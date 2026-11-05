Paris Saint-Germain empfängt Lorient am Samstag, dem 28. November 2026, im Parc des Princes in Paris.

Beim letzten Aufeinandertreffen in der Ligue 1 im Mai 2026 trennten sich Paris Saint-Germain und Lorient im Parc des Princes nach einer unterhaltsamen Partie 2:2. In den vergangenen fünf Duellen in allen Wettbewerben gewann Paris Saint-Germain zweimal, Lorient einmal. Die übrigen beiden Begegnungen endeten unentschieden.

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Wann beginnt das Ligue-1-Spiel Paris Saint-Germain gegen Lorient?

Paris Saint-Germain gegen Lorient wird am Samstag, dem 28. November 2026, im Parc des Princes in Paris angepfiffen.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 12 28. Nov. 2026 - 14:45 Parc des Princes

Wie kann man Tickets für das Ligue-1-Spiel Paris Saint-Germain gegen Lorient kaufen?

Für den Ticketkauf zum Ligue-1-Spiel Paris Saint-Germain gegen Lorient gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Die wichtigste und verlässlichste Quelle für Tickets zum regulären Preis ist das offizielle Ticketportal von Paris Saint-Germain. Mitglieder und registrierte Fans können dort nach direkt verfügbaren Tickets, vom Verein geprüften Wiederverkaufsangeboten und Hospitality-Paketen suchen.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn die offiziellen Angebote des Vereins vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo finden. Auf diesen Plattformen können Fans Tickets für bevorstehende Ligue-1-Spiele kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist.

Wie viel kosten Tickets für das Ligue-1-Spiel Paris Saint-Germain gegen Lorient?

Für das bevorstehende Ligue-1-Spiel Paris Saint-Germain gegen Lorient gibt es folgende Ticketpreise:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten: Kosten in der Regel ungefähr 35 bis 110 € .

Kosten in der Regel ungefähr . Vereinsmitgliedschaften und Ticketverkäufe: Für Plätze im zentralen Bereich des Unterrangs steigen die Preise auf etwa 150 € und mehr .

Für Plätze im zentralen Bereich des Unterrangs steigen die Preise auf etwa . Offizielle Hospitality-Pakete: Beginnen je nach VIP-Kategorie im Allgemeinen bei etwa 300 bis über 400 € pro Person.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets im offiziellen Verkauf des Vereins ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Reguläre Wiederverkaufstickets und Oberrang: Beginnen bei ungefähr 65 bis 95 € für Plätze im Oberrang oder mit Blick von der kurzen Spielfeldseite.

Beginnen bei ungefähr für Plätze im Oberrang oder mit Blick von der kurzen Spielfeldseite. Längsseite und Premium-Wiederverkaufstickets: Kosten je nach Nachfrage und Nähe zum Spielfeld 110 bis über 220 € .

Kosten je nach Nachfrage und Nähe zum Spielfeld . VIP- und Hospitality-Tickets im Wiederverkauf: Beginnen bei etwa 300 € aufwärts.

Paris Saint-Germain gegen Lorient in der Ligue 1: Alles, was Ihr wissen müsst

Die Form von Paris Saint-Germain und Lorient

PSG geht in herausragender Form in dieses Spiel und hat seine letzten fünf Partien in allen Wettbewerben gewonnen. Zuletzt gab es in der Champions League einen 4:2-Heimsieg gegen Barcelona. Im selben Wettbewerb gewann PSG in diesem Zeitraum zudem auswärts bei Manchester City mit 4:2. In der Ligue 1 zeigen Siege gegen Straßburg und Le Mans sowie ein 2:1-Erfolg in Marseille, wie konstant die Mannschaft unterschiedliche Aufgaben meistert. In diesen fünf Spielen erzielte PSG 14 Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Auch Lorients jüngste Bilanz ist solide: Aus den letzten fünf Ligue-1-Spielen holte die Mannschaft drei Siege und zwei Unentschieden und blieb ungeschlagen. Die jüngste Partie gegen Angers endete 0:0. In diesem Zeitraum besiegte Lorient außerdem Monaco und Paris FC jeweils mit 1:0. In den fünf Spielen erzielte die Mannschaft vier Tore und kassierte zwei Gegentreffer. Das deutet auf eine defensiv gut organisierte Mannschaft hin, die schwer zu überwinden ist.

Paris Saint-Germain gegen Lorient: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Vereine fand im Mai 2026 statt. In der Ligue 1 trennten sie sich im Parc des Princes 2:2. Zuvor hatte im Oktober 2025 eine Partie bei Lorient ebenfalls mit einem Unentschieden geendet, damals 1:1. Von den letzten fünf direkten Duellen gewann PSG zwei und Lorient eines, zwei endeten unentschieden. Dabei erzielte PSG acht Tore, Lorient sieben.