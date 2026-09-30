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So bekommt ihr Tickets für Paris Saint-Germain gegen Barcelona: Preise für die Champions League, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Paris Saint-Germain trifft in der Champions League auf Barcelona. So könnt ihr euch eure Tickets sichern

PSG trifft am Dienstag, den 20. Oktober 2026, im Parc des Princes in Paris auf Barcelona.

Die Rivalität der beiden Teams ist für ikonische Duelle in der K.-o.-Phase berühmt, darunter Barcelonas legendäres 6:1-Comeback, die „Remontada“, im Jahr 2017 sowie PSGs entscheidende 4:1-Siege in Barcelona in den Jahren 2021 und 2024. Beim bislang letzten Aufeinandertreffen in der Champions League in der Ligaphase 2025/26 sicherte sich PSG auf spanischem Boden einen 2:1-Sieg gegen Barcelona.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für PSG gegen Barcelona wissen müssen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Paris Saint-Germain gegen Barcelona in der Champions League?

PSG gegen Barcelona wird am Dienstag, den 20. Oktober 2026, im Parc des Princes in Paris angepfiffen.

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Champions League - Spielwoche 3
Parc des Princes

Wie kann man Tickets für Paris Saint-Germain gegen Barcelona in der Champions League kaufen?

Um Tickets für das UEFA-Champions-League-Spiel Paris Saint-Germain gegen FC Barcelona im Parc des Princes zu kaufen, gibt es diese Hauptoptionen:

1. Offizielles PSG-Ticketportal (Billetterie PSG)

  • Freier Verkauf: Sie können auf der offiziellen Ticketing-Website von Paris Saint-Germain kostenlos ein Fan-Konto erstellen. Sobald Tickets die Phase „Grand Public“ erreichen, kann jeder sie direkt zum Nennwert kaufen.
  • Red & Blue-Priorität: Wenn Sie eine Red & Blue-Mitgliedschaft besitzen, erhalten Sie während eines priorisierten Verkaufsfensters vor dem freien Verkauf frühzeitigen Zugang.

2. Auswärtsfanblock (FC Barcelona)

  • Wenn Sie im Auswärtsfanblock sitzen möchten, werden die Tickets direkt über den FC Barcelona verteilt. Diese sind in der Regel offiziellen Barça-Vereinsmitgliedern und registrierten Fangruppen (penyes) vorbehalten.

Wie viel kosten Tickets für Paris Saint-Germain gegen Barcelona in der Champions League?

Die Ticketpreise für das UEFA-Champions-League-Spiel Paris Saint-Germain gegen FC Barcelona im Parc des Princes variieren je nach Verkaufskanal und Sitzplatzkategorie:

1. Offizieller Erstverkauf (PSG-Ticketportal)

  • Kategorie 4 / Oberrang: Etwa 70 € bis 120 €
  • Kategorie 2 & 3 / Mittlerer Rang: Etwa 130 € bis 250 €
  • Kategorie 1 / Haupttribüne Längsseite: Etwa 260 € bis 450 €
  • VIP- & Hospitality-Pakete: Ab 550 € bis 1.200 €+

2. Sekundärmarkt & Aggregatoren

  • Aufgrund der extrem hohen Nachfrage beginnen die Preise auf sekundären Ticketplattformen wie Ticombo in der Regel bei 250 € bis 320 € für Plätze im Oberrang oder mit eingeschränkter Sicht. Die durchschnittlichen Sitzplatzpreise liegen bei etwa 500 € bis 650 €, Premium-Plätze übersteigen 1.000 €.

Paris Saint-Germain gegen Barcelona in der Champions League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Paris Saint-Germain gegen Barcelona

PSG hat in den vergangenen fünf Spielen gemischte Ergebnisse eingefahren, mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage. Der jüngste Auftritt endete mit einem 1:0-Auswärtssieg bei Brest in der Ligue 1, doch eine 1:2-Heimniederlage gegen Monaco und zwei Unentschieden in Folge gegen Lille und Rennes spiegeln die Unbeständigkeit wider, die die nationale Saison geprägt hat. Der 6:1-Sieg gegen Slovan Bratislava in der Champions League war die überzeugendste Leistung in diesem Fünf-Spiele-Lauf, insgesamt erzielte das Team dabei elf Tore und kassierte acht.

Barcelona befindet sich in unerbittlicher Form, hat alle fünf der vergangenen fünf Spiele gewonnen, 21 Tore erzielt und zehn kassiert. Das jüngste Ergebnis war ein 7:2-Sieg gegen Racing Santander, zudem gewann das Team in der Champions League mit 5:1 gegen Feyenoord und in LaLiga mit 5:0 gegen Valencia. Fünf Siege in Folge in zwei Wettbewerben deuten auf einen Kader hin, der mit großem Selbstvertrauen und offensiver Flüssigkeit auftritt.

PSG

PSG - Form

LIL
U2-2
ASM
N1-2
SLB
S6-1
B29
S0-1
OM
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
12/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
BAR

BAR - Form

VAL
S0-5
FEY
S5-1
LEV
S2-4
SAN
S7-2
SEV
S1-3
Tor erzielt (kassiert)
24/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Paris Saint-Germain gegen Barcelona: Die jüngste direkte Bilanz

Das bislang letzte Duell zwischen diesen beiden Klubs fand am 1. Oktober 2025 in der Champions League statt, als Barcelona PSG empfing und mit 1:2 verlor. In den vergangenen fünf direkten Duellen, die allesamt in der Champions League stattfanden, hat PSG die bessere Bilanz, mit drei Siegen gegenüber einem von Barcelona bei einem Unentschieden. Besonders in Auswärtsspielen war PSG dominant und gewann sowohl im April 2024 als auch im Februar 2021 mit 4:1 im Camp Nou, auch wenn Barcelona im April 2024 im Parc des Princes im Rahmen desselben Hin- und Rückspiels ein 3:2 verbuchte.

Head to Head

Paris Saint-GermainUnentschiedenFC Barcelona
3
1
1
Champions League
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FC Barcelona
BAR
1
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Paris Saint-Germain
PSG
2
END
Champions League
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BAR
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Paris Saint-Germain
PSG
4
END
Champions League
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Paris Saint-Germain
PSG
2
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FC Barcelona
BAR
3
END
Champions League
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Paris Saint-Germain
PSG
1
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FC Barcelona
BAR
1
END
Champions League
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FC Barcelona
BAR
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
END
13Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor5/5
#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
S
2
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
110050+53
S
3
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
110051+43
S
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
S
5
ComoComoCOM
110041+33
S
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
S
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
S
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
S
9
LensLensRCL
110032+13
S
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
S
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
S
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
S
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
S
15
FC ArsenalFC ArsenalARS
110010+13
S
16
AEK AthenAEK AthenAEK
110010+13
S
17
AS RomAS RomROM
10101101
U
17
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
10101101
U
19
PSVPSVPSV
10101101
U
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
U
21
FC VillarrealFC VillarrealVIL
100123-10
N
22
Club BrüggeClub BrüggeCLB
100123-10
N
22
Sl. PragSl. PragSLP
100123-10
N
22
LilleLilleLIL
100123-10
N
25
Inter MailandInter MailandINT
100112-10
N
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
N
27
LASKLASKLAS
100101-10
N
27
SSC NeapelSSC NeapelNAP
100101-10
N
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
N
29
VikingVikingVIK
100113-20
N
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
N
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
N
33
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
100115-40
N
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
N
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
N
36
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
100105-50
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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