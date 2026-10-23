Im bislang letzten Ligaduell am 10. April 2026 feierte Paris FC im selben Stadion einen deutlichen 4:1-Sieg gegen Monaco. Beide Mannschaften wollen in dieser frühen bis mittleren Phase der Ligue-1-Saison wichtige Punkte sammeln, um sich in der Tabelle weiter oben zu platzieren.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Paris FC gegen Monaco wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Paris FC gegen Monaco in der Ligue 1?

Paris FC gegen Monaco wird am Sonntag, dem 1. November 2026, im Stade Jean Bouin in Paris angepfiffen.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 9 1. Nov. 2026 - 11:15 Stade Jean Bouin

Wie kann man Tickets für Paris FC gegen Monaco in der Ligue 1 kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Ligue-1-Spiel zwischen Paris FC und AS Monaco im Stade Jean-Bouin gibt es einige Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielle Vereinskanäle: Im offiziellen Ticketportal von Paris FC könnt Ihr Euch direkt über den regulären Ticketverkauf, Vorverkaufsphasen für Vereinsmitglieder und die Verfügbarkeit von Tickets im freien Verkauf informieren.

Tickets für den Gästebereich: Wenn Ihr AS Monaco unterstützt, könnt Ihr Tickets für mitreisende Fans unter Umständen über die offiziellen Ticketkanäle des Vereins anfragen und zugeteilt bekommen.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Ticketkontingente der Vereine vollständig ausverkauft sind, lassen sich Tickets für reguläre Zuschauerbereiche häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden.

Wie viel kosten Tickets für Paris FC gegen Monaco in der Ligue 1?

Beim Kauf von Tickets für das Ligue-1-Spiel zwischen Paris FC und AS Monaco unterscheiden sich die Möglichkeiten und geschätzten Preise je nach Kategorie:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Tickets zum Originalpreis kosten bei gewöhnlichen Ligaspielen im Stade Jean-Bouin für allgemeine Fanbereiche oder Tribünen hinter den Toren normalerweise etwa 15 bis 25 Euro . Für Plätze in gehobenen Kategorien entlang der Seitenlinien steigen die Preise auf 40 bis 70 Euro .

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die Tickets über den offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die von der Nachfrage abhängen:

Tribünen hinter den Toren / Kategorie 4: Die Preise beginnen in der Regel bei etwa 25 bis 50 Euro .

Tribune Eiffel / Kategorie 1: Die Preise liegen normalerweise zwischen 60 und 90 Euro .

Zentrale Plätze an der Seitenlinie / VIP / Premium: Die Preise können bei 110 bis über 150 Euro liegen.

Paris FC gegen Monaco in der Ligue 1: Alles Wissenswerte

Paris FC gegen Monaco: Die Form

Paris FC holte in den letzten fünf Spielen drei Siege und zwei Unentschieden und blieb in diesem Zeitraum ungeschlagen. Das jüngste Ergebnis war ein 2:1-Heimsieg gegen Straßburg am 19. September. Zuvor im September gewann Paris FC auswärts in Marseille mit 3:2. In diesen fünf Partien erzielte Paris FC acht Tore und kassierte vier Gegentreffer. Dazu gehörte auch ein 3:0-Sieg gegen Nizza.

Monaco gewann vier seiner letzten fünf Pflichtspiele und spielte einmal unentschieden. Zuletzt siegte Monaco am 18. September mit 2:1 in Lens. Am 4. September gewann die Mannschaft zudem in der Ligue 1 auswärts bei PSG mit 2:1. In den fünf Partien erzielte Monaco zehn Tore und kassierte vier Gegentreffer. Zu dieser Serie gehörte ein 4:1-Sieg gegen Gornik Zabrze in der Qualifikation zur Conference League.

Paris FC gegen Monaco: Die jüngsten direkten Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften endete am 10. April 2026 in der Ligue 1 im Stade Jean Bouin mit einem 4:1-Sieg für Paris FC. Davor gewann Monaco im November 2025 mit 1:0, als Paris FC im Fürstentum zu Gast war. In den drei im Datensatz erfassten Duellen weist Paris FC mit zwei Siegen gegenüber einem Sieg für Monaco die bessere Bilanz auf.