Osasuna empfängt Elche am Sonntag, dem 6. Dezember 2026, im Estadio El Sadar in Pamplona.

Bei ihrem Duell im September 2025 im Estadio El Sadar trennten sich die beiden Mannschaften 1:1 und teilten sich die Punkte. Auch das folgende Aufeinandertreffen im Februar 2026 im Estadio Martínez Valero verlief zurückhaltend und endete torlos 0:0.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über Tickets für Osasuna gegen Elche wissen müssen, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann ist Anstoß bei Osasuna gegen Elche in LaLiga?

Die Partie zwischen Osasuna und Elche wird am Sonntag, dem 6. Dezember 2026, im Estadio El Sadar in Pamplona angepfiffen.

La Liga - Spielwoche 15 6. Dez. 2026 - 09:00 Estadio El Sadar

Wie kann man Tickets für Osasuna gegen Elche in LaLiga kaufen?

Für das anstehende LaLiga-Spiel zwischen Osasuna und Elche gibt es folgende Ticketoptionen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielle Vereinskanäle: Tickets für Plätze im Estadio El Sadar können Sie direkt über die offizielle Website von Osasuna (osasuna.es) kaufen. Wenn Sie Plätze im Gästebereich suchen, können Sie das offizielle Portal von Elche CF nutzen.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Zweitmarkt-Plattformen: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Karten aus dem Erstverkauf vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für Osasuna gegen Elche in LaLiga?

Für das anstehende LaLiga-Spiel zwischen Osasuna und Elche gibt es folgende Ticketpreise:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Sitzplätze: Kosten üblicherweise etwa 30 € bis 90 € .

Kosten üblicherweise etwa . Plätze im Gästebereich: Kosten rund 25 € .

Kosten rund . VIP-Plätze und gehobene Hospitality-Angebote: Beginnen in der Regel bei über 180 €.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Sind die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Karten zu Preisen an, die von der Nachfrage abhängen:

Standardplätze und reguläre Sitzplätze: Beginnen üblicherweise bei etwa 55 € bis 66 € .

Beginnen üblicherweise bei etwa . Seitliche Plätze und Tribünenplätze der mittleren Preisklasse: Kosten in der Regel zwischen 90 € und 130 € .

Kosten in der Regel zwischen . Premiumplätze oder stark nachgefragte Plätze: Können mehr als 160 € kosten.

Osasuna gegen Elche in LaLiga: Alles Wissenswerte

Die Form von Osasuna und Elche

Osasuna hat von seinen letzten fünf Pflichtspielen eines gewonnen, eines unentschieden gespielt und drei verloren. Zuletzt gab es in LaLiga eine 1:2-Niederlage gegen Deportivo de A Coruña. Auch gegen Sevilla verlor Osasuna in der Liga mit 0:2. Ein 2:0-Sieg gegen Racing Santander und ein deutlicher 6:0-Erfolg gegen Atletico Calatayud in der Copa del Rey sorgten für etwas Erleichterung, doch die Ligabilanz bleibt für Arrasates Mannschaft besorgniserregend.

Elche hat von seinen letzten fünf Pflichtspielen eines gewonnen, zwei unentschieden gespielt und zwei verloren. Das jüngste Ergebnis war eine 0:1-Niederlage gegen Valencia in LaLiga am 1. November. Zuvor gewann Elche auswärts mit 3:0 gegen Rayo Vallecano und spielte sowohl gegen Villarreal als auch gegen Celta Vigo torlos remis. Anselmis Mannschaft hat in ihren letzten drei LaLiga-Spielen drei Tore erzielt und eines kassiert.

Osasuna gegen Elche: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Vereine fand am 13. Februar 2026 in LaLiga statt und endete im Estadio Martínez Valero torlos. Zuvor besiegte Osasuna Elche im September 2025 in Pamplona mit 1:1, wobei sich beide Mannschaften die Punkte teilten. In den letzten fünf direkten Duellen, die alle in LaLiga stattfanden, hat keine Mannschaft einen klaren Vorteil: Osasuna gewann einmal, Elche ebenfalls einmal, und drei Spiele endeten unentschieden. Insgesamt fielen in diesen fünf Partien sechs Tore.