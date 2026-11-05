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So bekommt Ihr Tickets für Paris Saint-Germain gegen Lorient: Ligue-1-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Paris Saint-Germain trifft in der Ligue 1 auf Lorient. So sichern Sie sich Tickets.

Paris Saint-Germain empfängt Lorient am Samstag, dem 28. November 2026, im Parc des Princes in Paris.

Beim letzten Aufeinandertreffen in der Ligue 1 im Mai 2026 trennten sich Paris Saint-Germain und Lorient im Parc des Princes nach einer unterhaltsamen Partie 2:2. In den vergangenen fünf Duellen in allen Wettbewerben gewann Paris Saint-Germain zweimal, Lorient einmal. Die übrigen beiden Begegnungen endeten unentschieden.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Lorient gegen Rennes wissen müsst, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann beginnt das Ligue-1-Spiel Paris Saint-Germain gegen Lorient?

Paris Saint-Germain gegen Lorient wird am Samstag, dem 28. November 2026, im Parc des Princes in Paris angepfiffen.

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Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 12
Parc des Princes

Wie kann man Tickets für das Ligue-1-Spiel Paris Saint-Germain gegen Lorient kaufen?

Für den Ticketkauf zum Ligue-1-Spiel Paris Saint-Germain gegen Lorient gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Die wichtigste und verlässlichste Quelle für Tickets zum regulären Preis ist das offizielle Ticketportal von Paris Saint-Germain. Mitglieder und registrierte Fans können dort nach direkt verfügbaren Tickets, vom Verein geprüften Wiederverkaufsangeboten und Hospitality-Paketen suchen.

2. Ticket-Zweitmarkt

  • Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn die offiziellen Angebote des Vereins vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo finden. Auf diesen Plattformen können Fans Tickets für bevorstehende Ligue-1-Spiele kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist.

Wie viel kosten Tickets für das Ligue-1-Spiel Paris Saint-Germain gegen Lorient?

Für das bevorstehende Ligue-1-Spiel Paris Saint-Germain gegen Lorient gibt es folgende Ticketpreise:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Reguläre Eintrittskarten: Kosten in der Regel ungefähr 35 bis 110 €.
  • Vereinsmitgliedschaften und Ticketverkäufe: Für Plätze im zentralen Bereich des Unterrangs steigen die Preise auf etwa 150 € und mehr.
  • Offizielle Hospitality-Pakete: Beginnen je nach VIP-Kategorie im Allgemeinen bei etwa 300 bis über 400 € pro Person.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets im offiziellen Verkauf des Vereins ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

  • Reguläre Wiederverkaufstickets und Oberrang: Beginnen bei ungefähr 65 bis 95 € für Plätze im Oberrang oder mit Blick von der kurzen Spielfeldseite.
  • Längsseite und Premium-Wiederverkaufstickets: Kosten je nach Nachfrage und Nähe zum Spielfeld 110 bis über 220 €.
  • VIP- und Hospitality-Tickets im Wiederverkauf: Beginnen bei etwa 300 € aufwärts.

Paris Saint-Germain gegen Lorient in der Ligue 1: Alles, was Ihr wissen müsst

Die Form von Paris Saint-Germain und Lorient

PSG geht in herausragender Form in dieses Spiel und hat seine letzten fünf Partien in allen Wettbewerben gewonnen. Zuletzt gab es in der Champions League einen 4:2-Heimsieg gegen Barcelona. Im selben Wettbewerb gewann PSG in diesem Zeitraum zudem auswärts bei Manchester City mit 4:2. In der Ligue 1 zeigen Siege gegen Straßburg und Le Mans sowie ein 2:1-Erfolg in Marseille, wie konstant die Mannschaft unterschiedliche Aufgaben meistert. In diesen fünf Spielen erzielte PSG 14 Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Auch Lorients jüngste Bilanz ist solide: Aus den letzten fünf Ligue-1-Spielen holte die Mannschaft drei Siege und zwei Unentschieden und blieb ungeschlagen. Die jüngste Partie gegen Angers endete 0:0. In diesem Zeitraum besiegte Lorient außerdem Monaco und Paris FC jeweils mit 1:0. In den fünf Spielen erzielte die Mannschaft vier Tore und kassierte zwei Gegentreffer. Das deutet auf eine defensiv gut organisierte Mannschaft hin, die schwer zu überwinden ist.

PSG

PSG - Form

STR
S1-3
BAR
S4-2
OL
S2-0
LEH
S1-5
VIL
S0-6
Tor erzielt (kassiert)
20/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
LOR

LOR - Form

LEM
N2-1
PAR
S1-0
ASM
S1-0
SCO
U0-0
B29
N0-2
Tor erzielt (kassiert)
3/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Paris Saint-Germain gegen Lorient: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Vereine fand im Mai 2026 statt. In der Ligue 1 trennten sie sich im Parc des Princes 2:2. Zuvor hatte im Oktober 2025 eine Partie bei Lorient ebenfalls mit einem Unentschieden geendet, damals 1:1. Von den letzten fünf direkten Duellen gewann PSG zwei und Lorient eines, zwei endeten unentschieden. Dabei erzielte PSG acht Tore, Lorient sieben.

Head to Head

Paris Saint-GermainUnentschiedenLorient
1
3
1
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PSG
2
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Lorient
LOR
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END
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PSG
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END
8Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

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