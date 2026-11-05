Die UEFA Nations League ist zurück: Polen empfängt Schweden in der Tarczyński Arena in Breslau zu einem wichtigen Länderspiel. Für beide europäischen Nationen geht es in diesem entscheidenden Gruppenduell um den Aufstieg und wichtige Punkte in der Tabelle.

GOAL liefert alle wichtigen Informationen zu Tickets für den Spieltag, Sitzplatzkategorien und Preisen sowie eine Anleitung, wie Ihr Euch Plätze sichern könnt.

Wann ist Anstoß bei Polen gegen Schweden in der UEFA Nations League B?

Polen gegen Schweden findet in der Tarczynski Arena in Breslau statt. Die Anstoßzeit steht noch nicht fest.

UEFA Nations League B - Spielwoche 6 17. Nov. 2026 - 14:45 Tarczynski Arena Breslau

Wo gibt es Tickets für Polen gegen Schweden?

Offizielle Tickets werden direkt über Łączy nas piłka verkauft, das offizielle Ticketportal des polnischen Fußballverbands für Spiele der Nationalmannschaft. Fans sollten die Plattform im Blick behalten, um sich reguläre Tickets zu sichern, sobald der öffentliche Verkauf beginnt.

Sollten die offiziellen Tickets vollständig ausverkauft oder bestimmte Sitzplatzkategorien über das offizielle Portal nicht mehr verfügbar sein, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub eine Alternative.

Wie viel kosten Tickets für Polen gegen Schweden?

Reguläre Einzeltickets im offiziellen Ticketportal kosten für Plätze in den allgemeinen Sitzplatzbereichen ab etwa 30 bis 45 Euro.

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub beginnen die Preise bei etwa 79 Euro, wenn die regulären Kontingente bei den offiziellen Verkaufsstellen ausverkauft sind.

Polen gegen Schweden in der UEFA Nations League B: Alles Wissenswerte

Die Form von Polen und Schweden

Polen holte in den vergangenen fünf Spielen einen Sieg und ein Unentschieden bei drei Niederlagen. Das jüngste Spiel endete mit einem 2:2 gegen Nigeria, zudem verlor Polen ein Freundschaftsspiel gegen die Ukraine mit 0:2. Eine weitere Enttäuschung war die 2:3-Niederlage gegen Schweden in der WM-Qualifikation Anfang dieses Jahres, auch wenn Siege gegen Albanien und Malta im Verlauf dieser Qualifikationskampagne für etwas Erleichterung sorgten. Urbans Mannschaft erzielte in diesen fünf Spielen sieben Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Schweden verbuchte in den vergangenen fünf Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Bei der Weltmeisterschaft gelang ein 5:1-Sieg gegen Tunesien, allerdings gab es auch eine 1:5-Niederlage gegen die Niederlande und ein 0:3 gegen Frankreich im Sechzehntelfinale. In der Gruppenphase spielte Schweden 1:1 gegen Japan, in einem Freundschaftsspiel vor dem Turnier 2:2 gegen Griechenland. Potters Mannschaft erzielte in diesen fünf Partien zwölf Tore, kassierte aber zehn Gegentreffer. Das zeigt, dass die Mannschaft offensiv gefährlich sein kann, auf höchstem Niveau defensiv jedoch Schwächen offenbart hat.

Polen gegen Schweden: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand im März 2026 statt, als Schweden Polen in der WM-Qualifikation mit 3:2 besiegte. Zuvor hatte Polen im März 2022 ein Qualifikationsspiel zu Hause gegen Schweden mit 2:0 gewonnen. In den fünf erfassten direkten Duellen weist Schweden mit drei Siegen gegenüber einem Sieg Polens und einem weiteren polnischen Erfolg die bessere Bilanz auf. Die Mannschaften trafen auch bei der EM 2020 aufeinander, wo Schweden mit 3:2 gewann.