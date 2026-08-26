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So bekommt ihr Tickets für Paris FC gegen Lyon: Ligue-1-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Paris FC trifft in der Ligue 1 auf Lyon. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

Paris FC trifft am Samstag, den 12. September 2026, im Stade Jean Bouin in Paris auf Lyon.

Die Partie ist ein wichtiger Test für Paris FC, das sich gegen eines der etablierten Schwergewichte des französischen Fußballs beweisen will. Fans und Analysten werden gleichermaßen genau hinschauen, um zu sehen, wie sich das taktische Duell auf dem Platz unter dem Flutlicht am Freitagabend entwickelt.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Paris FC gegen Lyon wissen müssen, einschließlich der Frage, wo sie erhältlich sind und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Paris FC gegen Lyon in der Ligue 1?

Paris FC gegen Lyon wird im Stade Jean Bouin in Paris angepfiffen, wobei die genaue Uhrzeit in den obenstehenden Spieldetails bestätigt ist.

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Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 4
Stade Jean Bouin

Wie kann man Tickets für Paris FC gegen Lyon in der Ligue 1 kaufen?

Um sich Tickets für das Ligue-1-Spiel zwischen Paris FC und Lyon am 12. September 2026 zu sichern, können Sie diese üblichen Ticketwege nutzen:

  • Offizielle Vereinskanäle: Besuchen Sie die offizielle Website von Paris FC, um nach Ticketfreigaben, Zeitfenstern für Vereinsmitglieder und dem allgemeinen freien Verkauf direkt über den Gastgeber zu schauen.
  • Stadionkasse: Tickets können je nach Verfügbarkeit im Vorfeld des Spieltags gelegentlich auch direkt an der Kasse des Stade Jean-Bouin gekauft werden.
  • Sekundärmarktplätze: Falls die Tickets über die offiziellen primären Vertriebswege ausverkauft sind, bieten Plattformen wie StubHub Plätze von Drittanbietern an.

Paris FC gegen Lyon in der Ligue 1: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Paris FC gegen Lyon

Paris FC hat die letzten fünf Spiele nicht gewonnen und in diesem Zeitraum ein Unentschieden sowie vier Niederlagen verbucht. Das jüngste Ergebnis war ein 0:0 gegen Troyes in der Ligue 1 am 22. August. Davor verlor das Team 2:3 gegen Angers und wurde in Testspielen der Saisonvorbereitung mit 0:4 von Mainz 05 geschlagen. Paris FC erzielte in diesen fünf Spielen vier Tore und kassierte neun Gegentreffer, wobei die Unentschieden gegen den VfB Stuttgart und Como, die beide 2:2 endeten, die einzigen Ergebnisse waren, die etwas Mut machten.

Lyon hat in den letzten fünf Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verzeichnet. Der jüngste Auftritt war ein 2:0-Sieg bei Toulouse in der Ligue 1 am 22. August, zudem besiegte das Team Sparta Prag in der Champions-League-Qualifikation mit 3:0. Ein 0:4 in der Saisonvorbereitung gegen Real Betis war der Tiefpunkt in diesem Zeitraum. Lyon spielte in den Champions-League-Play-offs 1:1 gegen Fenerbahce und verlor das Hinspiel gegen Sparta Prag mit 1:2, bevor das Team dieses Duell noch drehte.

PAR

PAR - Form

M05
N4-0
SCO
N3-2
TRO
U0-0
NCE
S3-0
OM
S2-3
Tor erzielt (kassiert)
8/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
OL

OL - Form

FB
U1-1
TFC
S0-2
FB
N1-2
LEH
U1-1
AJA
S3-1
Tor erzielt (kassiert)
8/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Paris FC gegen Lyon: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen zwischen Paris FC und Lyon fand am 8. März 2026 in der Ligue 1 statt, als Lyon Paris FC empfing und die Partie 1:1 endete. Davor begrüßte Paris FC Lyon im Oktober 2025 im Stade Jean Bouin, und die Teams teilten sich in einem 3:3 insgesamt sechs Tore. Das einzige weitere erfasste Duell in diesem Datensatz war ein 0:0 im Coupe de France im Dezember 2021, ebenfalls bei Paris FC. In drei Spielen konnte keine der beiden Mannschaften einen Sieg holen.

Head to Head

Paris FCUnentschiedenLyon
0
3
0
Frankreich Ligue 1
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Lyon
OL
1
Paris FC badge
Paris FC
PAR
1
END
Frankreich Ligue 1
Paris FC badge
Paris FC
PAR
3
Lyon badge
Lyon
OL
3
END
Frankreich Coupe de France
Paris FC badge
Paris FC
PAR
0
Lyon badge
Lyon
OL
0
END
4Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/3
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/3

Paris FC gegen Lyon: Tabellenstand

In der aktuellen Tabelle der Ligue 1 liegt Lyon auf Platz vier, während Paris FC auf Rang zwölf steht.

#PSUNTG+/-PktForm
1
AS MonacoAS MonacoASM
541083+513
S
U
S
S
S
2
LyonLyonOL
5320102+811
S
U
S
U
S
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
S
U
S
S
U
4
LilleLilleLIL
531184+410
N
S
S
U
S
5
RennesRennesREN
531189-110
N
S
S
S
U
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
S
S
N
U
U
7
AngersAngersSCO
521265+17
S
U
N
S
N
8
StraßburgStraßburgSTR
5212101007
N
U
S
S
N
9
Le MansLe MansLEM
51319906
S
U
U
N
U
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
S
S
N
N
N
11
BrestBrestB29
512278-15
N
N
S
U
U
12
LorientLorientLOR
512256-15
N
U
S
N
U
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
S
U
N
U
N
14
NizzaNizzaNCE
512236-35
S
N
U
N
U
15
LensLensRCL
51139904
N
U
N
N
S
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
N
N
N
S
U
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
N
N
N
N
S
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
N
U
N
U
N
Champions League
Champions-League-Qualifikation
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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