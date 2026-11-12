Portsmouth empfängt West Brom am Samstag, dem 5. Dezember 2026, im Fratton Park in Portsmouth.

Beim jüngsten Ligaduell im Fratton Park im Januar 2026 feierte Portsmouth einen deutlichen 3:0-Sieg gegen West Brom. Zuvor hatte West Brom im Januar 2025 im The Hawthorns mit 5:1 gewonnen. Hinzu kam ein 1:1-Unentschieden zu einem früheren Zeitpunkt der Saison 2025/26.

Bei GOAL erfahrt ihr alles, was ihr über Tickets für Portsmouth gegen West Brom wissen müsst, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann wird das Championship-Spiel Portsmouth gegen West Bromwich Albion angepfiffen?

Portsmouth gegen West Brom findet am Samstag, dem 5. Dezember 2026, im Fratton Park in Portsmouth statt.

England Championship - Spielwoche 19 5. Dez. 2026 - 10:00 Fratton Park

Wie kann man Tickets für das Championship-Spiel Portsmouth gegen West Bromwich kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Championship-Spiel zwischen Portsmouth und West Bromwich gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Tickets können direkt über die offiziellen Ticketplattformen der beteiligten Vereine gekauft werden. Über das offizielle Ticketportal von Portsmouth werden die Heimtickets für den Fratton Park verkauft. Auf der offiziellen Website von West Bromwich Albion gibt es Tickets für den Gästebereich für mitreisende West-Brom-Fans, sofern sie sich über ihre Treuepunkte oder Mitgliedschaftsstufe dafür qualifizieren.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Championship-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Karten aus dem Erstverkauf vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für das Championship-Spiel Portsmouth gegen West Bromwich?

Hier findet ihr eine Übersicht der geschätzten Ticketpreise für das Championship-Spiel zwischen Portsmouth und West Bromwich:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Tickets für Erwachsene: Die Preise beginnen bei 35 Pfund und reichen bis 37 Pfund .

Die Preise beginnen bei und reichen bis . Ermäßigte Tickets und spezielle Sitzplätze: Die Preise liegen zwischen 16 Pfund und 30,50 Pfund .

Die Preise liegen zwischen und . Premium- und Executive-Heimplätze: Die Preise liegen üblicherweise zwischen 48 Pfund und 50 Pfund.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Wenn die Tickets im offiziellen Erstverkauf der Vereine ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Reguläre Eintrittskarten: Standardplätze kosten in der Regel ab etwa 75 Pfund .

Standardplätze kosten in der Regel ab etwa . Durchschnittlicher oder mittlerer Wiederverkaufspreis: Je nach Tribüne und Block im Fratton Park liegt er üblicherweise zwischen 80 Pfund und 83 Pfund.

Portsmouth gegen West Bromwich Albion in der Championship: Alles Wissenswerte

Die Form von Portsmouth und West Bromwich Albion

Portsmouth holte aus den letzten fünf Championship-Spielen drei Siege und zwei Unentschieden bei keiner Niederlage. Dabei erzielte das Team acht Tore und kassierte drei Gegentreffer. Zuletzt gab es am 3. November einen 3:1-Heimsieg gegen Swansea City. Zuvor spielte Portsmouth in dieser Serie 1:1 gegen Wolverhampton Wanderers und gewann auswärts bei Norwich City mit 0:1. Mousinhos Mannschaft zeigte in diesem Zeitraum sowohl offensiv als auch defensiv konstante Leistungen.

West Brom gewann drei seiner letzten fünf Championship-Spiele und spielte zweimal unentschieden. Das jüngste Ergebnis war ein 1:1 gegen Southampton am 3. November, nachdem West Brom am 31. Oktober bei West Ham mit 3:1 gewonnen hatte. In dieser Serie gewann West Brom außerdem mit 3:2 bei Blackburn Rovers und mit 1:2 bei Wrexham. Insgesamt erzielte das Team in den fünf Spielen neun Tore.

Portsmouth gegen West Bromwich Albion: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Teams fand im Januar 2026 statt. Portsmouth gewann das Championship-Spiel im Fratton Park mit 3:0. Davor siegte West Brom im Januar 2025 im The Hawthorns mit 5:1. Im August 2025 trennten sich die Teams dort 1:1. In den vier jüngsten Pflichtspielen seit Beginn ihrer Championship-Duelle gab es Siege für beide Seiten. Das letzte direkte Duell an diesem Spielort gewann Portsmouth mit 3:0.