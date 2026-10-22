Ihr letztes Aufeinandertreffen in der höchsten Spielklasse fand im Mai 2023 statt, als PSG auswärts im Stade de l'Aube einen ungefährdeten 3:1-Sieg feierte.

Die jüngsten Begegnungen der beiden Mannschaften waren häufig torreich. Besonders spektakulär war das 4:3 im Parc des Princes im Oktober 2022.

Wann beginnt das Ligue-1-Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Troyes?

Das Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Troyes beginnt am Samstag, 7. November 2026, im Parc des Princes in Paris.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 10 7. Nov. 2026 - 14:45 Parc des Princes

Wie kann man Tickets für das Ligue-1-Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Troyes kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Ligue-1-Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Troyes gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Reguläre Einzeltickets, Plätze in besonderen Sitzbereichen und Hospitality-Pakete können direkt über das offizielle Online-Ticketportal von Paris Saint-Germain gekauft werden.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo erhältlich. Dort können Fans Tickets für anstehende Ligue-1-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Karten aus dem Erstverkauf vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für das Ligue-1-Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Troyes?

Die Ticketpreise für das Ligue-1-Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Troyes variieren je nach Kategorie, Sitzplatzlage und Verkaufsweg: Tickets sind entweder über die offiziellen Vereinskanäle oder auf dem Zweitmarkt erhältlich.

1. Offizielle Vereinskanäle

Oberrang und Plätze mit Blick von weit oben (Kategorien 11–16): Reguläre Plätze im Oberrang und in den Ecken kosten ab 58,00 € bis 78,00 € .

Plätze auf mittlerer Höhe (Kategorien 6–10): Plätze mit regulärer Sicht an den Seiten oder auf mittlerer Höhe kosten in der Regel zwischen 86,00 € und 109,00 € .

Unterrang und Premium-Blöcke (Kategorien 1–5): Plätze im Unterrang und begehrte Plätze mit zentraler Sicht kosten je nach genauer Nähe zum Spielfeld zwischen 115,00 € und 225,00 € oder mehr .

2. Zweitmarkt-Plattformen

Sind die offiziellen Tickets im Erstverkauf des Vereins ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo Tickets zu Preisen an, die von der Nachfrage abhängen:

Oberrang / regulärer Weiterverkauf: Die Preise beginnen je nach Nachfrage nach verfügbaren Tickets bei etwa 55,00 € bis 75,00 € .

Unterrang / zentrale Sicht: Plätze mit besserer Sicht kosten in der Regel 90,00 € bis 150,00 € oder mehr .

VIP- und Hospitality-Pakete: Premium-Angebote im VIP- und Hospitality-Bereich kosten häufig 180,00 € bis 300,00 € oder mehr .

Paris Saint-Germain gegen Troyes in der Ligue 1: Alles Wissenswerte

Die Form von Paris Saint-Germain und Troyes

PSG geht mit drei Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zu den besten Ergebnissen dieser jüngsten Serie zählen zwei Ligue-1-Siege in Folge gegen Brest und Marseille. Im bislang letzten Spiel gewann PSG am 20. September mit 1:2 in Marseille. Anfang September feierte die Mannschaft zudem einen deutlichen 6:1-Erfolg gegen Slovan Bratislava in der Champions League. Eine 1:2-Heimniederlage gegen Monaco und ein 2:2 gegen Lille sind die Makel dieser Fünf-Spiele-Bilanz, in der PSG neun Tore erzielte und acht kassierte.

Troyes hat nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen: Am 29. August gelang ein 1:2-Auswärtssieg bei Lorient. Seitdem hat sich die Lage erheblich verschlechtert. Nach Niederlagen gegen Strasbourg, Lille und Angers befindet sich die Mannschaft von Dumont in schwacher Verfassung. In diesen fünf Spielen erzielte sie nur fünf Tore und kassierte zehn.

Paris Saint-Germain gegen Troyes: Die jüngsten direkten Duelle

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Klubs fand im Mai 2023 statt, als PSG in der Ligue 1 auswärts bei Troyes mit 3:1 gewann. In den letzten fünf direkten Duellen hat PSG mit drei Siegen gegenüber keinem Sieg für Troyes einen klaren Vorteil. Dazu kamen ein Unentschieden und ein Spiel im Parc des Princes im Oktober 2022, das PSG mit 4:3 für sich entschied. In diesen fünf Begegnungen erzielte PSG 13 Tore, Troyes neun.