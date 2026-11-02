Osasuna empfängt Malaga am Sonntag, 22. November 2026, im Estadio El Sadar in Pamplona.

In den Pflichtspielen seit der Saison 2010/11 hat Osasuna im direkten Vergleich mit fünf Siegen gegenüber zwei Siegen von Malaga die Nase vorn. Fünf Partien endeten unentschieden. Die jüngsten Pflichtspielduelle fanden in der Segunda-División-Saison 2018/19 statt: Osasuna gewann zunächst zu Hause im Estadio El Sadar mit 2:1 und setzte sich anschließend auch auswärts in La Rosaleda knapp mit 2:1 durch.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Osasuna gegen Malaga wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das LaLiga-Spiel Osasuna gegen Malaga?

Osasuna gegen Malaga beginnt am Sonntag, 22. November 2026, im Estadio El Sadar in Pamplona.

La Liga - Spielwoche 13 22. Nov. 2026 - 12:30 Estadio El Sadar

Wie kann man Tickets für das LaLiga-Spiel Osasuna gegen Malaga kaufen?

Für das LaLiga-Spiel Osasuna gegen Malaga gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielle Vereinswebsite: Tickets können direkt über das Online-Ticketportal auf der offiziellen Website von CA Osasuna (osasuna.es) gekauft werden. Das ist der sicherste und direkteste Weg, reguläre Eintrittskarten zu erwerben.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Auf diesen Plattformen können Fans Tickets für anstehende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist.

Wie viel kosten Tickets für das LaLiga-Spiel Osasuna gegen Malaga?

Das sind die Ticketkategorien und geschätzten Preise für das anstehende LaLiga-Spiel Osasuna gegen Malaga:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten: Kosten je nach Platzkategorie ungefähr 30 bis 90 Euro .

Kosten je nach Platzkategorie ungefähr . Offizielle VIP- und Hospitality-Tickets des Vereins: Beginnen in der Regel bei etwa 150 bis 300 Euro und mehr pro Ticket.

2. Zweitmarkt für Tickets

Sind die offiziellen Tickets über den Erstverkauf des Vereins ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Oberrang und Plätze hinter den Toren: Ab etwa 50 bis 95 Euro .

Ab etwa . Zentrale Plätze auf den Längstribünen: Plätze mit besonders guter Sicht auf den Längstribünen kosten üblicherweise 100 bis 220 Euro und mehr, je nach genauer Sitzreihe und Nachfrage.

Osasuna gegen Malaga in LaLiga: Alles Wissenswerte

Osasuna gegen Malaga: Die Form

Osasuna geht mit einer durchwachsenen Bilanz aus den letzten fünf LaLiga-Spielen in diese Partie: ein Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Im jüngsten Spiel gelang ein überzeugender 2:0-Erfolg gegen Racing Santander, davor hatte Osasuna allerdings eine deutliche 2:5-Niederlage gegen Real Betis kassiert. Zuvor verlor das Team mit 0:4 gegen Atletico Madrid und 0:2 gegen Espanyol. Ein 1:1 gegen Rayo Vallecano brachte den einzigen weiteren Punkt. In diesen fünf Partien erzielte Osasuna sechs Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Die Form von Malaga ist ernüchternd. Aus den letzten fünf Spielen holte das Team nur zwei Punkte: Gegen Espanyol und Celta Vigo gab es jeweils ein Unentschieden, die übrigen drei Partien gingen verloren. Das jüngste Spiel endete mit einer 2:5-Niederlage gegen Real Sociedad. Zudem verlor Malaga mit 1:3 gegen Villarreal und mit 0:1 gegen Getafe. In diesen fünf Spielen erzielte Malaga fünf Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

Osasuna gegen Malaga: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Vereine fand im März 2019 in der Segunda División statt. Osasuna gewann auswärts bei Malaga mit 2:1. In den letzten fünf erfassten Begegnungen aus LaLiga und Segunda División hat Osasuna mit zwei Siegen gegenüber einem Sieg von Malaga die bessere Bilanz. Zwei Partien endeten unentschieden.