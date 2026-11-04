Paris Saint-Germain empfängt Roma am Mittwoch, dem 25. November 2026, im Parc des Princes in Paris.

PSG geht mit viel Rückenwind aus den jüngsten Europapokalspielen in diese Begegnung. Die schlagkräftige Offensive hat auch Spitzenabwehrreihen immer wieder vor Probleme gestellt. Roma reist ebenfalls in guter europäischer Form ins Parc des Princes und verbindet eine disziplinierte italienische Defensivorganisation mit gefährlichen Kontern.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Paris Saint-Germain gegen Roma wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Champions-League-Spiel Paris Saint-Germain gegen Roma?

Paris Saint-Germain gegen Roma findet am Mittwoch, dem 25. November 2026, im Parc des Princes in Paris statt.

Champions League - Spielwoche 5 25. Nov. 2026 - 15:00 Parc des Princes

Wie kann man Tickets für das Champions-League-Spiel Paris Saint-Germain gegen Roma kaufen?

Für Fans, die Tickets für das Champions-League-Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Roma kaufen möchten, gibt es vor allem folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Der direkteste, sicherste und zuverlässigste Weg zu Tickets zum regulären Preis führt über das offizielle Ticketportal von Paris Saint-Germain. Mitglieder und Inhaber eines Ticketkontos erhalten in der Regel früher Zugang, bevor verbleibende Plätze in den freien Verkauf gehen.

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Ticket-Zweitmarkt-Plattformen: Wenn über die offiziellen Vereinskanäle keine Tickets mehr erhältlich sind, lassen sich Eintrittskarten oft auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo finden. Auf diesen Plattformen können Fans Tickets für bevorstehende Champions-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente ausgeschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Champions-League-Spiel Paris Saint-Germain gegen Roma?

Hier sind die geschätzten Ticketpreise für das Champions-League-Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Roma:

1. Offizielle Vereinskanäle

Tickets der Standardkategorie: Für Plätze auf den oberen Rängen oder reguläre Eintrittskarten beginnen die Preise bei etwa 50 bis 90 € .

Für Plätze auf den oberen Rängen oder reguläre Eintrittskarten beginnen die Preise bei etwa . Plätze auf den oberen Rängen: Die Preise liegen in der Regel zwischen 100 und 250 € .

Die Preise liegen in der Regel zwischen . VIP-Hospitality-Pakete: Je nach gewähltem Leistungsumfang beginnen die Preise bei etwa 550 bis 750 € oder mehr.

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Wenn die Tickets über den offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Weiterverkauf von Plätzen auf den oberen Rängen und regulären Eintrittskarten: Die Preise beginnen in der Regel bei etwa 120 bis 180 € .

Die Preise beginnen in der Regel bei etwa . Weiterverkauf von Plätzen auf den mittleren und unteren Rängen: Je nach Block und Nachfrage liegen die Preise zwischen 190 und 450 € .

Je nach Block und Nachfrage liegen die Preise zwischen . Weiterverkauf von VIP- und Premium-Tickets: Die Preise reichen bis zu 500 bis 800 € oder mehr pro Ticket.

Paris Saint-Germain gegen Roma in der Champions League: Alles Wissenswerte

Die Form von Paris Saint-Germain und Roma

PSG ist in herausragender Form und hat seine letzten fünf Pflichtspiele allesamt gewonnen. Zuletzt gab es in der Champions League einen 4:2-Sieg gegen Barcelona. Zuvor gewann PSG in dieser Serie auch auswärts bei Manchester City mit 4:2. In den fünf Partien erzielte PSG 13 Tore und kassierte zehn Gegentreffer, wobei vor allem die Offensivausbeute ins Auge fällt.

Roma hat in den letzten fünf Spielen drei Siege und zwei Unentschieden verbucht und keine Niederlage hinnehmen müssen. Zuletzt gewann Roma in der Champions League mit 4:0 gegen Slovan Bratislava, außerdem gab es in der Serie A einen 2:0-Sieg gegen Genoa. Die einzige Niederlage in dieser Serie war ein 3:4 gegen Real Madrid im Europapokal. In den fünf Spielen erzielte Roma neun Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Paris Saint-Germain gegen Roma: Die jüngsten direkten Duelle

Die Bilanz direkter Duelle dieser beiden Vereine ist äußerst überschaubar. Das einzige verzeichnete Aufeinandertreffen war ein Freundschaftsspiel am 1. August 2010, das 1:1 endete. Frühere Pflichtspiele zwischen PSG und Roma gibt es nicht.