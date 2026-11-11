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So bekommt Ihr Tickets für Paris FC gegen Le Mans: Ligue-1-Ticketpreise, Spielinformationen, Last-Minute-Ticketverkäufe und mehr

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Frankreich Ligue 1

Paris FC trifft in der Ligue 1 auf Le Mans. So sichert Ihr Euch Tickets.

Paris FC empfängt Le Mans am Samstag, dem 5. Dezember 2026, im Stade Jean-Bouin in Paris.

Zu ihren bisherigen Pflichtspielduellen zählt eine Partie in der Ligue 2 am 21. Dezember 2019, die Le Mans auswärts deutlich mit 3:0 gewann. Die beiden Klubs trafen auch bei einem Freundschaftsspiel im Juli 2020 aufeinander, das Paris FC mit 3:1 für sich entschied.

GOAL erklärt Euch alles, was Ihr über Tickets für Paris FC gegen Le Mans wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Paris FC gegen Le Mans in der Ligue 1?

Paris FC gegen Le Mans wird am Samstag, dem 5. Dezember 2026, im Stade Jean-Bouin in Paris angepfiffen.

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Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 13
Stade Jean Bouin

Wie kann man Tickets für Paris FC gegen Le Mans in der Ligue 1 kaufen?

Für den Ticketkauf zum Ligue-1-Spiel zwischen Paris FC und Le Mans gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Kanäle der Vereine

  • Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Am sichersten und direktesten ist der Kauf über das offizielle Ticketportal von Paris FC oder, für mitreisende Gästefans, von Le Mans FC. Dort gibt es reguläre Sitzplätze und Vorverkaufsangebote für Vereinsmitglieder.

2. Zweitmarkt für Tickets

  • Zweitmarkt-Plattformen: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, lassen sich reguläre Eintrittskarten oft auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Ligue-1-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Paris FC gegen Le Mans in der Ligue 1?

Das sind die geschätzten Ticketpreise für das anstehende Ligue-1-Spiel zwischen Paris FC und Le Mans:

1. Offizielle Kanäle der Vereine

  • Standardtickets und reguläre Plätze: Einfache Plätze kosten in der Regel ab etwa 20 bis 25 Euro .
  • Premiumplätze oder zentrale Plätze an der Seitenlinie: Je nach genauer Kategorie liegen die Preise üblicherweise zwischen 45 und 75 Euro .

2. Zweitmarkt für Tickets

Sind die Tickets im offiziellen Verkauf der Vereine ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

  • Günstige Plätze und Plätze im Oberrang: Die Preise beginnen bei etwa 17 bis 20 Euro.
  • Zentrale Blöcke im Unterrang: Die Preise liegen in der Regel zwischen 35 und 55 Euro.

Paris FC gegen Le Mans in der Ligue 1: Alles Wissenswerte

Die Form von Paris FC und Le Mans

Paris FC hat wettbewerbsübergreifend drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren. Unentschieden gab es keine. Zuletzt siegte der Klub in der Ligue 1 mit 3:1 gegen Monaco, zuvor gewann er in dieser Serie auch mit 4:3 gegen Rennes. Die Niederlagen gegen Lens (1:2) und Lorient (0:1) waren die Tiefpunkte dieser fünf Partien. Insgesamt erzielte Paris FC dabei elf Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Le Mans hat wettbewerbsübergreifend keines seiner letzten fünf Spiele gewonnen, einmal unentschieden gespielt und viermal verloren. Zuletzt unterlag der Klub in der Ligue 1 mit 0:2 gegen Troyes. In dieser Serie verlor Le Mans außerdem mit 1:3 gegen Paris Saint-Germain und mit 0:3 gegen Toulouse. Den einzigen Punkt holte das Team beim 1:1 gegen Auxerre. In diesen fünf Partien erzielte Le Mans vier Tore und kassierte neun Gegentreffer.

PAR

PAR - Form

LOR
N1-0
REN
S4-3
RCL
N2-1
ASM
S3-1
AJA
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
9/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
LEM

LEM - Form

PSG
N3-1
TFC
N0-3
AJA
U1-1
TRO
N2-0
ASM
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
3/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Paris FC gegen Le Mans: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste erfasste Duell zwischen Paris FC und Le Mans fand am 21. Dezember 2019 in der Ligue 2 statt. Le Mans gewann damals auswärts im Stade Jean-Bouin mit 3:0. In der aktuellen Datensammlung ist dies das einzige verfügbare direkte Duell. Die historische Bilanz wird ergänzt, sobald weitere Daten vorliegen.

Head to Head

Paris FCUnentschiedenLe Mans
0
0
1
Frankreich Ligue 2
Paris FC badge
Paris FC
PAR
0
Le Mans badge
Le Mans
LEM
3
END
0Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/1
Beide Mannschaften erzielten ein Tor0/1

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