Die UEFA Nations League kehrt zurück: Österreich empfängt die Republik Irland in der Raiffeisen Arena in Linz. Beide europäischen Teams kämpfen in einer umkämpften Gruppenphase um wichtige Punkte für den Aufstieg.

GOAL liefert alle wichtigen Informationen zum Spieltermin, zu den Ticketpreiskategorien und dazu, wie Ihr Euch Plätze sichern könnt.

Wann beginnt Österreich gegen Irland in der UEFA Nations League B?

Österreich trifft in der Raiffeisen Arena in Linz auf Irland. Die offizielle Anstoßzeit wird in den Spielplänen für Eure Region bekannt gegeben.

UEFA Nations League B - Spielwoche 5 14. Nov. 2026 - 14:45 Raiffeisen Arena

Wo kann man Tickets für Österreich gegen Irland kaufen?

Die offiziellen Tickets werden über OETicket vertrieben, den offiziellen Ticketpartner des Österreichischen Fußball-Bundes. Dort läuft der reguläre öffentliche Vorverkauf für Heimländerspiele. Fans sollten sich frühzeitig auf dem Portal registrieren, um sich Plätze zu sichern, sobald der öffentliche Verkauf beginnt.

Wenn die offiziellen Ticketkontingente vollständig ausverkauft oder bestimmte Sitzplatzbereiche auf der offiziellen Website nicht mehr verfügbar sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub eine Alternative.

Wie viel kosten Tickets für Österreich gegen Irland?

Reguläre Einzeltickets für Sitzplätze in den Standardkategorien der Raiffeisen Arena kosten auf dem offiziellen Ticketportal ab 48 Euro.

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub beginnen die Preise bei etwa 269 Euro, wenn die regulären Kontingente ausverkauft sind.

Österreich gegen Irland in der UEFA Nations League B: Alles Wissenswerte

Die Form von Österreich und Irland

Österreich geht mit einer durchwachsenen Bilanz in die Partie: In den letzten fünf Spielen gab es zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Der jüngste Auftritt endete bei der Weltmeisterschaft mit einer 0:3-Niederlage gegen Spanien. Auch gegen Argentinien verlor Österreich in der Gruppenphase mit 0:2. Der Höhepunkt dieser Serie war ein 3:1-Sieg gegen Jordanien. Beim 3:3 gegen Algerien bewies das Team Widerstandskraft. Die Partie mit sechs Toren zeigte zugleich seine Offensivstärke und defensive Anfälligkeit.

Irlands letzte fünf Spiele zeichnen ein konstanteres Bild. Hallgrimssons Mannschaft holte in diesem Zeitraum zwei Siege und zwei Unentschieden bei einer Niederlage. Zuletzt spielte sie in einem Freundschaftsspiel vor dem Turnier 1:1 gegen Kanada. Der 5:0-Sieg gegen Grenada war ihr deutlichster Erfolg. Ein torloses Remis gegen Nordmazedonien und ein knapper 1:0-Sieg gegen Katar zeigen zudem, dass die Mannschaft defensiv schwer zu knacken sein kann.

Österreich gegen Irland: Die jüngsten direkten Duelle

Die jüngsten direkten Duelle der beiden Teams waren eng. Ihr letztes Aufeinandertreffen endete im Juni 2017 in der WM-Qualifikation in Dublin 1:1, ein Ergebnis, das den umkämpften Charakter dieser Begegnung widerspiegelte. In den letzten vier Duellen konnte sich keine Seite klar durchsetzen: Österreich gewann einmal, Irland ebenfalls, zweimal gab es ein Unentschieden. Auch die Tore verteilten sich in diesen Partien recht gleichmäßig. Deutliche Ergebnisse sind bei diesem Duell selten.