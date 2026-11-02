Paris FC empfängt Angers am Sonntag, dem 22. November 2026, im Stade Jean-Bouin in Paris.

Ihr letztes Pflichtspiel gegeneinander fand im Januar 2026 statt und endete nach hartem Kampf 0:0. Im August 2026 trafen sie zudem in einem intensiven Vorbereitungsspiel aufeinander, das Angers knapp mit 3:2 gewann.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Paris FC gegen Angers wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Paris FC gegen Angers in der Ligue 1?

Das Spiel zwischen Paris FC und Angers wird am Sonntag, dem 22. November 2026, im Stade Jean-Bouin in Paris angepfiffen.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 11 22. Nov. 2026 - 09:00 Stade Jean Bouin

Wie kann man Tickets für Paris FC gegen Angers in der Ligue 1 kaufen?

Hier findet Ihr eine Übersicht der Ticketpreise für das kommende Ligue-1-Spiel zwischen Paris FC und Angers:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Auf den offiziellen Ticketportalen von Paris FC und Angers könnt Ihr Euch über den regulären Ticketverkauf, Standardplätze und exklusive Verkäufe für Mitglieder informieren.

Auf den offiziellen Ticketportalen von Paris FC und Angers könnt Ihr Euch über den regulären Ticketverkauf, Standardplätze und exklusive Verkäufe für Mitglieder informieren. Stadionkasse: Je nach Verfügbarkeit könnten Tickets im Vorfeld des Spiels oder am Spieltag direkt an der Kasse des Stade Jean-Bouin erhältlich sein.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Ligue-1-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Paris FC gegen Angers in der Ligue 1?

Die Ticketpreise für das kommende Ligue-1-Spiel zwischen Paris FC und Angers variieren je nach Verkaufsstelle:

1. Offizielle Vereinskanäle

Standardplätze / reguläre Eintrittskarten: Beginnen für reguläre Spielkategorien in der Regel bei etwa 15 bis 25 Euro .

Beginnen für reguläre Spielkategorien in der Regel bei etwa . Mittlere Preisklasse / Plätze an der Seitenlinie: Kosten üblicherweise zwischen 30 und 50 Euro.

Kosten üblicherweise zwischen VIP- und Hospitality-Pakete: Kosten in der Regel ab 100 bis über 180 Euro.

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Oberrang / Plätze hinter dem Tor: Sind bei mäßiger Nachfrage schon ab 20 bis 25 Euro erhältlich.

Sind bei mäßiger Nachfrage schon ab erhältlich. Plätze an der Seitenlinie in mittlerer Preisklasse: Kosten üblicherweise 45 bis 95 Euro .

Kosten üblicherweise . Premiumplätze / kurzfristig gekaufte Plätze: Kosten häufig 110 bis über 180 Euro, je nachdem, wie nahe der Spieltag ist.

Paris FC gegen Angers in der Ligue 1: Alles Wissenswerte

Die Form von Paris FC und Angers

Paris FC hat in den vergangenen fünf Ligue-1-Spielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Zuletzt gewann das Team mit 4:3 gegen Rennes, nachdem es zuvor mit 0:1 gegen Lorient verloren hatte. Davor setzte sich Paris FC mit 2:1 gegen Straßburg durch und feierte einen bemerkenswerten 3:2-Auswärtssieg in Marseille. In diesen fünf Spielen erzielte Paris FC acht Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Angers fehlt es an Konstanz: In den vergangenen fünf Spielen gab es einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Das jüngste Spiel endete mit einer 2:5-Niederlage gegen Marseille, zudem verlor Angers mit 1:5 gegen Brest. Den einzigen Sieg holte das Team mit einem 2:0 gegen Troyes. Das 0:0 bei Le Havre hatte zuvor immerhin defensive Stabilität gezeigt. In diesen fünf Spielen erzielte Angers vier Tore und kassierte 13 Gegentreffer.

Paris FC gegen Angers: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Teams im August 2026 in einem Vorbereitungsspiel aufeinander, das Angers mit 3:2 gegen Paris FC gewann. Das letzte Pflichtspielduell endete im Januar 2026 in der Ligue 1 im Stade Jean-Bouin mit einem 0:0. In den vergangenen fünf Begegnungen über alle Wettbewerbe hinweg gewann Paris FC zweimal, Angers ebenfalls zweimal. Ein Spiel endete unentschieden.