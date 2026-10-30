Die UEFA Nations League ist zurück: Österreich empfängt die Republik Irland in der Raiffeisen Arena in Linz. Beide europäischen Mannschaften kämpfen in einer umkämpften Gruppenphase um wichtige Punkte für den Aufstieg.

GOAL liefert alle wichtigen Informationen zu den Spielterminen, den Ticketpreiskategorien und der Buchung von Sitzplätzen.

Wann ist Anstoß bei Österreich gegen Irland in der UEFA Nations League B?

Österreich trifft in der Raiffeisen Arena in Linz auf Irland. Die offizielle Anstoßzeit wird in den Programmübersichten für eure Region bekannt gegeben.

UEFA Nations League B - Spielwoche 5 14. Nov. 2026 - 14:45 Raiffeisen Arena

Wo gibt es Tickets für Österreich gegen Irland?

Offizielle Tickets werden über OETicket vertrieben, den offiziellen Ticketpartner des Österreichischen Fußball-Bundes. Dort läuft der reguläre öffentliche Verkauf für Heim-Länderspiele. Fans sollten sich frühzeitig auf dem Portal registrieren, um sich Sitzplätze zu sichern, sobald der öffentliche Verkauf beginnt.

Sollten die offiziellen Tickets vollständig ausverkauft oder bestimmte Sitzplatzbereiche auf der offiziellen Website nicht mehr verfügbar sein, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo eine weitere Möglichkeit.

Wie viel kosten Tickets für Österreich gegen Irland?

Reguläre Einzeltickets für die Sitzplatzbereiche der Raiffeisen Arena kosten auf dem offiziellen Ticketportal ab 48 Euro.

Wenn die regulären offiziellen Tickets ausverkauft sind, beginnen die Preise auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo bei etwa 269 Euro.

Österreich gegen Irland in der UEFA Nations League B: Alles Wissenswerte

Österreich gegen Irland: Die Form

Österreich geht mit einer durchwachsenen Bilanz in diese Partie: In den vergangenen fünf Spielen gab es zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Der jüngste Auftritt endete bei der Weltmeisterschaft mit einer 0:3-Niederlage gegen Spanien. In der Gruppenphase verlor Österreich zudem 0:2 gegen Argentinien. Der Höhepunkt dieser Serie war ein 3:1-Sieg gegen Jordanien. Beim 3:3 gegen Algerien bewies die Mannschaft Widerstandskraft. Die sechs Tore in dieser Partie verdeutlichten sowohl ihre Offensivstärke als auch ihre defensive Anfälligkeit.

Irlands Bilanz aus den letzten fünf Spielen ist konstanter. Die Mannschaft von Hallgrimsson gewann in diesem Zeitraum zweimal, spielte zweimal unentschieden und verlor einmal. Zuletzt gab es in einem Vorbereitungsspiel vor dem Turnier ein 1:1 gegen Kanada. Besonders deutlich fiel der 5:0-Sieg gegen Grenada aus. Ein torloses Remis gegen Nordmazedonien und ein knapper 1:0-Erfolg gegen Katar zeigen zudem, dass Irland schwer zu überwinden sein kann.

Österreich gegen Irland: Die jüngsten direkten Duelle

Die jüngste Bilanz der direkten Duelle ist ausgeglichen. Das letzte Aufeinandertreffen im Juni 2017 endete in der WM-Qualifikation in Dublin 1:1, ein Ergebnis, das den umkämpften Charakter dieses Duells widerspiegelte. In den vier jüngsten Begegnungen dominierte keine der beiden Mannschaften: Österreich gewann einmal, Irland ebenfalls, zwei Spiele endeten unentschieden. Auch die Tore verteilen sich in diesen Partien recht gleichmäßig. Deutliche Siege sind in diesem Duell selten.