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So bekommt Ihr Tickets für Paris FC gegen Monaco: Preise für die Ligue 1, Spielinformationen, kurzfristige Ticketverkäufe und mehr

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Paris FC trifft in der Ligue 1 auf Monaco. So sichern Sie sich Ihre Tickets.

Im bislang letzten Ligaduell am 10. April 2026 feierte Paris FC im selben Stadion einen deutlichen 4:1-Sieg gegen Monaco. Beide Mannschaften wollen in dieser frühen bis mittleren Phase der Ligue-1-Saison wichtige Punkte sammeln, um sich in der Tabelle weiter oben zu platzieren.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Paris FC gegen Monaco wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Paris FC gegen Monaco in der Ligue 1?

Paris FC gegen Monaco wird am Sonntag, dem 1. November 2026, im Stade Jean Bouin in Paris angepfiffen.

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Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 9
Stade Jean Bouin

Wie kann man Tickets für Paris FC gegen Monaco in der Ligue 1 kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Ligue-1-Spiel zwischen Paris FC und AS Monaco im Stade Jean-Bouin gibt es einige Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Offizielle Vereinskanäle: Im offiziellen Ticketportal von Paris FC könnt Ihr Euch direkt über den regulären Ticketverkauf, Vorverkaufsphasen für Vereinsmitglieder und die Verfügbarkeit von Tickets im freien Verkauf informieren.
  • Tickets für den Gästebereich: Wenn Ihr AS Monaco unterstützt, könnt Ihr Tickets für mitreisende Fans unter Umständen über die offiziellen Ticketkanäle des Vereins anfragen und zugeteilt bekommen.

2. Zweitmarkt für Tickets

  • Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Ticketkontingente der Vereine vollständig ausverkauft sind, lassen sich Tickets für reguläre Zuschauerbereiche häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden.

Wie viel kosten Tickets für Paris FC gegen Monaco in der Ligue 1?

Beim Kauf von Tickets für das Ligue-1-Spiel zwischen Paris FC und AS Monaco unterscheiden sich die Möglichkeiten und geschätzten Preise je nach Kategorie:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Reguläre Tickets zum Originalpreis kosten bei gewöhnlichen Ligaspielen im Stade Jean-Bouin für allgemeine Fanbereiche oder Tribünen hinter den Toren normalerweise etwa 15 bis 25 Euro. Für Plätze in gehobenen Kategorien entlang der Seitenlinien steigen die Preise auf 40 bis 70 Euro.

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die Tickets über den offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die von der Nachfrage abhängen:

  • Tribünen hinter den Toren / Kategorie 4: Die Preise beginnen in der Regel bei etwa 25 bis 50 Euro.
  • Tribune Eiffel / Kategorie 1: Die Preise liegen normalerweise zwischen 60 und 90 Euro.
  • Zentrale Plätze an der Seitenlinie / VIP / Premium: Die Preise können bei 110 bis über 150 Euro liegen.

Paris FC gegen Monaco in der Ligue 1: Alles Wissenswerte

Paris FC gegen Monaco: Die Form

Paris FC holte in den letzten fünf Spielen drei Siege und zwei Unentschieden und blieb in diesem Zeitraum ungeschlagen. Das jüngste Ergebnis war ein 2:1-Heimsieg gegen Straßburg am 19. September. Zuvor im September gewann Paris FC auswärts in Marseille mit 3:2. In diesen fünf Partien erzielte Paris FC acht Tore und kassierte vier Gegentreffer. Dazu gehörte auch ein 3:0-Sieg gegen Nizza.

Monaco gewann vier seiner letzten fünf Pflichtspiele und spielte einmal unentschieden. Zuletzt siegte Monaco am 18. September mit 2:1 in Lens. Am 4. September gewann die Mannschaft zudem in der Ligue 1 auswärts bei PSG mit 2:1. In den fünf Partien erzielte Monaco zehn Tore und kassierte vier Gegentreffer. Zu dieser Serie gehörte ein 4:1-Sieg gegen Gornik Zabrze in der Qualifikation zur Conference League.

PAR

PAR - Form

OM
S2-3
OL
U0-0
STR
S2-1
LOR
N1-0
REN
S4-3
Tor erzielt (kassiert)
9/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
ASM

ASM - Form

PIS
S2-0
TFC
U2-2
CSS
S1-2
LOR
N1-0
SCF
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
9/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Paris FC gegen Monaco: Die jüngsten direkten Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften endete am 10. April 2026 in der Ligue 1 im Stade Jean Bouin mit einem 4:1-Sieg für Paris FC. Davor gewann Monaco im November 2025 mit 1:0, als Paris FC im Fürstentum zu Gast war. In den drei im Datensatz erfassten Duellen weist Paris FC mit zwei Siegen gegenüber einem Sieg für Monaco die bessere Bilanz auf.

Head to Head

Paris FCUnentschiedenAS Monaco
2
1
0
Frankreich Ligue 1
Paris FC badge
Paris FC
PAR
4
AS Monaco badge
AS Monaco
ASM
1
END
Frankreich Ligue 1
AS Monaco badge
AS Monaco
ASM
0
Paris FC badge
Paris FC
PAR
1
END
Klub Freundschaftsspiele
Paris FC badge
Paris FC
PAR
0
AS Monaco badge
AS Monaco
ASM
0
END
5Erzielte Tore1
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/3
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/3
#PSUNTG+/-PktForm
1
LyonLyonOL
7421135+814
S
N
S
U
S
2
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
7421149+514
S
S
S
S
N
3
Paris FCParis FCPAR
7421127+514
S
N
S
U
S
4
LilleLilleLIL
7421105+514
U
S
N
S
S
5
AS MonacoAS MonacoASM
7421106+414
N
U
S
U
S
6
RennesRennesREN
74121514+113
N
S
N
S
S
7
LorientLorientLOR
732276+111
S
S
N
U
S
8
LensLensRCL
73131411+310
S
S
N
U
N
9
MarseilleMarseilleOM
73041410+49
S
S
N
N
N
10
BrestBrestB29
72321310+39
U
S
N
N
S
11
ToulouseToulouseTFC
72321211+19
S
U
S
U
N
12
AuxerreAuxerreAJA
73041117-69
S
N
S
S
N
13
NizzaNizzaNCE
722369-38
N
S
S
N
U
14
StraßburgStraßburgSTR
72141215-37
N
N
N
U
S
15
AngersAngersSCO
7214915-67
N
N
S
U
N
16
Le MansLe MansLEM
71331015-56
N
N
S
U
U
17
TroyesTroyesTRO
7115516-114
N
N
N
N
N
18
Le HavreLe HavreLEH
7025511-62
N
N
N
U
N
Champions League
Champions-League-Qualifikation
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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