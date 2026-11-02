Osasuna empfängt Athletic Bilbao am Sonntag, dem 8. November 2026, im Estadio El Sadar in Pamplona.

Im jüngsten LaLiga-Duell der beiden Teams im April 2026 im San Mamés setzte sich Athletic Bilbao dank eines Treffers von Gorka Guruzeta in der ersten Halbzeit knapp mit 1:0 durch. Zuvor hatten sich die Mannschaften in der Saison 2025/26 in Pamplona ein umkämpftes 1:1 geliefert. Das zeigt, wie ausgeglichen ihre Duelle meist sind.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über den Kauf von Tickets für Osasuna gegen Athletic Bilbao wissen müssen, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann ist Anstoß bei Osasuna gegen Athletic Bilbao in LaLiga?

Osasuna gegen Athletic Bilbao findet am Sonntag, dem 8. November 2026, im Estadio El Sadar in Pamplona statt.

La Liga - Spielwoche 12 7. Nov. 2026 - 12:30 Estadio El Sadar

Wie kann man Tickets für das LaLiga-Spiel Osasuna gegen Athletic Bilbao kaufen?

Für den Ticketkauf zum LaLiga-Spiel zwischen Osasuna und Athletic Bilbao gibt es vor allem diese Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Der direkteste Weg zu regulären Tickets führt über die offiziellen Websites von CA Osasuna (für Heimfans im Estadio El Sadar) oder Athletic Club.

Der direkteste Weg zu regulären Tickets führt über die offiziellen Websites von CA Osasuna (für Heimfans im Estadio El Sadar) oder Athletic Club. Stadionkasse: Je nach Verfügbarkeit können Tickets vor dem Spieltag gelegentlich direkt an den Kassen des El Sadar in Pamplona gekauft werden.

2. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, lassen sich Karten für den regulären Stadionbesuch häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Was kosten Tickets für das LaLiga-Spiel Osasuna gegen Athletic Bilbao?

So gestalten sich die Ticketpreise für das bevorstehende LaLiga-Spiel zwischen Osasuna und Athletic Bilbao:

1. Offizielle Vereinskanäle

Tickets für reguläre Plätze, etwa hinter den Toren oder in den Eckbereichen, kosten beim Verein üblicherweise 30 bis 90 € .

. Plätze an den Längsseiten des Spielfelds (in den Bereichen Lateral und Tribuna) kosten in der Regel 90 bis 160 € .

. Premium- oder VIP-Plätze mit Hospitality-Angebot können 180 bis über 350 € kosten.

2. Ticket-Zweitmarkt

Sind die Tickets über den offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die von der Nachfrage abhängen:

Die günstigsten Tickets sind in der Regel ab etwa 115 bis 130 € erhältlich.

Tickets sind in der Regel ab etwa erhältlich. Die durchschnittlichen Zweitmarktpreise für reguläre Sitzplätze schwanken je nach Nachfrage und genauer Lage des Blocks zwischen 160 und über 450 €.

Osasuna gegen Athletic Bilbao in LaLiga: Alles Wissenswerte

Die Form von Osasuna und Athletic Bilbao

Osasuna holte aus seinen letzten fünf LaLiga-Spielen einen Sieg und ein Unentschieden bei drei Niederlagen. Der einzige Erfolg in diesem Zeitraum war ein 1:0-Heimsieg gegen Getafe, die jüngste Partie endete mit einem 1:1 gegen Rayo Vallecano. In den fünf Spielen kassierte die Mannschaft zwölf Gegentore und erzielte selbst nur fünf Treffer. Diese Defensivbilanz dürfte Ramis vor der Begegnung Sorgen bereiten.

Athletic Bilbao blieb in seinen letzten fünf Spielen wettbewerbsübergreifend ungeschlagen und verbuchte drei Siege sowie zwei Unentschieden. Zuletzt gewann die Mannschaft ein Freundschaftsspiel gegen Real Sociedad mit 1:0. Das herausragende Ergebnis dieser Serie war der 3:0-Sieg in LaLiga gegen Atlético Madrid. Zwei Unentschieden gegen Deportivo Alavés und Elche zeigen, dass Athletic nicht immer in Bestform war. Insgesamt spricht die Bilanz aber für eine Mannschaft, die Selbstvertrauen aufbaut.

Osasuna gegen Athletic Bilbao: Die jüngsten direkten Duelle

Die jüngsten direkten Duelle dieser Vereine waren umkämpft. Athletic Bilbao gewann im April 2026 das bislang letzte Pflichtspiel gegen Osasuna in LaLiga mit 1:0. Die Begegnung im Januar 2026 in Pamplona endete 1:1. In den letzten fünf Duellen wettbewerbsübergreifend hat Athletic knapp die Nase vorn. Osasunas Sieg gegen Athletic in der Copa del Rey im Januar 2025 zeigt allerdings, dass die Heimmannschaft in diesem Duell stets für Probleme sorgen kann.