu Tickets zum regulären Preis.

2. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, lassen sich Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Champions-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente vergriffen sind.

Wie viel kosten Champions-League-Tickets für PSV Eindhoven gegen Atlético Madrid?

Das sind die Ticketpreise für das Champions-League-Spiel zwischen PSV Eindhoven und Atlético Madrid:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Ticketpreise: Liegen üblicherweise bei etwa 40 bis 95 Euro .

Liegen üblicherweise bei etwa . Vorverkauf für Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber: Beginnt bei etwa 35 Euro.

2. Ticket-Zweitmarkt

Sind die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu nachfrageabhängigen Preisen an:

Einstiegspreise beim Weiterverkauf: Beginnen in der Regel bei etwa 110 bis 150 Euro .

Beginnen in der Regel bei etwa . Premiumplätze und Plätze an der Längsseite: Kosten häufig zwischen 200 Euro und mehr als 350 Euro.

PSV Eindhoven gegen Atlético Madrid in der Champions League: Alles Wissenswerte

Die Form von PSV Eindhoven und Atlético Madrid

PSV hat in den vergangenen fünf Pflichtspielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Zuletzt gewann PSV am 8. November in der Eredivisie auswärts bei Cambuur mit 5:2. Zuvor erzielte das Team gegen Willem II sieben Tore und kassierte keinen Gegentreffer. Die einzige Niederlage gab es in der Champions League gegen Club Brugge mit 1:2. In diesen fünf Spielen erzielte PSV elf Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Atlético Madrid hat in den vergangenen fünf Pflichtspielen zweimal gewonnen, einmal unentschieden gespielt und zweimal verloren. Zuletzt unterlag Atlético am 8. November in La Liga Barcelona mit 1:2, nachdem es zuvor auf europäischer Bühne eine 0:2-Niederlage gegen Bayern München gegeben hatte. Das deutlichste Ergebnis in diesem Zeitraum war ein 2:0-Auswärtssieg bei Levante in La Liga. In den fünf Spielen erzielte Atlético fünf Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

PSV Eindhoven gegen Atlético Madrid: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Klubs am 9. Dezember 2025 in der Champions League aufeinander. Atlético Madrid gewann im Philips Stadion mit 3:2. Davor begegneten sich die Teams dreimal in der Gruppenphase der Champions League 2016/17: Atlético gewann zu Hause 2:0, PSV verlor zu Hause 0:1, und zwei Partien endeten torlos. In den fünf erfassten direkten Duellen hat Atlético mit drei Siegen gegenüber einem Sieg von PSV und einem Unentschieden die bessere Bilanz.