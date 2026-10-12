Paderborn empfängt den Hamburger SV am Samstag, 24. Oktober 2026, in der Home Deluxe Arena in Paderborn.

Paderborn zeigte zuletzt wechselhafte Leistungen und will nach dem klaren 3:1-Sieg gegen Hoffenheim im vergangenen Spiel Schwung mitnehmen. Der Hamburger SV möchte seine Saison stabilisieren und sich nach jüngsten Defensivproblemen gegen starke Gegner wieder fangen.

Bei GOAL erfahren Sie alles, was Sie über Tickets für Paderborn gegen den Hamburger SV wissen müssen, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann ist Anstoß beim Bundesligaspiel Paderborn gegen den Hamburger SV?

Paderborn gegen den Hamburger SV findet am Samstag, 24. Oktober 2026, in der Home Deluxe Arena in Paderborn statt.

Bundesliga - Spielwoche 7 24. Okt. 2026 - 09:30 Home Deluxe Arena

Wie kann man Tickets für das Bundesligaspiel Paderborn gegen den Hamburger SV kaufen?

Das sind die wichtigsten Möglichkeiten, Tickets für die Partie SC Paderborn 07 gegen den Hamburger SV zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketshop des SC Paderborn 07: Für die Heimbereiche ist dies der direkteste und sicherste Weg, Tickets zum regulären Preis zu kaufen. Vereinsmitglieder erhalten oft bevorzugten Zugang, bevor der freie Verkauf beginnt.

Gästeticketkontingent des Hamburger SV: Mitreisende HSV-Fans können Tickets für den offiziellen Gästeblock direkt über das offizielle Ticketportal des Hamburger SV kaufen. In der Regel haben Mitglieder Vorrang.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich Eintrittskarten oft auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Bundesligaspiele kaufen und verkaufen, wenn die regulären Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Bundesligaspiel Paderborn gegen den Hamburger SV?

Die Ticketpreise für das Bundesligaspiel SC Paderborn 07 gegen den Hamburger SV hängen davon ab, ob Sie direkt über die offiziellen Vereinskanäle oder über Zweitmarkt-Plattformen kaufen.

1. Offizielle Vereinspreise (regulärer Preis)

Stehplatz: 14,50 € bis 16,50 €

Sitzplatz (Standard): 29,00 € bis 33,00 €

Sitzplatz (Premium): 36,00 € bis 39,00 €

2. Zweitmarkt-Plattformen

Wenn die Tickets im regulären Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHubTickets zu Preisen an, die von der Nachfrage abhängen:

Einstiegspreise: Einfache Eintrittskarten kosten auf Zweitmarkt-Plattformen üblicherweise ab 30,00 € bis 50,00 € .

Paderborn gegen den Hamburger SV in der Bundesliga: Alles Wissenswerte

Die Form von Paderborn und dem Hamburger SV

Paderborn geht mit zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen in diese Partie. Zuletzt gab es in der Bundesliga einen 3:1-Sieg gegen Hoffenheim, davor eine 0:3-Heimniederlage gegen Borussia Dortmund. Zuvor spielte Paderborn 0:0 gegen Mainz 05 und verlor 0:1 gegen Freiburg. In diesen fünf Spielen erzielte Paderborn neun Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Hamburg hat zwei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und drei verloren. Zuletzt gab es in der Bundesliga einen 2:1-Sieg gegen Köln. Zuvor hatte Hamburg jedoch deutliche Niederlagen hinnehmen müssen: ein 0:5 gegen RB Leipzig und ein weiteres 0:5 gegen Mainz 05. In diesen fünf Partien erzielte Hamburg sechs Tore und kassierte 13 Gegentreffer.

Paderborn gegen den Hamburger SV: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Vereine fand am 2. März 2025 in der 2. Bundesliga statt. Paderborn gewann zu Hause mit 2:0. In den fünf jüngsten dokumentierten Duellen, die allesamt in der zweiten Liga ausgetragen wurden, siegte Paderborn dreimal. Zwei Partien endeten unentschieden, Hamburg gewann keine. Hamburgs bestes Ergebnis in dieser Serie war ein 2:2 im September 2024.