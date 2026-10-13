Paris Saint-Germain empfängt Lyon am Sonntag, dem 25. Oktober 2026, im Stade Louis II in Monaco.

Als zwei der traditionsreichsten Vereine des französischen Fußballs liefern sich PSG und Lyon regelmäßig Duelle, bei denen viel auf dem Spiel steht: Die Begegnungen haben erhebliche Bedeutung für die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb und das Titelrennen in der Liga. Beim letzten Aufeinandertreffen in der Ligue 1 im April 2026 im Parc des Princes feierte Lyon einen dramatischen 2:1-Auswärtssieg gegen die Pariser.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über Tickets für Paris Saint-Germain gegen Lyon wissen müssen, darunter, wo Sie diese kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Paris Saint-Germain gegen Lyon in der Ligue 1?

Paris Saint-Germain empfängt Lyon am Sonntag, dem 25. Oktober 2026, im Parc des Princes in Paris.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 8 25. Okt. 2026 - 15:45 Parc des Princes

Wie kann man Tickets für Paris Saint-Germain gegen Lyon in der Ligue 1 kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Ligue-1-Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Olympique Lyonnais im Parc des Princes gibt es mehrere Möglichkeiten. Welche infrage kommt, hängt von Ihrem Budget und davon ab, ob Sie offizielle Verkaufsstellen oder Zweitmarktplattformen bevorzugen:

1. Offizielle Ticketplattform von PSG

Reguläre Tickets: Auf der offiziellen Ticketwebsite von PSG werden reguläre Eintrittskarten direkt verkauft. Für attraktive Ligue-1-Spiele gegen Rivalen wie Lyon sind die Tickets oft schnell ausverkauft, da Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber zuerst zum Zug kommen.

Ticketplace (offizieller Weiterverkauf): PSG betreibt eine offizielle Weiterverkaufsplattform, auf der Dauerkarteninhaber ihre Plätze sicher zum Marktpreis oder Nennwert weiterverkaufen können. Die mobilen Tickets werden dabei verifiziert bereitgestellt.

2. Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt

Sind die Tickets im Erstverkauf ausverkauft, bieten Zweitmarktplattformen wie Ticombo Tickets von Verkäufern an. Die Preise auf Weiterverkaufsplattformen können je nach Lage des Sitzplatzes und Nachfrage schwanken.

Wie viel kosten Tickets für Paris Saint-Germain gegen Lyon in der Ligue 1?

Die Ticketpreise für das Ligue-1-Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Olympique Lyonnais im Parc des Princes unterscheiden sich erheblich je nach Sitzplatzkategorie, Hospitality-Angebot und danach, ob Sie direkt oder über Zweitmarktplattformen kaufen:

1. Tickets direkt über PSG

Regulärer Eintritt (Standard-Einzeltickets): Reguläre Eintrittskarten für Plätze hinter den Toren sind ab 62 € erhältlich, darunter auch Plätze mit eingeschränkter Sicht.

Besondere Erlebnisse / Le Deck: Premium-Pakete für Terrassenplätze und gemeinsames Zuschauen, etwa Le Deck Estrade, beginnen bei etwa 110 bis 129 € .

VIP- und Hospitality-Pakete: Offizielle Lounge- und Hospitality-Angebote am Spieltag, beispielsweise Espace des Trophées oder Espace International, kosten zwischen 556 und mindestens 622 € pro Person.

2. Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt

Wenn die Tickets im Erstverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarktplattformen wie Ticombo Tickets an, deren Preise je nach Nachfrage schwanken:

Kategorie 2 / Oberrang hinter den Toren (Virage Supérieur): Plätze im Oberrang hinter den Toren kosten üblicherweise zwischen 110 und 150 € .

Kategorie 1 / Unterrang und Längsseiten (Tribune Inférieur / Longside): Plätze an den Längsseiten oder näher am Spielfeld kosten in der Regel zwischen 160 und mindestens 300 € .

Durchschnittlicher Weiterverkaufspreis: Der durchschnittliche Marktpreis für Plätze in einer mittleren Preiskategorie liegt bei einem hochkarätigen Spiel wie PSG gegen Lyon üblicherweise bei etwa 250 € .

Paris Saint-Germain gegen Lyon in der Ligue 1: Alles Wissenswerte

Paris Saint-Germain gegen Lyon: Die Form

PSG geht mit drei Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Begegnung. Zuletzt gelang am 20. September ein 2:1-Sieg gegen Marseille in der Ligue 1, nachdem die Pariser am Wochenende zuvor mit 1:0 in Brest gewonnen hatten. Im selben Zeitraum besiegten sie Slovan Bratislava in der Champions League mit 6:1. Eine Niederlage gegen Monaco und ein Unentschieden gegen Lille zeigten allerdings, dass es in der Liga an Konstanz fehlte. In diesen fünf Spielen erzielte PSG zwölf Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Lyon geht selbstbewusst in die Partie: Von den letzten fünf Spielen gewann der Klub drei und spielte zweimal unentschieden. Zuletzt gelang am 19. September ein souveräner 4:0-Sieg gegen Rennes, zuvor hatte Lyon in diesem Zeitraum auch Auxerre mit 3:1 geschlagen. In den fünf Partien erzielte Lyon acht Tore und kassierte nur vier Gegentreffer. In den letzten beiden Spielen blieb die Mannschaft jeweils ohne Gegentor.

Paris Saint-Germain gegen Lyon: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs endete am 19. April 2026 im Parc des Princes mit einem 2:1-Sieg für Lyon. Das Ergebnis zeigte, dass Lyon auch auswärts gegen den Rivalen punkten kann. Von den letzten fünf direkten Duellen gewann Lyon drei und PSG zwei. Die Pariser siegten im Dezember 2024 zu Hause mit 3:1 und im November 2025 auswärts mit 3:2. Die Begegnungen waren hart umkämpft. Lyon feierte im Mai 2024 auch einen 2:1-Sieg in der Coupe de France.